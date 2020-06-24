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Куда обращаться, если: о работе служб в Днепре и полезных номерах

Яна Коваль
Яна Коваль
Днепр в деталях
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Куда обращаться, если: о работе служб в Днепре и полезных номерах

Полезные номера в Днепре

Случаются ситуации, когда срочно нужно решить вопрос или получить помощь, а контактных данных – нет.

О том, куда и по какому вопросу можно обратиться в Днепре – подробно расскажет OBOZREVATEL.

Экстренные службы Днепра

Пожалуй, самые важные номера телефонов, которые нужно знать наизусть. Именно благодаря своевременному звонку в службы, указанные ниже, вы можете предотвратить негативное событие или спасти жизнь человеку. Вам ответят в любое время – службы работают круглосуточно.

Служба спасения – 101;

Полиция – 102;

Скорая медицинская помощь – 103;

Аварийная газовая служба – 104.

Экстренные службы Днепра

Экстренные службы Днепра pixabay

Коммунальные службы Днепра

Приднепровская ТЭС (задолженность за отопление, холодное водоснабжение) – (066) 334 12 95; (066) 334 12 92;

КП Теплоэнерго – (056) 374 30 08; (056) 374 30 18;

Днепрводоканал, круглосуточная диспетчерская служба – (056) 732 12 12;

Днепровские энергетические услуги (Yasno) – (056) 770 11 55, (067) 770 11 55, (050) 770 11 55;

Днепрогаз – (056) 78 7810;

Горсвет, уличное освещение – (056) 745 31 29;

Зооконтроль – (067) 908 89 86;

Коммунальная ритуальная служба – (056) 722 22 27, (067) 112 03 03, 0800 303 120;

Круглосуточная центральная диспетчерская служба "Лифтмонтаж" – (056) 790 99 50, (067) 523 65 58, (099) 357 53 49, (093) 284 92 77.

Коммунальные службы Днепра

Коммунальные службы Днепра pixabay

Горячие линии органов власти

Номера единой горячей линии для обращений днепрян и предварительной записи на прием к городскому главе:

(056) 732 12 12;

(095) 732 12 12;

(096) 732 12 12;

(073) 732 12 12;

Горячая линия Днепропетровской областной администрации – 0 800 505 600;

Горячая линия Днепропетровского областного совета – (056) 742 75 01, (056) 742 75 89.

Горячие линии органов власти

Горячие линии органов власти pixabay

Транспортные службы

Днепровский электротранспорт (центральная диспетчерская) – (056) 722 00 75;

Вокзал "Днепр-главный" (справочная) – (056) 793 48 26;

Автовокзал Днепр (справочная) – (050) 312 11 10, 067 01 01 020;

Аэропорт Днепропетровск – (056) 239 59 99.

Транспортные службы

Транспортные службы pixabay

Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом

Днепропетровская областная линия – (067) 611 08 86, (068) 979 96 24;

Горячая линия для жителей области, которые вернулись из-за границы – 0800 500 474.

Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом

Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом pixabay

Телефоны доверия

Линия помощи для участников АТО и их семей – 0 800 505 085;

Линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации – 0 800 500 335 или 116 111;

Анонимный телефон доверия – (056) 745 90 40.

Телефоны доверия

Телефоны доверия pixabay

Центры предоставления административных услуг

ЦНАП "Правобережный" – 099-203-09-25; 079-807-37-07;

ЦНАП "Левобережный" – 099-602-10-02; 237-52-76.

Центры предоставления административных услуг

Центры предоставления административных услуг dniprorada

Горячие линии Жилсервисов Днепра

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации жилья и ремонтам, то следует обратиться на горячую линию Жилсервисов:

КП "Жилсервис-2" – 778-20-67;

КП "Жилсервис-5" – 067-520-63-21;

КП "ЖГ Самарского района" – 098-595-69-47;

Диспетчерская служба исполнителей услуг по вывозу отходов – 068-405-00-00.

Горячая линия Жилсервисов Днепра

Горячая линия Жилсервисов Днепра pixabay

Другие полезные номера в Днепре

Городская аварийная служба по открытию замков – (050) 456-10-05, (068)444-55-34, (098)683-90-12;

Днепропетровская центральная районная больница – (056)724-15-00, (056)724-16-07, (056)724-16-05, (056)724-16-14;

ООО "Санитарно-профилактическая компания Ликвидатор" (услуги по дезинсекции и дезинфекции) – (095)514-12-12, (097)514-12-12, (073)514-12-12;

Служба высотного реагирования – (056) 232-34-74;

Эвакуатор в Днепре – (066) 278-14-00, (097) 785-97-45, ‎(067) 745-88-83;

Морг, областное бюро судебно-медицинской экспертизы – (056)246-04-85, (056)246-34-45.

Другие полезные номера в Днепре

Другие полезные номера в Днепре pixabay

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие дети ищут семью в Днепре. Родителей ждут как младенцы, так и подростки. По данным Министерства социальной политики, в любящих семьях нуждаются 2100 детей из Днепра и области.

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