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30 октября • обновлено в 14:36
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Куда едут по утрам днепровские бабушки

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Мизерная пенсия не дает возможности людям в возрасте насладиться безоблачными днями и заслуженным отдыхом.

OBOZREVATEL пообщался с некоторыми ранними пташками и расскажет о том, куда спешат пенсионеры по утрам.

Куда спешат днепровские пенсионеры по утрам

Куда спешат днепровские пенсионеры по утрам

Осень все холоднее, но днепровским пенсионерам по плечу абсолютно любая погода. Он боевые, бодрые и всегда куда-то спешат. Дел, как оказалось, у них много. Людей преклонного возраста не останавливают забитые маршрутки и водители, которые не хотят "везти по льготному", ведь они, как и мы с вами, хотят самостоятельно оплачивать счета и покупать себе продукты.

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На работу

Как бы печально не звучало, но нынешние пенсионеры должны работать, чтобы хоть немного улучшить свое финансовое положение. Они спешат в офисы и торговые центры, но не для того, чтобы выпить чашку кофе и заняться делами за компьютером. Бабушки каждый день вынуждены брать в руки веник и швабру, убирая офисы и супермаркеты.

"Ноги совсем не ходят. Но надо. Устала, доченька…пенсия такая, что только и смейся под звуки голодного желудка", - рассказала ожидающая маршрутку №40 бабушка Катя.

К счастью, наше общество не опустилось до того, чтобы не уважать труд пенсионеров, которым нужны средства для жизни. Как рассказала бабушка Катя, на работе у нее появилось много "молодых друзей" и теперь ей не скучно. Они помогают ей и часто угощают чаем и конфетами.

В ожидании утреннего троллейбуса

В ожидании утреннего троллейбуса

Людям в возрасте приходится тяжело работать

Людям в возрасте приходится тяжело работать

По делам

По делам

На рынок за покупками

Подавляющее количество бабушек вышло из транспорта около центрального рынка "Озерка". Разойдясь кто-куда, они подходили к прилавкам и рассматривали продукты. Их не сложно понять: в супермаркете или магазинах на жилмассивах не поторгуешься, а тут можно здорово сэкономить.

"Доця, а взвесь мне вот это мясо на 40 гривень", - попросила бабушка у продавщицы. Когда дело было сделано - уговорила сбавить цену до 35 грн.
Пенсионеры стараются экономить

Пенсионеры стараются экономить

На рынке можно купить дешевле

На рынке можно купить дешевле

Вначале нужно ознакомиться со всеми ценами

Вначале нужно ознакомиться со всеми ценами

Запах мяса и молочных продуктов перемешался в носу. Фрукты, овощи, грибы, приправы – настоящий рай для тех, кому нужно много разных продуктов в небольшом количестве с возможностью сэкономить.

"Мне сегодня внуков встречать. Уже наварила холодца, так пенсия еще не пришла, чтобы купить сладкое. Приехала, вдруг что недорогое и вкусное найду. Дети говорят – мама, не готовь, мы все привезем сами. А я так не могу. У меня дом всегда полон домашней еды", - рассказала Галина Ивановна, которая приехала на "Озерку" с ж\м Победа.
Утро - время покупок

Утро - время покупок

Нужно все успеть

Нужно все успеть

Все спешат решить свои вопросы

Все спешат решить свои вопросы

К врачу

"Как, почему рано еду? – Не рано, нужно очередь успеть занять, и врач же не до вечера принимает", - рассказывает пенсионерка на остановке.
"Ага, еще и водители такие – не хотят по льготному брать. А разве ж накатаешься за нашу пенсию? Вот и ждем", – добавила ее подруга.
В поисках нужных продуктов

В поисках нужных продуктов

Покупки для вкусного обеда

Покупки для вкусного обеда

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Торговать

Многие пенсионеры едут торговать на рынок или в центральную часть города, где есть большой поток людей и высокий шанс заработать лишние средства. В большинстве случаев на продажу везут зелень, консервацию, чеснок, подсолнечное домашнее масло. Другие разъезжаются по маленьким рынкам с молочными продуктами, выезжая из пригорода рано утром и добираясь на общественном транспорте с жилмассивов:

"Если повезет - за утро 100-150 гривень зарабатываю. Вырастила с дедом зеленушку на даче", - делится торопящаяся на транспорт бабушка".

Сложно не заметить, что женщины-пенсионерки чаще спешат по делам, чем мужчины на заслуженном отдыхе.

"Мой дед дома остается всегда. Говорит, что телевизор интереснее рынков. А я и не злюсь, он всю жизнь бегал по делам, пусть дома сидит", - рассказала одна из пенсионерок бабушка Лида.

Уважайте пенсионеров. Возможно, они не против никуда не спешить по утрам, только вот низкая пенсия вынуждает к обратному.

Последние теплые дни

Последние теплые дни

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как быстро и легко оформить пенсию в Днепре и как сэкономить на коммунальных услугах.

Яна Коваль

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Место
Украина Днепр
Теги
пенсии рынок транспорт бумажные деньги еда
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