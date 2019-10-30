Куда едут по утрам днепровские бабушки

Мизерная пенсия не дает возможности людям в возрасте насладиться безоблачными днями и заслуженным отдыхом.

OBOZREVATEL пообщался с некоторыми ранними пташками и расскажет о том, куда спешат пенсионеры по утрам.

Куда спешат днепровские пенсионеры по утрам

Осень все холоднее, но днепровским пенсионерам по плечу абсолютно любая погода. Он боевые, бодрые и всегда куда-то спешат. Дел, как оказалось, у них много. Людей преклонного возраста не останавливают забитые маршрутки и водители, которые не хотят "везти по льготному", ведь они, как и мы с вами, хотят самостоятельно оплачивать счета и покупать себе продукты.

На работу

Как бы печально не звучало, но нынешние пенсионеры должны работать, чтобы хоть немного улучшить свое финансовое положение. Они спешат в офисы и торговые центры, но не для того, чтобы выпить чашку кофе и заняться делами за компьютером. Бабушки каждый день вынуждены брать в руки веник и швабру, убирая офисы и супермаркеты.

"Ноги совсем не ходят. Но надо. Устала, доченька…пенсия такая, что только и смейся под звуки голодного желудка", - рассказала ожидающая маршрутку №40 бабушка Катя.

К счастью, наше общество не опустилось до того, чтобы не уважать труд пенсионеров, которым нужны средства для жизни. Как рассказала бабушка Катя, на работе у нее появилось много "молодых друзей" и теперь ей не скучно. Они помогают ей и часто угощают чаем и конфетами.

В ожидании утреннего троллейбуса

Людям в возрасте приходится тяжело работать

По делам

На рынок за покупками

Подавляющее количество бабушек вышло из транспорта около центрального рынка "Озерка". Разойдясь кто-куда, они подходили к прилавкам и рассматривали продукты. Их не сложно понять: в супермаркете или магазинах на жилмассивах не поторгуешься, а тут можно здорово сэкономить.

"Доця, а взвесь мне вот это мясо на 40 гривень", - попросила бабушка у продавщицы. Когда дело было сделано - уговорила сбавить цену до 35 грн.

Пенсионеры стараются экономить

На рынке можно купить дешевле

Вначале нужно ознакомиться со всеми ценами

Запах мяса и молочных продуктов перемешался в носу. Фрукты, овощи, грибы, приправы – настоящий рай для тех, кому нужно много разных продуктов в небольшом количестве с возможностью сэкономить.

"Мне сегодня внуков встречать. Уже наварила холодца, так пенсия еще не пришла, чтобы купить сладкое. Приехала, вдруг что недорогое и вкусное найду. Дети говорят – мама, не готовь, мы все привезем сами. А я так не могу. У меня дом всегда полон домашней еды", - рассказала Галина Ивановна, которая приехала на "Озерку" с ж\м Победа.

Утро - время покупок

Нужно все успеть

Все спешат решить свои вопросы

К врачу

"Как, почему рано еду? – Не рано, нужно очередь успеть занять, и врач же не до вечера принимает", - рассказывает пенсионерка на остановке.

"Ага, еще и водители такие – не хотят по льготному брать. А разве ж накатаешься за нашу пенсию? Вот и ждем", – добавила ее подруга.

В поисках нужных продуктов

Покупки для вкусного обеда

Торговать

Многие пенсионеры едут торговать на рынок или в центральную часть города, где есть большой поток людей и высокий шанс заработать лишние средства. В большинстве случаев на продажу везут зелень, консервацию, чеснок, подсолнечное домашнее масло. Другие разъезжаются по маленьким рынкам с молочными продуктами, выезжая из пригорода рано утром и добираясь на общественном транспорте с жилмассивов:

"Если повезет - за утро 100-150 гривень зарабатываю. Вырастила с дедом зеленушку на даче", - делится торопящаяся на транспорт бабушка".

Сложно не заметить, что женщины-пенсионерки чаще спешат по делам, чем мужчины на заслуженном отдыхе.

"Мой дед дома остается всегда. Говорит, что телевизор интереснее рынков. А я и не злюсь, он всю жизнь бегал по делам, пусть дома сидит", - рассказала одна из пенсионерок бабушка Лида.

Уважайте пенсионеров. Возможно, они не против никуда не спешить по утрам, только вот низкая пенсия вынуждает к обратному.

Последние теплые дни

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как быстро и легко оформить пенсию в Днепре и как сэкономить на коммунальных услугах.

Яна Коваль

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