Кредит или рассрочка: что выгоднее для жителей Днепра

При приобретении какого-нибудь имущества или товара жители Днепра часто сталкиваются с вопросом: взять в кредит или рассрочку?

OBOZREVATEL подробно расскажет о преимуществах и недостатках кредита и рассрочки, и что выгоднее для жителей Днепра.

Оформление кредита или рассрочки в Днепре

Оформление рассрочки в Днепре

Взять товар и оформить его в рассрочку намного проще, чем в кредит. Рассрочка – это оформление договора на определенный товар между продавцом и покупателем.

Чаще всего рассрочку могут давать на товар или услугу. Договор оформляется быстро и без предварительных одобрений со стороны банка.

Важно! До полного погашения рассрочки товар является в залоге у продавца. Если Вы вовремя не погасите рассрочку, то продавец имеет право вернуть себе товар.

При покупке товара в рассрочку от Вас требуется обязательный первый взнос – до 30% стоимости товара. Это зависит от вида договора.

В отличие от кредита, рассрочка предоставляется под минимальный процент или же без процентов.

Действие договора рассрочки оформляется от шести месяцев до года.

Кроме этого, при оформлении договора на товар в рассрочку клиент оплачивает дополнительные услуги. Например, при покупке техники в магазине предлагают ряд дополнительных программ для установки. Поэтому клиенту могут предложить оплатить услуги сервисного обслуживания и застраховать товар.

Отметим, что рассрочку можно погасить раньше установленных сроков. За это клиенту ничего не грозит, так как в остальных банках за досрочное погашение кредита грозит штраф.

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Рассрочка бывает двух видов:

От продавца, когда товар предоставлен с условием последующего выкупа в несколько платежей;

От банка, когда продавец имеет опосредованное отношение к кредитной сделке. Подписывается кредитный договор с указанием условий погашения взятого на покупку конкретного товара займа.

Недостатками рассрочки является следующее:

Внесение своих денежных средств, как первый взнос;

Короткий срок для погашения рассрочки – максимум до года.

Отметим, что получить рассрочку может трудоспособный гражданин от 18 лет.

Документы для оформления рассрочки

При покупке товара в рассрочку при себе нужно обязательно иметь паспорт гражданина Украины. Но в некоторых случаях продавец может потребовать дополнительные справки:

Справку о заработке в свободной форме или 2-НДФЛ;

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта);

Дополнительный удостоверяющий документ.

Договор рассрочки обязательно должен содержать следующую информацию:

Сведения о подписантах, их контакты;

Права и обязанности по сделке;

Стоимость покупки;

Параметры погашения – сумма и продолжительность внесения взносов;

Ответственность в случае нарушений условий соглашения;

Подписи покупателя и продавца, печать.

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Оформление кредита в Днепре

Оформление товара в кредит занимает больше времени, чем рассрочка. Сторонами кредитного договора являются банк и заемщик. Отметим, что кредит можно получить даже денежными средствами.

Виды кредитов:

Потребительский кредит – на мебель, бытовую технику и т.д.;

Целевой кредит – отдых, лечение, образование и т.д.;

Автомобильный кредит;

Ипотечный кредит – жилье;

Образовательный кредит – курсы, высшее образование;

Туристический кредит;

Кредит для пенсионеров на льготных условиях;

Коммерческий кредит – кредит с отсрочкой платежа;

Банковский кредит – лизинг, факторинг;

Государственный кредит;

Международный кредит;

Ломбардный кредит;

Кредитная карта;

Кредит для бизнеса.

Главным преимуществом кредита является получение денежных средств, когда они так необходимы. Также кредит позволяет приобрести то, о чем Вы давно мечтали. Например, туристическую путевку, крупную бытовую технику, сделать ремонт в доме и т.д.

Оформление кредита на товар происходит не так быстро, как рассрочка. Нужно ждать от 1 до 5 дней.

Кроме этого, есть возможность потратить денежные средства, взятые в кредит, на свое усмотрение.

Также при оформлении кредита к заемщику существуют минимальные требования. Если у клиента хорошая кредитная история, то для этого не нужно предоставлять информацию о обеспечении, поручителя и справки о доходах. Отметим, что также нет необходимости оформлять страховку.

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Недостатки оформления кредита:

При получении кредита, от клиента могут потребовать поручителя и залог. Поэтому с этим придется повозиться и предоставить множество бумаг. Высокая процентная ставка и дополнительные платежи. При потере постоянного места дохода оплата кредита может задержаться. В случае проблем с кредитованием, на клиента могут давить коллекторы.

Документы для оформления кредита

Оформление кредита занимает не только много времени, но и требует ряд документов:

Паспорт гражданина Украины и ИНН;

Справка с места работы;

Справка о доходах;

Свидетельство о рождении ребенка;

Свидетельство о браке;

Диплом о высшем образовании;

Свидетельство о праве собственности на недвижимость;

Технический паспорт на автомобиль;

Выписка из банка о наличии депозита;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (для кредитования юридических лиц).

Отметим, что при оформлении требуются только оригиналы документов.

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Кредит или рассрочка: что выбирают жители Днепра

19-летняя днепрянка Анна недавно погасила долг за товар, который брала в рассрочку:

"Давно хотела нормальный телефон, но для этого нужно было много денег. Когда начала работать, то решила, что сама заработаю на него, и не буду просить деньги у родителей.

В одном из магазинов мне предложили взять телефон в рассрочку. Предлагали на три месяца, полгода или максимум на девять месяцев. Я решила, что для меня выгоднее оформить на девять месяцев.

Для этого мне понадобилось внести крупный первый взнос – 3500 гривен, а далее ежемесячно нужно было выплачивать около 2 тысяч гривен. Кстати, в сумму товара также входили дополнительные услуги – настройка телефона, чехол и защитное стекло.

Рассрочку оформили прямо в магазине быстро и без проблем. Так как я работаю официально и получаю хорошие деньги, то подписание договора заняло немного времени – около 30-40 минут.

Рассрочку погасила раньше, чем за девять месяцев. Никаких проблем с этим не было, проценты не взимались и из банка, с которым заключала рассрочку, не беспокоили.

Очень осталась довольна и теперь думаю, что можно исполнить еще одну мечту. Планирую взять в рассрочку хороший ноутбук", – рассказала Анна.

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Жителю Днепра Илье пришлось оформить кредит на крупный товар, но позже мужчина об этом пожалел:

"Мне почему-то никогда не везло с бытовой техникой дома. В прошлом году у меня сломался телевизор, и я решил не мелочиться, а взять нормальной и дорогой фирмы технику.

В магазине начали "впаривать" оформить кредит, мол, так выгоднее. Рассрочку дают только до года, а со своими доходами я понял, что мне лучше оформить кредит.

Но позже я об этом сильно пожалел. В банке, в котором я взял кредит, проценты были сумасшедшие. Мне пришлось переплачивать ежемесячно в несколько раз больше.

Но самое неожиданное меня ждало впереди. Банк, в котором был мой кредит, внезапно обанкротился. Но куда дальше погашать долг – никто мне так и не сообщил.

Затем мне начали звонить якобы коллекторы и стали выбивать долг. На мою просьбу сбросить новые реквизиты для погашения долга – они не отреагировали. Так, в течение нескольких месяцев мне продолжали поступать звонки с угрозами.

Если честно, я уже много раз пожалел, что взял этот кредит. По рассказам моих знакомых, намного выгоднее взять товар в рассрочку и погасить его без проблем.

Что теперь будет дальше с моим кредитом – неизвестно. Пока коллекторы успокоились и не беспокоят, но я все же жду новые реквизиты для оплаты", – рассказал Илья.

Так, для кого-то выгоднее взять кредит и погашать его с процентами, но при этом выплачивать суммы в течение нескольких лет. А для кого-то лучше приобрести товар в рассрочку и выплатить его без процентов и намного быстрее. Выбор остается за самим клиентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появилась новая мошенническая схема. На мобильные телефоны присылают информацию о якобы выигранной квартире, однако для того, чтобы получить приз, мошенники требуют оплатить 1% стоимости жилья.

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