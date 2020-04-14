Коммунальные услуги во время карантина: как оплачивать жителям Днепра

В период общенационального карантина для жителей Днепра изменились условия оплаты коммунальных услуг. Теперь горожанам приходиться проводить платежи онлайн и с помощью приложений.

Как жителям Днепра оплачивать коммунальные услуги во время карантина – читайте далее в нашем материале.

Коммунальные услуги во время карантина

Новые правила оплаты коммунальных услуг

Кабинет министров Украины на время карантина ввел новые правила оплаты коммунальных услуг с субсидией. Теперь на 50% увеличили нормативы для пользования услугами на следующее:

Оплату водоснабжения;

Поставку горячей воды;

Газоснабжения;

Электроэнергии.

Также на время карантина ввели новые правила для тех, кто временно потерял работу. Так, Кабмин предлагает оформить субсидию без учета прошлой зарплаты, а из расчета компенсации от Соцстраха. Поэтому обязательно нужно обратиться в Центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного.

Только после этого, если у других членов семьи нет существенного дохода, можно рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг в виде субсидии.

Коммунальные услуги timeua.info

Что будет с долгами по услугам ЖКХ

Согласно законодательству Украины, на период действия карантина и на протяжении 30 дней после его отмены штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг не будут.

Так, теперь действуют следующие запреты:

Запрещено начислять и взыскивать штрафы за несвоевременную оплату коммуналки;

Запрещено "отрезать" услуги ЖКХ, если за них не заплатили или заплатили только часть;

Запрещено принудительно выселять или забирать жилье, принадлежащее гражданам, в счет долгов за ЖКХ;

Запрещено принудительно выселять за долги по ЖКХ из жилья, которое принадлежит государству.

Коммунальные услуги KP.UA

Водоснабжение

Жителей Днепра призывают своевременно оплачивать счета за водоснабжение, помогая этим контролировать ситуацию с эпидемией.

Как сообщают в коммунальном предприятии "Днепрводоканал", сеть водопровода и канализации является критически важной инфраструктурой, которая играет одну из ключевых ролей в здравоохранении и ее постоянная доступность является важным условием поддержания личной гигиены.

Поэтому всем горожанам советуют оставаться дома, но при этом своевременно оплачивать свои счета за воду и канализацию.

Так, за водоснабжение местные жители могут оплатить через Интернет, в том числе путем регистрации в Личном кабинете, в котором можно передать показания приборов учета, узнать состояние расчетов и осуществить оплату услуг.

Регистрация в Личном кабинете

Регистрация в Личном кабинете

Кроме этого, в коммунальном предприятии призывают помочь с дистанционной оплатой за воду своим родным и соседям. Важно отметить, что особенно следует помочь пожилым людям, выход из дома для которых сейчас особенно опасен, и которые не имеют доступа к сети Интернет и привыкли платить за коммунальные услуги через кассы банков.

"Обращаем внимание, что оплата всех коммунальных платежей – это ответственность всех потребителей и является содействием эффективного сдерживания распространения эпидемии, тем самым защищая собственное здоровье и здоровье своих близких", – добавляют в КП "Днепрводоканал".

В предприятии подчеркнули, что оплата коммунальных услуг в Днепре является единственным источником обеспечения надлежащего уровня санитарно-гигиенических норм в период борьбы с эпидемией COVID-19.

Водоснабжение 34.ua

Электричество

Компания YASNO на время карантина также приостановила личный прием посетителей в офисах. Теперь общение со специалистами YASNO происходит по телефону и через Интернет.

Так, для каждого энергоофиса будут выделены дополнительные номера телефонов и отдельные электронные адреса. В ближайшее время эти контакты будут размещены на входе в энергоофис, а также опубликованы на сайте компании.

Также YASNO создал все необходимые условия, чтобы большинство вопросов можно было решить за несколько минут, не выходя из дома.

Оплатить счет, передать показания счетчика, получить консультацию по расчетам и начислениям можно дистанционно:

Через Личный кабинет на сайте YASNO;

В личных сообщениях на странице в Facebook;

По электронной почте;

По телефонам контакт-центра.

Оплата за электричество

Оплата за электричество

Оплата за электричество

Оплата за электричество

Как передать данные электросчетчика

На странице yasno.com.ua нажать "Передать показания счетчика";

Выбрать свой регион;

Указать энергоофис (район), к которому принадлежит Ваш адрес;

Отметить личный счет;

Выбрать зонность счетчика и ввести его показания.

После передачи показаний можно сразу узнать и оплатить прямо на сайте задолженность за предыдущий период.

Отметим, если Вы уже опытный пользователь онлайн-сервисов, то подскажите пожилым людям, родным, друзьям и соседям, как быстро решать коммунальные вопросы по телефону и через Интернет.

Электричество tvtomsk.ru

Кроме этого, оплатить счета за электричество можно с помощью мобильного приложения YASNO, которое позволяет клиентам в любое время и в любом месте получить доступ к функционалу Личного кабинета.

Благодаря приложению Вы сможете:

Контролировать счета, проведенные через программу;

Получать квитанции на электронную почту;

Мгновенно оплачивать счета без комиссии: сканировать номер платежной карты камерой смартфона или просто поднести ее к задней поверхности смартфона (при наличии NFC-модуля в телефоне);

Удобно и быстро передавать показания счетчика с 1 по 4 число месяца;

Одним кликом включать фонарик, если счетчик находится в темном месте;

Установить короткий секретный код или вход по отпечатку пальца;

Быть на связи со своим поставщиком.

Также стало известно, что жители Днепра во время карантина могут настроить регулярные платежи за электричество через Приват24.

Так, ПриватБанк и YASNO предлагают безопасное и удобное дистанционное решение для оплаты за электроэнергию. При оплате услуг онлайн через Приват24 достаточно один раз оформить услугу регулярных платежей или создать шаблон для регулярных переводов и ежемесячно тратить всего одну минуту на оплату коммунальных услуг.

Электричество Sochi.com

Газоснабжение

Поскольку существует угроза распространения вируса, поход в отделения компании и Центры обслуживания клиентов для получения услуги – это лишний риск, как для клиентов, так и специалистов, которые общаются с потребителями газа. Поэтому АО "Днепрогаз" также ввел карантин и перешел в режим работы онлайн.

До 24 апреля все консультации специалисты "Днепрогаз" осуществляют в телефонном режиме по телефонам: (056)-78-78-104, (067)-62-63-104.

Для бытовых потребителей есть возможность получить всю информацию по лицевому счету и осуществить оплату за услуги распределения газа с помощью дистанционных онлайн-сервисов:

Кроме этого, чтобы потребителям газа не пришлось выходить из дома в период карантина, специалисты АО "Днепрогаз" экстренно разработали экспресс-доступ к онлайн-сервисам на сайте 104.ua.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисами, следует позвонить в Контакт-центр компании по телефонам 056-78-78-104 или 067-62-63-104, и Ваш Личный кабинет будет создан автоматически.

Экспресс-регистрация Пресс-служба "Днепрогаз"

Для автоматической регистрации Личного кабинета на сайте 104.ua достаточно позвонить в Контакт-центр "Днепрогаза" и назвать свой лицевой счет. После этого Личный кабинет будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента.

Логином является номер мобильного телефона потребителя. Достаточно перейти по ссылке, которая будет указана в сообщении, а на сайте ввести логин и пароль и пользоваться всеми преимуществами онлайн-сервисов 104.ua.

Личный кабинет Пресс-служба "Днепрогаз"

С помощью дистанционного газового сервиса клиенты компании могут гарантированно передать показания счетчика, безопасно и просто заплатить за газ и его доставку, первыми загрузить счета, отслеживать собственные объемы потребленного газа, контролировать расходы, а главное – получить ответы на газовые вопросы онлайн.

Отметим, что жители Днепра и Днепровского района продолжают активно приобщаться к дистанционному онлайн-сервису. Уже более 170 тысяч днепрян пользуются Личным кабинетом, что составляет около 45% от общего количества клиентов АО "Днепрогаз".

Газоснабжение epravda.com.ua

Другие способы оплаты

Также жители Днепра и области могут оплатить коммунальные услуги на сайте центра абонентских услуг "ЕРЦ КП". Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и выбрать коммунальную услугу, за которую Вы хотите заплатить. Затем выбираете способ оплаты, и после этого платеж успешно проходит.

Провести оплату можно через ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Новый и Укрпочту. Через "ЕРЦ КП" можно оплатить любую коммунальную услугу – электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение и другие.

Отметим, что "ЕРЦ КП" на время карантина закрыл прием абонентов. Поэтому разъяснения и справочную информацию можно получить по телефонам: 098-061-79-36; 050-019-43-53.

"ЕРЦ КП" Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в период карантина жителям Днепра советуют оставаться дома и лишний раз не выходить на улицу. Но нужно получать новые знания и усовершенствовать свои навыки, поэтому на помощь приходят курсы онлайн. Стало известно, какие курсы онлайн могут пройти жители Днепра.

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