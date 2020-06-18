Когда в Днепре откроют кинотеатры и какие правила будут действовать

Работа кинотеатров Днепра может возобновиться совсем скоро. Конечно же, даже с ослаблением карантина в кинозалах будут работать правила безопасности и социальной дистанции.

О том, когда планируют открыть кинотеатры и каких правил безопасности будем придерживаться – расскажет OBOZREVATEL.

Когда в Днепре откроют кинотеатры

По предварительным данным, дата открытия кинотеатров – 2 июля. Такое решение в ходе встречи приняли министр здравоохранения Максим Степанов, глава Министерства культуры Александр Ткаченко, народные депутаты и представители кинотеатров.

"Встретились с представителями индустрии и профильными депутатами, обсудили с министром здравоохранения Максимом Степановым. Общее мнение – с 2 июля может начаться только поэтапное возвращение кинотеатров к жизни", – сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Ранее планировалось, что кинотеатры заработают с 10 июня, в рамках последнего реализованного этапа ослабления карантина. Однако, кинозалы были не готовы из-за нехватки новых фильмов – все даты мировых и украинских кинопремьер перенесли.

По каким правилам будут работать кинотеатры

В Кабинете министров рассматривают возможность с июля открыть кинотеатры, но с ограничением в 30% заполненных мест в зале. То же требование будет касаться концертных залов.

Остается обязательным:

масочный режим;

использование антисептиков;

социальная дистанция между людьми.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть, на первом этапе открытие залов возможно при заполнении на 30%", – заявила временная исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

Что сегодня говорят в кинотеатрах Днепра

Пока что кинотеатры Днепра не публикуют информацию, связанную с точными датами открытия залов.

В сети кинотеатров Мультиплекс, которые открыты в торгово-развлекательных центрах "Дафи" и "Караван", уже сейчас готовятся к выходу из карантина: на сайте сети кинотеатров можно приобрести билеты по акции с лозунгом "КУПУЙ ЗАРАЗ – КІНУЙ ПІЗНІШЕ".

Сеть запустила акцию

Кроме того, в афише Мультиплекс можно найти информацию о неподтвержденном графике релиза кинокартин, первые из которых готовят к прокату в Днепре уже 2 июля, как было заявлено выше.

Со 2 июля ожидается работа кинотеатров Украины

Кинотеатры сети "Кино-тема", которые находятся в торговом центре "NEO PLAZA" и по адресу проспект Слобожанский, 86, пока не готовы сказать о ближайших датах работы:

"У нас пока нет информации по датам. Сложно сказать, когда наша сеть вновь начнет работать. Очень надеемся, что скоро встретим наших зрителей", – сообщили в сети кинотеатров "Кино-Тема".

Информации по поводу открытия сети кинотеатров пока нет

А вот "Мост-кино" стартует с показами уже на этой неделе, начиная с 19 июня. Важно знать, что сеансы будут проходить не на территории кинотеатра, а на новой киноплощадке в Bartolomeo Best River Resort по адресу Набережная Победы, 9Б.

Первые картины запланированы на пятницу, 19 июня

Первую киноленту будут транслировать в пятницу, 19 июня, в 19:00. Все, кто не смотрел фильм "Джентельмены", или не против его пересмотреть – могут встретить прекрасный летний вечер под открытым небом в компании Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэма и Генри Голдинга.

Уже на этих выходных можно посмотреть фильмы

Позже, в 21:05, в Bartolomeo покажут нашумевшую кинокартину "Паразиты". Кто не успел посмотреть этот фильм, когда он был в прокате – останутся под впечатлением.

Стоимость билетов на сеансы под открытым небом варьируется от 80 до 100 гривен. Разместиться можно на бескаркасных креслах, шезлонгах или за столиком.

Афиша Днепра: какие фильмы ожидать в прокате

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