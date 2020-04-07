Карантинные меры в Днепре: придерживаются ли горожане правил

За последние сутки в Днепре за помощью с признаками вирусных инфекций обратилось 304 человека. В городе действуют новые правила, которые помогут предотвратить распространение коронавируса.

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О том, соблюдают ли новые правила и меры жители Днепра во время карантина – расскажет OBOZREVATEL.

Соблюдают ли днепряне правила во время карантина

Как сообщила медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник, по состоянию на 7 апреля в Днепре официально подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции, трое из этих людей выздоровели. Еще 8 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования в 21-й инфекционной больнице.

Согласно решению Кабинета министров Украины, с 6 апреля 2020 года в Днепре действуют новые ограничения и правила. Карантинные меры стали более ужесточенными, что должно помочь предотвратить распространение COVID-19.

Так, с 6 апреля в Днепре запрещено:

Находиться на улице без документов, подтверждающих вашу личность;

Пребывать в общественных местах без масок или респираторов;

Перемещаться по улицам группами более 2-х человек (кроме случаев сопровождения несовершеннолетних детей и служебной необходимости);

Пребывание на улице лиц младше 14-ти лет без сопровождения родителей;

Посещение мест отдыха: спортивных и детских площадок, скверов, парков, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных или служебной необходимости);

Посещение учреждений, предоставляющих социальные услуги.

Контролируют соблюдение режима самоизоляции полицейские, военнослужащие, Национальная гвардия и работники государственных учреждений Министерства здравоохранения.

Во время карантина улицы Днепра стали пустыми. На игровых площадках нет детей, на лавочках не отдыхают взрослые. Скопление людей наблюдается только в аптеках, продуктовых магазинах и супермаркетах.

Еще несколько дней назад на площадках гуляли дети

Днепряне стараются не выходить на улицу без потребности

Во дворах нет людей

Детские площадки закрыты

На какую сумму в Днепре могут оштрафовать во время карантина

За нарушения правил карантина, о которых мы писали выше, в Днепре действуют штрафы: от 17 000 до 34 000 гривен для жителей города, и от 34 000 до 170 000 гривен для чиновников.

Кроме того, предусмотрены штрафы за нарушение санитарно-гигиенических требований. Они направлены минимизировать вероятность распространения коронавируса: от 17 000 до 54 000 гривен.

Горожане не готовы платить столь крупные суммы, поэтому практически все носят одноразовые маски или респираторы. Особенно там, где постоянно большое скопление людей: в магазинах, аптеках, супермаркетах.

Жители Днепра ответственно относятся к здоровью во время карантина

Простые правила помогут быть здоровым

Родители заботятся о детях

Берегите себя и своих близких

На улицах Днепра редко встретишь горожанина без медицинской маски

На входе у каждого магазина в Днепре размещено информационное объявление об ограничении количества человек в торговом зале и обязательном наличии у покупателей респираторов или масок.

При входе в магазины размещены объявления

Без масок в продуктовые входить запрещено

Соблюдайте правила и дистанцию

На улицах Днепра горожанам удается держать дистанцию в 1,5 метра по отношению к другим людям, а вот в супермаркетах – нет. Кроме того, что днепряне все так же скупают продукты питания и непродовольственные товары, создаются большие толпы и очереди.

Постарайтесь не выходить на улицу без особой нужды

Пожилые люди особенно внимательны к правилам

На сегодня люди не перестали скупать продукты

Сейчас нельзя допустить массовое заражение вирусом

В супермаркетах города почти все покупатели придерживаются правил

Днепряне уже привыкли носить маски

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;

Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно;

Не паникуйте. Все будет хорошо!

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