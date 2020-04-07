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7 апреля • обновлено в 17:57
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Яна Коваль

Карантинные меры в Днепре: придерживаются ли горожане правил

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За последние сутки в Днепре за помощью с признаками вирусных инфекций обратилось 304 человека. В городе действуют новые правила, которые помогут предотвратить распространение коронавируса.

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О том, соблюдают ли новые правила и меры жители Днепра во время карантина – расскажет OBOZREVATEL.

Соблюдают ли днепряне правила во время карантина

Соблюдают ли днепряне правила во время карантина

Как сообщила медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник, по состоянию на 7 апреля в Днепре официально подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции, трое из этих людей выздоровели. Еще 8 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования в 21-й инфекционной больнице.

Согласно решению Кабинета министров Украины, с 6 апреля 2020 года в Днепре действуют новые ограничения и правила. Карантинные меры стали более ужесточенными, что должно помочь предотвратить распространение COVID-19.

Так, с 6 апреля в Днепре запрещено:

  • Находиться на улице без документов, подтверждающих вашу личность;

  • Пребывать в общественных местах без масок или респираторов;

  • Перемещаться по улицам группами более 2-х человек (кроме случаев сопровождения несовершеннолетних детей и служебной необходимости);

  • Пребывание на улице лиц младше 14-ти лет без сопровождения родителей;

  • Посещение мест отдыха: спортивных и детских площадок, скверов, парков, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных или служебной необходимости);

  • Посещение учреждений, предоставляющих социальные услуги.

Контролируют соблюдение режима самоизоляции полицейские, военнослужащие, Национальная гвардия и работники государственных учреждений Министерства здравоохранения.

Во время карантина улицы Днепра стали пустыми. На игровых площадках нет детей, на лавочках не отдыхают взрослые. Скопление людей наблюдается только в аптеках, продуктовых магазинах и супермаркетах.

Еще несколько дней назад на площадках гуляли дети

Еще несколько дней назад на площадках гуляли дети

Днепряне стараются не выходить на улицу без потребности

Днепряне стараются не выходить на улицу без потребности

Во дворах нет людей

Во дворах нет людей

Детские площадки закрыты

Детские площадки закрыты

На какую сумму в Днепре могут оштрафовать во время карантина

За нарушения правил карантина, о которых мы писали выше, в Днепре действуют штрафы: от 17 000 до 34 000 гривен для жителей города, и от 34 000 до 170 000 гривен для чиновников.

Кроме того, предусмотрены штрафы за нарушение санитарно-гигиенических требований. Они направлены минимизировать вероятность распространения коронавируса: от 17 000 до 54 000 гривен.

Горожане не готовы платить столь крупные суммы, поэтому практически все носят одноразовые маски или респираторы. Особенно там, где постоянно большое скопление людей: в магазинах, аптеках, супермаркетах.

Жители Днепра ответственно относятся к здоровью во время карантина

Жители Днепра ответственно относятся к здоровью во время карантина

Простые правила помогут быть здоровым

Простые правила помогут быть здоровым

Родители заботятся о детях

Родители заботятся о детях

Берегите себя и своих близких

Берегите себя и своих близких

На улицах Днепра редко встретишь горожанина без медицинской маски

На улицах Днепра редко встретишь горожанина без медицинской маски

На входе у каждого магазина в Днепре размещено информационное объявление об ограничении количества человек в торговом зале и обязательном наличии у покупателей респираторов или масок.

При входе в магазины размещены объявления

При входе в магазины размещены объявления

Без масок в продуктовые входить запрещено

Без масок в продуктовые входить запрещено

Соблюдайте правила и дистанцию

Соблюдайте правила и дистанцию

На улицах Днепра горожанам удается держать дистанцию в 1,5 метра по отношению к другим людям, а вот в супермаркетах – нет. Кроме того, что днепряне все так же скупают продукты питания и непродовольственные товары, создаются большие толпы и очереди.

Постарайтесь не выходить на улицу без особой нужды

Постарайтесь не выходить на улицу без особой нужды

Пожилые люди особенно внимательны к правилам

Пожилые люди особенно внимательны к правилам

На сегодня люди не перестали скупать продукты

На сегодня люди не перестали скупать продукты

Сейчас нельзя допустить массовое заражение вирусом

Сейчас нельзя допустить массовое заражение вирусом

В супермаркетах города почти все покупатели придерживаются правил

В супермаркетах города почти все покупатели придерживаются правил

Днепряне уже привыкли носить маски

Днепряне уже привыкли носить маски

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

  • Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

  • Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

  • Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

  • Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;

  • Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно;

  • Не паникуйте. Все будет хорошо!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в Днепре "разводят" желающих арендовать жилье.

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Автор
Яна Коваль
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
карантин вирус супермаркет новости
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