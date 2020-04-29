Из-за общенационального карантина в Днепре многие предприятия работают в ограниченном режиме или онлайн. Согласно регламенту, в таком формате обслуживают и сервисные центры Министерства внутренних дел в Днепропетровской области.

Какие услуги водители Днепра могут оформить в период карантина – читайте далее в нашем материале.

Какие услуги водители Днепра могут заказать и оформить в период карантина МоторМания

Как работают сервисные центры МВД в Днепропетровской области

В связи с продлением общенационального карантина до 11 мая, в сервисных центрах МВД в Днепропетровской области режим изоляции также продолжено.

Так, в сервисных центрах МВД для обеспечения своевременного и полного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий временно изменен режим работы и приостановлено предоставление физическим и юридическим лицам части услуг.

Вместе с этим сервисные центры МВД продолжают работать по отдельному графику, преимущественно в режиме онлайн, а документы принимаются в электронном виде в адрес дежурных центров.

Отметим, что заявления на получение счета принимаются исключительно на электронную почту: info_dnp@hsc.gov.ua.

Сервисный центр МВД в Днепропетровской области Днепр Инфо

Какие услуги могут получить водители Днепра

Прием граждан в сервисных центрах МВД в Днепропетровской области происходит исключительно по предварительной записи для предоставления неотложных услуг, в частности:

Регистрация/перерегистрация и снятие с учета транспортных средств только для медицинских и дипломатических учреждений;

Первая государственная регистрация новых легковых транспортных средств;

Регистрация новых грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, используемых для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры;

Перерегистрация транспортного средства в связи с потерей или кражей свидетельства о регистрации автомобиля;

Обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года – онлайн через электронный кабинет водителя;

Восстановление водительского удостоверения в случае его утери или кражи;

Выдача (продолжение) свидетельств о допуске транспортных средств для перевозки определенных опасных грузов.

Эти услуги будут предоставляться по предварительной записи. В Днепропетровской области сервисный центр расположен по адресу:

Проспект Труда, 16. Телефон: 720-97-52.

По вопросам обмена водительских удостоверений – (068)65954176.

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Электронный кабинет водителя

Через электронный кабинет водителя можно заказать онлайн следующие услуги:

Верификацию данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;

Назначения надлежащего пользователя;

Восстановление и обмен водительского удостоверения – их выдача будет происходить уже после официального окончания карантина;

Проверку наличия и оплата административных правонарушений;

Проверку транспортного средства по VIN-коду.

Также дистанционно можно заказать и получить в электронном виде справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.

Кроме этого, в период карантина останавливается течение сроков обращения граждан на получение услуг, в том числе это касается и ответственного хранения номерных знаков транспортных средств, снятых с учета для дальнейшего закрепления за другими транспортными средствами этого же владельца.

Автовладельцы, которые имеют номерные знаки на платном хранении, могут не волноваться. Отсчет срока хранения этих номерных знаков останавливается и их уничтожения проводиться не будет.

Отметим, что продлить срок их хранения будет возможно уже после официального окончания карантина. При этом, плата за хранение номерных знаков во время карантина сниматься не будет.

В сервисном центре МВД призывают быть ответственными, но не обращаться без необходимости. Пользуйтесь услугами онлайн и на время карантина оставайтесь дома.

Важно отметить! Прием граждан в сервисных центрах МВД в Днепропетровской области с явными признаками ОРВИ проводиться не будет.

Электронный кабинет водителя NewsOne

График работы сервисных центров МВД в праздничные дни

Дежурный сервисный центр МВД в Днепропетровской области в праздничные дни будет работать по следующему графику:

30 апреля – с 09:00 до 17:00;

1 мая – выходной день;

2 мая – с 09:00 до 16:45;

3, 4 мая – выходные дни;

5, 6, 7 мая – с 09:00 до 18:00;

8 мая – с 09:00 до 17:00.

Сервисный центр МВД ТСН

Заказ справки о несудимости онлайн

Для онлайн-заказа справки о несудимости в сервисных центра МВД в Днепропетровской области необходимо следующее:

Зарегистрируйтесь через Квалифицированную электронную подпись (физического лица) или Bank ID;

Заполните электронную форму (укажите, в котором ТСЦ удобно забрать готовую справку);

Получите сообщение о готовности документа или проверьте статус готовности справки онлайн;

Заберите справку в выбранном сервисном центре МВД, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что при заказе через Bank ID получить справку можно только в бумажном варианте. Отправка электронной формы осуществляется только с помощью персонального компьютера, на котором установлено ОС Windows.

Также в поле "Способ получения справки" выберите в каком виде лучше получить справку:

Электронный вариант – справка поступит на указанный в форме заполнения электронный адрес;

Бумажный вариант – справку можно забрать в желаемом сервисном центре МВД.

Внимание! При заказе справки онлайн сохраните ее номер. Это позволит Вам самостоятельно проверять статус ее готовности.

Заказ справки о несудимости Пресс-служба сервисного центра МВД

Регистрация автотранспортных средств в Днепре

Для регистрации (перерегистрации) транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ необходимо:

Заявление установленного образца;

Паспорт гражданина Украины;

Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

Документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;

Документ, где указана стоимость транспортного средства (для первичной регистрации транспортного средства);

Документ о соответствии конструкции транспортного средства, установленным требованиям безопасности дорожного движения (в случае первой регистрации на территории Украины или переоборудовании);

Квитанции, подтверждающие оплату государственной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию;

В случае оформления договора купли-продажи в ТСЦ, необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продажи объекта движимого имущества.

Регистрация автомобиля Народна правда

Стоимость услуги в Днепре

Для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – около 550 гривен:

Услуга – 152,63 гривен;

Номерной знак – около 178,20 гривен;

Бланк свидетельства – 219 гривен.

Кроме этого, в 2020 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет:

Если стоимость транспортного средства не превышает или равна 346 830 гривен – 3%;

Если стоимость транспортного средства более чем 346 830 гривен или равна 609 580 гривен – 4%;

Если стоимость транспортного средства более чем 609 580 гривен – 5%.

Также при продаже (обмене) транспортного средства уплачивается налог на доход от продажи (обмена) по ставке: 5%–ПДФО+1,5% –воинский сбор.

Отметим, что срок предоставления услуги в течение рабочего дня с момента получения заявления.

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Как заказать водительское удостоверение в Днепре

В период карантина жителям Днепра для обмена водительского удостоверения, полученного впервые на 2 года, необходимо:

Зайти в электронный кабинет водителя, выбрав удобный способ идентификации – с помощью кликов, BankID или MobileID;

Перейти в раздел "Электронные услуги" и выбрать пункт "Электронные услуги";

Перейти на страницу "Восстановление и обмен водительского удостоверения";

Заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон;

Подписать заявление с помощью кликов;

Оплатить услугу личной банковской картой;

Проверить поступление на свою электронную почту квитанции об оплате за услугу;

После получения на свою электронную почту письма от ТСЦ МВД об обработке заявки, необходимо направить в ответ номер квитанции об оплате услуги;

После обновления водительского удостоверения в электронном кабинете водителя, новое е-удостоверение водителя – со сроком действия 30 лет, появится в приложении "Дия" в течение суток.

Предоставив администратору необходимый пакет документов, получить готовое удостоверение водителя возможно в зависимости от предварительного выбора:

В выбранном сервисном центре МВД – в любое удобное время после официального завершения карантина;

В дежурном сервисном центре МВД – дату и время визита во время карантина отправит администратор на электронную почту.

Водительское удостоверение ТСН

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что из-за продления карантина студенты и преподаватели Днепра вынуждены обучаться в дистанционном режиме. Как сообщают в правительстве, учебный год в высших учебных заведениях может закончиться в такой же форме. Стало известно, как дается студентам и преподавателям Днепра дистанционное обучение.

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