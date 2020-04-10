В период карантина жителям Днепра советуют оставаться дома и лишний раз не выходить на улицу. Но нужно получать новые знания и усовершенствовать свои навыки, поэтому на помощь приходят курсы онлайн.

Какие курсы онлайн могут пройти жители Днепра – читайте далее в нашем материале.

Какие курсы онлайн могут пройти жители Днепра UBR.ua

Курсы иностранных языков

В Днепре многие школы иностранных языков во время карантина перешли в режим работы онлайн.

Вы можете записаться на групповые занятия или индивидуальные, а также побывать на первом пробном бесплатном занятии.

Отметим, что преподаватели оценят Ваши знания и помогут подобрать подходящую группу для обучения иностранного языка.

После этого Вы должны оплатить онлайн-курс и начать обучение в онлайн-режиме.

Стоимость индивидуальных онлайн курсов по иностранному языку зависит от количества необходимых занятий и Вашего уровня знаний. Так, средняя стоимость одного индивидуального занятия в Днепре составляет от 250 до 300 гривен.

Средняя стоимость групповых занятий онлайн за один семестр – от 3500 гривен и выше.

На протяжении обучения преподаватели Вам не только дадут новые полезные знания, но и будут контролировать процесс, задавать домашние задания и онлайн проверять и обсуждать их.

Курсы иностранных языков Advance

Онлайн-марафоны

Также для жителей Днепра проводят интересные и бесплатные онлайн-марафоны, на которых можно узнать много полезной информации.

Так, одна из днепровских академий в период карантина часто проводит бесплатные онлайн-марафоны как для маленьких, так и для взрослых жителей Днепра.

Например, марафон о фрилансе, где можно познакомиться с профессионалами в сфере IT, узнать подробно о их профессии и даже задать интересующие вопросы. Так, Вас познакомят с людьми, которые работают дизайнерами, интернет-маркетологами, программистами и т. п.

Для участия в онлайн-марафонах необходимо зарегистрироваться и Вам лично на электронную почту будут присылать уведомления и ссылки на онлайн-занятия.

Онлайн-марафоны Vgorode.ua

Онлайн подготовка к ВНО

В период карантина выпускникам школ очень трудно обучаться дистанционно. Но внешнее независимое оценивание уже близко, поэтому хорошо подготовиться помогут онлайн-курсы.

Преподаватели помогут днепровским выпускникам выучить всю теорию и получить множество новых знаний по каждой теме. Кроме этого, школьники смогут решать онлайн задания и за это получать баллы. Также учителя расскажут о способах, как легко и просто решить сложные упражнения.

Преподаватели имеют к каждому ученику индивидуальный подход, также они детально работают над ошибками и разбирают их причины.

Чтобы записаться на онлайн-курс по подготовке к ВНО, Вам необходимо выбрать понравившеюся школу, а также предмет, к которому Вы хотите подготовиться, и оставить онлайн-заявку.

Отметим, что Вы можете выбрать несколько курсов сразу.

Стоимость одного такого онлайн-занятия жителям Днепра обойдется от 50 гривен до 110 гривен.

Подготовка онлайн к ВНО Eduget

Тесты ВНО онлайн

Также жители Днепра могут бесплатно пройти онлайн-тестирование по внешнему независимому оцениванию.

На сайте "ВНО онлайн" размещены тесты, которые составляли абитуриенты во время внешнего независимого оценивания 2009-2019 годов, а также варианты тестов, которые предлагались поступающим в высшие учебные заведения Украины во время пробного внешнего независимого оценивания 2009-2019 годов.

Способ выполнения всех тестовых заданий в предложенных на сайте тестам максимально приближен к реальным тестам, а форма предоставления ответа соответствует виду, что предлагается абитуриентам в бланке ответов во время прохождения реальных тестов ВНО.

После выполнения тестовых заданий предоставляются правильные ответы и рассчитывается результат в тестовых и рейтинговых баллах, а также определяется время затраченное на выполнение теста.

Для каждого предмета можно открыть полный список всех тестовых заданий внешнего независимого оценивания. В этом варианте прохождения ВНО онлайн Вы сможете получить правильный ответ на каждое задание сразу после его выполнения.

Тесты ВНО онлайн Eduget

SEO и SMM курсы онлайн

В современном мире SEO-специлист – очень востребованная и популярная профессия. SEO – это эффективное продвижение интернет-ресурсов в поисковых системах.

Так, жителям Днепра предлагают в период карантина пройти онлайн-курсы по этой специализации. Преподаватели обучат всем основам, которые помогут в дальнейшем освоить веб-ресурс.

Кроме этого, днепряне смогут освоить главные принципы сайта, а также его инструменты оптимизации. Преподаватели расскажут о принципах настройки сайта, как создается контент, какие есть ключевые запросы и многое другое.

Стоимость подобного онлайн-курса в Днепре в период карантина значительно снизилась. Так, средняя цена за курс составляет 5000-6000 гривен.

SMM-специалист занимается продвижением компании, ее бренда, товаров и услуг в социальных сетях. Поэтому жители Днепра могут обучиться этой профессии также онлайн.

На данном курсе Вы сможете научиться правильно вести социальные сети, создавать яркий контент под тематику, настраивать и распространять рекламу и работать в мессенджерах.

Средняя стоимость онлайн-курса по SMM в Днепре составляет от 4 тысяч гривен.

SEO и SMM Enroute Editor

Другие бесплатные онлайн-курсы

Для повышения квалификации педагогических работников открыли специальный бесплатный онлайн-курс на платформе Prometheus.

Данный курс создан участниками рабочей группы по вопросам профессионального развития педагогических работников МОН (Министерство образования и науки Украины, – ред.).

Лекторы курса на конкретных примерах расскажут, как и где выбирать программы повышения квалификации, на что обращать внимание при разработке таких программ, заключения планов и принятия решения о признании результатов повышения квалификации.

Кроме этого, педагогам расскажут, как заполнить все необходимые документы и как лучше спланировать профессиональный рост с учетом всех потребностей и финансовых возможностей.

На курсе подаются чек-листы, образцы документов, полезные материалы для более широкого понимания вопроса, консультационное окно, а также тесты по наиболее распространенным ситуациям и ошибкам.

После успешной обработки всех задач курса все участники получат сертификат о повышении педагогической квалификации, соответствующей всем новым требованиям.

Онлайн-курсы для жителей Днепра gosrf.ru

Также на платформе Prometheus есть множество других бесплатных онлайн-курсов для жителей Днепра. Чтобы подобрать для себя подходящий, нужно ввести в поиске ключевое слово и Вам предоставят несколько вариантов, или же перейти в каталог курсов.

На платформе Вас смогут обучить онлайн иностранным языкам для карьерного роста, для журналистики, для медиаграмотности, а также подготовят к ВНО и дадут множество новых знаний и навыков.

Например, жителям Днепра предлагают пройти бесплатный курс, который развенчивает распространенные мифы и предоставляет достоверную информацию о новой коронавирусной инфекции COVID-19. В этом курсе кратко и доступно изложены важнейшие факты, собранные авторитетными учеными и международными организациями здравоохранения.

Вы сможете узнать следующее:

Что известно о вирусе – сколько он живет в воздухе и на поверхности предметов, какова вероятность заразиться от больного человека, что делать, чтобы обезопасить себя и близких;

Насколько опасна коронавирусная инфекция;

Основные симптомы – когда оставаться дома, а когда идти к врачу;

Осложнения – от чего умирают больные и как это лечат;

Чем не лечить коронавирус;

Кому не нужна маска, а кому она поможет;

Передается ли вирус от домашних животных, укусов насекомых;

Основные протоколы действий в случае пребывания с больным коронавирусом;

И многое другое.

Коронавирус Фокус

Жители Днепра могут также бесплатно обучиться украинскому языку за 27 уроков. Программа элементарного уровня изучения языка разработана так, чтобы как можно шире способствовать развитию коммуникативных возможностей слушателя для эффективного использования украинского языка в различных жизненных ситуациях и сферах общения.

Курс состоит из видеоуроков и конспектов к ним, промежуточных тестовых упражнений и общего теста, материал которых соответствует элементарному уровню знаний, умений и навыков (А1, А2). Одним из составляющих является форум, где участники курса могут общаться на украинском языке.

Каждый урок предусматривает овладение лексического минимума по конкретной теме и одной из грамматических тем, что может быть усвоена на соответствующем уровне.

Отметим, что после каждого видеоурока предоставляется промежуточный тест на несколько вопросов для проверки на понимание материала и закрепление знаний, умений и навыков. А после прохождения всех уроков предложен итоговый контрольный тест.

Онлайн-курсы Neurohive

Чтобы принять участие в любом бесплатном онлайн-курсе на данной платформе, жителям Днепра необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте и спокойно получать новые знания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в связи с карантином появилось множество новых трендов, в том числе и в мире моды. С символикой карантина и коронавируса начали выпускать защитные маски, футболки, сумки и многое другое. Назван ТОП вещей с символикой карантина, которые могут приобрести жители Днепра.