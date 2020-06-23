Какие дети ищут семью в Днепре: родителей ждут младенцы и подростки

В Днепре и области более двух тысяч детей нуждаются в семьях. Усыновить ребенка не так уж и сложно, а вот подарить счастливое детство – бесценный поступок.

О том, кто эти дети, как их найти и усыновить в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

По данным Министерства социальной политики, в любящих семьях нуждаются 2100 детей из Днепра и области. Из них – 1145 мальчиков и 955 девочек. Возраст детей – от нескольких месяцев до 17 лет.

Для потенциальных усыновителей доступны разные формы устройства:

национальное усыновление;

межгосударственное усыновление;

опека;

попечение;

приемная семья;

детский дом семейного типа.

Также на сайте Минсоцполитики вы можете ознакомиться с подробной информацией о детях: например, есть ли у них братья или сестры, которые также нуждаются в усыновлении. Кроме того, на онлайн-площадке можно узнать о наличии или отсутствии инвалидности у ребенка.

Какие дети ищут семью

В Днепре и области 28 детей до 1 года, которые нуждаются в любящих родителях. Из них – 13 девочек и 15 мальчиков. Подробнее узнать о них можно в Службе по делам детей Днепропетровской ОГА, по адресу пр. Поля, 83/1. Телефон: (068) 43 32 362, (068) 43 32 362.

Крохи ждут, когда их заберут в семью Министерство социальной политики

Анастасия, 1 год Министерство социальной политики

Антон, 1 год Министерство социальной политики

Вадим, 1 год Министерство социальной политики

Вероника, меньше года Министерство социальной политики

Дмитрий, меньше года Министерство социальной политики

Оксана, 1 год Министерство социальной политики

Больше всего детей, которым ищут семьи, находятся в возрасте от 10 до 17 лет – таких 1560 человек. Из них – 847 мальчиков и 713 девочек. У каждого из них – своя история, у многих – братья и сестры примерно такого же возраста.

Множество детей нуждаются в семье Министерство социальной политики

Особенно сильно о родителях мечтают подростки Министерство социальной политики

Даниил, 13 лет Министерство социальной политики

Дарина, 17 лет Министерство социальной политики

Илья, 12 лет Министерство социальной политики

Максим, 14 лет Министерство социальной политики

Милана, 14 лет Министерство социальной политики

Юлия, 12 лет Министерство социальной политики

Как усыновить ребенка в Днепре

Как сообщили в Минсоцполитики, с начала 2020 года все кандидаты в усыновители обязаны пройти курс обучения. То есть, все новые родители будут знать, как правильно воспитывать детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это важно, поскольку воспитание ребенка, подвергшегося психологической травме от потери биологических родителей, имеет свои особенности. Обучение для всех кандидатов – бесплатно. Все потенциальные приемные родители, родители-воспитатели и опекуны уже давно проходят такое обучение. Отныне это будет касаться и усыновителей.

"Лучшая среда для развития и воспитания ребенка – семья. Ежемесячно маленькие жители области находят новых родителей и в Украине, и за рубежом. Так, в прошлом году усыновили 135 детей из Днепропетровщины ", – отметил начальник службы по делам детей Днепропетровской ОГА Виктор Визир.

Если вы решили сделать серьезный шаг и усыновить ребенка – для начала достаточно подать онлайн-заявку.

Кандидаты могут заполнить онлайн-анкету на сайте Министерство социальной политики

"Для усыновления ребенка необходимо обратиться в службу по делам детей по месту жительства, заполнить заявление и пройти собеседование. Желающих ставят на учет, помогают найти ребенка и оформить документы", – сообщили в службе по делам детей Днепропетровской ОГА.

Обращайтесь по таким адресам:

Служба по делам детей (ДнепрОГА) – ул. Староказацкая, 34;

Управление-служба по делам детей исполнительного комитета Днепровского горсовета – проспект Дмитрия Яворницкого, 75;

Новокодакский район – проспект Сергея Нигояна, 52;

Чечеловский район – ул. Театральная 5А;

Центральный район – проспект Поля, 14;

Соборный район – пл. Т. Шевченко, 7;

Самарский район – ул. 20-летия Победы, 5.

Какие документы необходимы для усыновления ребенка в Днепре

Жители Днепра, желающие усыновить ребенка, должны обратиться с письменным заявлением в службу по делам детей по месту жительства. Для начала нужно собрать такие документы:

Заявление в свободной форме;

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

Справка о заработной плате за последние шесть месяцев или копия декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенная органами ДФС. В случае, если усыновителями является семейная пара, справку о заработной плате за последние шесть месяцев или копию декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенную органами ДФС, может подавать один из супругов, который имеет постоянный доход;

Копия свидетельства о браке, заключенного в органах записи актов гражданского состояния, если заявители находятся в браке;

Заключение о состоянии здоровья каждого заявителя;

Засвидетельствованное нотариально письменное согласие другого супруга на усыновление ребенка (в случае усыновления ребенка одним из супругов);

Справка о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя, выданная органами внутренних дел по месту жительства заявителя;

Копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением;

В случае усыновления ребенка одним из супругов – заключение о состоянии здоровья и справка о наличии или отсутствии судимости подаются каждым из супругов. Срок действия документов составляет один год со дня выдачи.

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