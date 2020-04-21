Какие дети ищут семью в Днепре и области
В Днепре и области более двух тысяч детей нуждаются в семьях. Усыновить ребенка не так уж и сложно, а вот подарить счастливое детство – бесценный поступок.
О том, кто эти дети и как их найти – расскажет OBOZREVATEL.
По данным Министерства социальной политики, в любящих семьях нуждаются 2139 детей из Днепра и области. Из них – 1162 мальчика и 977 девочек. Возраст детей – от нескольких месяцев до 17 лет.
Для потенциальных усыновителей доступны разные формы устройства:
национальное усыновление;
межгосударственное усыновление;
опека;
попечение;
приемная семья;
детский дом семейного типа.
Также на сайте Минсоцполитики вы можете ознакомиться с подробной информацией о детях: например, есть ли у них братья или сестры, которые также нуждаются в усыновлении. Кроме того, на онлайн-площадке можно узнать о наличии или отсутствии инвалидности у ребенка.
Какие дети ищут семью
В Днепре и области 32 ребенка до 1 года, которые нуждаются в любящих родителях. Из них – 15 девочек и 17 мальчиков. Подробнее узнать о них можно в Службе по делам детей Днепропетровской ОГА, по адресу пр. Поля, 83/1. Телефон: (068) 43 32 362, (068) 43 32 362.
Больше всего детей, которым ищут семьи, находятся в возрасте от 10 до 17 лет – таких 1576 человек. Из них – 854 мальчика и 722 девочки. У каждого из них – своя история, у многих – братья и сестры примерно такого же возраста.
Как усыновить ребенка в Днепре
Как сообщили в Минсоцполитики, с начала 2020 года все кандидаты в усыновители обязаны пройти курс обучения. То есть, все новые родители будут знать, как правильно воспитывать детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это важно, поскольку воспитание ребенка, подвергшегося психологической травме от потери биологических родителей, имеет свои особенности. Обучение для всех кандидатов – бесплатно. Все потенциальные приемные родители, родители-воспитатели и опекуны уже давно проходят такое обучение. Отныне это будет касаться и усыновителей.
Если вы решили сделать серьезный шаг и усыновить ребенка – для начала достаточно подать онлайн-заявку.
Или же обращайтесь по таким адресам:
Служба по делам детей (ДнепрОГА) – ул. Староказацкая, 34;
Управление-служба по делам детей исполнительного комитета Днепровского горсовета – проспект Дмитрия Яворницкого, 75;
Новокодакский район – проспект Сергея Нигояна, 52;
Чечеловский район – ул. Театральная 5А;
Центральный район – проспект Поля, 14;
Соборный район – пл. Т. Шевченко, 7;
Самарский район – ул. 20-летия Победы, 5.
Какие документы необходимы для усыновления ребенка
Жители Днепра, желающие усыновить ребенка, должны обратиться с письменным заявлением в службу по делам детей по месту жительства. Для начала нужно собрать такие документы:
Заявление в свободной форме;
Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
Справка о заработной плате за последние шесть месяцев или копия декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенная органами ДФС. В случае, если усыновителями является семейная пара, справку о заработной плате за последние шесть месяцев или копию декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенную органами ДФС, может подавать один из супругов, который имеет постоянный доход;
Копия свидетельства о браке, заключенного в органах записи актов гражданского состояния, если заявители находятся в браке;
Заключение о состоянии здоровья каждого заявителя
Засвидетельствованное нотариально письменное согласие другого супруга на усыновление ребенка (в случае усыновления ребенка одним из супругов);
Справка о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя, выданная органами внутренних дел по месту жительства заявителя;
Копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением;
В случае усыновления ребенка одним из супругов – заключение о состоянии здоровья и справка о наличии или отсутствии судимости подаются каждым из супругов. Срок действия документов составляет один год со дня выдачи.
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