В Днепре и области более двух тысяч детей нуждаются в семьях. Усыновить ребенка не так уж и сложно, а вот подарить счастливое детство – бесценный поступок.

О том, кто эти дети и как их найти – расскажет OBOZREVATEL.

Как усыновить ребенка в Днепре shutterstock.com

По данным Министерства социальной политики, в любящих семьях нуждаются 2139 детей из Днепра и области. Из них – 1162 мальчика и 977 девочек. Возраст детей – от нескольких месяцев до 17 лет.

Для потенциальных усыновителей доступны разные формы устройства:

национальное усыновление;

межгосударственное усыновление;

опека;

попечение;

приемная семья;

детский дом семейного типа.

Также на сайте Минсоцполитики вы можете ознакомиться с подробной информацией о детях: например, есть ли у них братья или сестры, которые также нуждаются в усыновлении. Кроме того, на онлайн-площадке можно узнать о наличии или отсутствии инвалидности у ребенка.

Какие дети ищут семью

В Днепре и области 32 ребенка до 1 года, которые нуждаются в любящих родителях. Из них – 15 девочек и 17 мальчиков. Подробнее узнать о них можно в Службе по делам детей Днепропетровской ОГА, по адресу пр. Поля, 83/1. Телефон: (068) 43 32 362, (068) 43 32 362.

Мальчики до 1 года Министерство социальной политики

Денис, 5 месяцев Министерство социальной политики

Виктор, 1 год Министерство социальной политики

Девочки до 1 года Министерство социальной политики

Эмилия, 6 месяцев Министерство социальной политики

Дарина, 1 год Министерство социальной политики

Виктория, 1 год Министерство социальной политики

Анастасия, 1 год Министерство социальной политики

Больше всего детей, которым ищут семьи, находятся в возрасте от 10 до 17 лет – таких 1576 человек. Из них – 854 мальчика и 722 девочки. У каждого из них – своя история, у многих – братья и сестры примерно такого же возраста.

Даня, 12 лет Министерство социальной политики

Андрей, 13 лет Министерство социальной политики

Александр, 17 лет Министерство социальной политики

Катерина, 15 лет Министерство социальной политики

Диана, 12 лет Министерство социальной политики

Валерия, 15 лет Министерство социальной политики

Как усыновить ребенка в Днепре

Как сообщили в Минсоцполитики, с начала 2020 года все кандидаты в усыновители обязаны пройти курс обучения. То есть, все новые родители будут знать, как правильно воспитывать детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это важно, поскольку воспитание ребенка, подвергшегося психологической травме от потери биологических родителей, имеет свои особенности. Обучение для всех кандидатов – бесплатно. Все потенциальные приемные родители, родители-воспитатели и опекуны уже давно проходят такое обучение. Отныне это будет касаться и усыновителей.

Если вы решили сделать серьезный шаг и усыновить ребенка – для начала достаточно подать онлайн-заявку.

Достаточно заполнить анкету на сайте Министерство социальной политики

Или же обращайтесь по таким адресам:

Служба по делам детей (ДнепрОГА) – ул. Староказацкая, 34;

Управление-служба по делам детей исполнительного комитета Днепровского горсовета – проспект Дмитрия Яворницкого, 75;

Новокодакский район – проспект Сергея Нигояна, 52;

Чечеловский район – ул. Театральная 5А;

Центральный район – проспект Поля, 14;

Соборный район – пл. Т. Шевченко, 7;

Самарский район – ул. 20-летия Победы, 5.

Какие документы необходимы для усыновления ребенка

Жители Днепра, желающие усыновить ребенка, должны обратиться с письменным заявлением в службу по делам детей по месту жительства. Для начала нужно собрать такие документы:

Заявление в свободной форме;

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

Справка о заработной плате за последние шесть месяцев или копия декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенная органами ДФС. В случае, если усыновителями является семейная пара, справку о заработной плате за последние шесть месяцев или копию декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенную органами ДФС, может подавать один из супругов, который имеет постоянный доход;

Копия свидетельства о браке, заключенного в органах записи актов гражданского состояния, если заявители находятся в браке;

Заключение о состоянии здоровья каждого заявителя

Засвидетельствованное нотариально письменное согласие другого супруга на усыновление ребенка (в случае усыновления ребенка одним из супругов);

Справка о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя, выданная органами внутренних дел по месту жительства заявителя;

Копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением;

В случае усыновления ребенка одним из супругов – заключение о состоянии здоровья и справка о наличии или отсутствии судимости подаются каждым из супругов. Срок действия документов составляет один год со дня выдачи.

Как усыновить ребенка в Днепре freepik.com

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