Какие дети ищут семью в Днепре и области

В Днепре и области более двух тысяч детей нуждаются в семьях. Усыновить ребенка не так уж и сложно, а вот подарить счастливое детство – бесценный поступок.

О том, кто эти дети и как их найти – расскажет OBOZREVATEL.

Подари тепло: какие дети из Днепра нуждаются в семьях познавательно.com

По данным Министерства социальной политики, в любящих семьях нуждаются 2209 детей из Днепра и области. Из них – 1197 мальчиков и 1012 девочек. Возраст детей – от нескольких месяцев до 17 лет.

Для потенциальных усыновителей доступны разные формы устройства: национальное усыновление, межгосударственное усыновление, опека, попечение, приемная семья и детский дом семейного типа.

Также на сайте Минсоцполитики вы можете ознакомиться с подробной информацией о детях: например, есть ли у них братья или сестры, которые также нуждаются в усыновлении. Кроме того, на онлайн-площадке можно узнать о наличии или отсутствии инвалидности у ребенка.

На сайте можно найти всю необходимую информацию о ребенке Министерство социальной политики

В Днепре и области 29 детей до 1 года, которые нуждаются в любящих родителях. Из них – 11 девочек и 18 мальчиков. Подробнее узнать о них можно в Службе по делам детей Днепропетровской ОГА, по адресу пр. Поля, 83/1. Телефон: (068) 43 32 362, (068) 43 32 362.

Девочки от 0 до 1 года Министерство социальной политики

Мальчики от 0 до 1 года Министерство социальной политики

Саше всего 1 год, но она уже умеет радоваться каждому дню. Девочка охотно пробует на ощупь игрушки, пытается самостоятельно подергать или погладить каждую из них, в положении лежа на животе дотягивается до предметов, находящихся рядом и подтягивает их ближе к себе.

Саша, 1 год changeonelife.ua

У Софии - брат и две сестры. Девочка родилась здоровой и ждет, когда ее заберут домой любящие мама и папа.

София, 1 год Министерство социальной политики

Тимофей быстро переворачивается со спинки на бочок или животик, поднимает голову и тщательно разглядывает, что происходит вокруг. А еще малышу нравится сидеть в специальном кресле, потому что это тоже хорошая возможность лучше все видеть. Есть у Тимофея и некоторые предпочтения. Так, он большой любитель музыки и обожает музыкальные игрушки. Нравятся малышу и яркие погремушки.

Тима, 1 год changeonelife.ua

Больше всего детей, которым ищут семьи, находятся в возрасте от 10 до 17 лет – таких 1618 человек. Из них – 874 мальчика и 744 девочки. У каждого из них – своя история, у многих – братья и сестры примерно такого же возраста.

Дети от 10 до 17 лет Министерство социальной политики

Максиму – 14 лет. Мальчик очень отзывчивый, внимательный и способный к состраданию. Максим дружески относится ко всем, кто рядом. Он никогда не пройдет мимо, если увидит, что кому-то тяжело или грустно. Мальчик всегда готов прийти на помощь друзьям в трудную минуту. В учебе Максим проявляет себя как старательный и способный ученик. Редко, когда его оценки опускаются ниже 8.

Максим, 14 лет changeonelife.ua

13-летняя Женя и 17-летняя Настя такие родные, но такие разные! Настя по своему характеру девушка бойкая и более открытая. Женя – немного стеснительная и задумчивая. Учителя и воспитатели откликаются о сестрах с положительной стороны: девочки способные и ответственные. Настя и Женя всегда поддерживают друг друга. Девочки очень аккуратные и опрятные, они следят за чистотой у себя в комнате. За что бы сестры ни брались, все будет именно так, как нужно. А Настя к тому же, как старшая, всегда помогает Жене с уроками.

13-летняя Евгения changeonelife.ua

Настя, 17 лет changeonelife.ua

За 2019 год украинцами было усыновлено 1419 детей, что на 61 ребенка больше предыдущего года. За этом же период в Днепре и области создали 20 детских домов семейного типа и 23 приемные семьи. В них устроили более 300 сирот.

"Дети должны воспитываться в семьях. Сирот усыновляют, а еще для них создают детские дома семейного типа и приемные семьи. В этом году в разных уголках области появилось 43 таких центра семейного уюта. В них устроили более 300 детей", – отметил начальник службы по делам детей Днепропетровской ОГА Виктор Визир.

Как сообщили в Минсоцполитики, с начала 2020 года все кандидаты в усыновители обязаны пройти курс обучения. То есть, все новые родители будут знать, как правильно воспитывать детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это важно, поскольку воспитание ребенка, подвергшегося психологической травме от потери биологических родителей, имеет свои особенности. Обучение для всех кандидатов – бесплатно. Все потенциальные приемные родители, родители-воспитатели и опекуны уже давно проходят такое обучение. Отныне это будет касаться и усыновителей.

Если вы решили сделать серьезный шаг и усыновить ребенка – для начала достаточно подать онлайн-заявку.

Первый шаг - анкета на сайте Министерство социальной политики

Или же обращайтесь по таким адресам:

Служба по делам детей (ДнепрОГА) – ул. Староказацкая, 34;

Управление-служба по делам детей исполнительного комитета Днепровского горсовета – проспект Дмитрия Яворницкого, 75;

Новокодакский район – проспект Сергея Нигояна, 52;

Чечеловский район – ул. Театральная 5А;

Центральный район – проспект Поля, 14;

Соборный район – пл. Т. Шевченко, 7;

Самарский район – ул. 20-летия Победы, 5.

О всех нюансах и документах, которые нужно подать будущим приемным родителям – OBOZREVATEL сообщал в своем материале.

Усыновить ребенка и подарить ему любовь dmlawyer.top

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