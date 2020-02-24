Какие дети ищут семью в Днепре и области

В Днепре и области более двух тысяч детей нуждаются в семьях. Усыновить ребенка не так уж и сложно, а вот подарить счастливое детство – бесценный поступок.
О том, кто эти дети и как их найти – расскажет OBOZREVATEL.
Подари тепло: какие дети из Днепра нуждаются в семьях
познавательно.com
По данным Министерства социальной политики, в любящих семьях нуждаются 2209 детей из Днепра и области. Из них – 1197 мальчиков и 1012 девочек. Возраст детей – от нескольких месяцев до 17 лет.
Для потенциальных усыновителей доступны разные формы устройства: национальное усыновление, межгосударственное усыновление, опека, попечение, приемная семья и детский дом семейного типа.
Также на сайте Минсоцполитики вы можете ознакомиться с подробной информацией о детях: например, есть ли у них братья или сестры, которые также нуждаются в усыновлении. Кроме того, на онлайн-площадке можно узнать о наличии или отсутствии инвалидности у ребенка.
На сайте можно найти всю необходимую информацию о ребенке
Министерство социальной политики
В Днепре и области 29 детей до 1 года, которые нуждаются в любящих родителях. Из них – 11 девочек и 18 мальчиков. Подробнее узнать о них можно в Службе по делам детей Днепропетровской ОГА, по адресу пр. Поля, 83/1. Телефон: (068) 43 32 362, (068) 43 32 362.
Девочки от 0 до 1 года
Министерство социальной политики
Мальчики от 0 до 1 года
Министерство социальной политики
Саше всего 1 год, но она уже умеет радоваться каждому дню. Девочка охотно пробует на ощупь игрушки, пытается самостоятельно подергать или погладить каждую из них, в положении лежа на животе дотягивается до предметов, находящихся рядом и подтягивает их ближе к себе.
Саша, 1 год
changeonelife.ua
У Софии - брат и две сестры. Девочка родилась здоровой и ждет, когда ее заберут домой любящие мама и папа.
София, 1 год
Министерство социальной политики
Тимофей быстро переворачивается со спинки на бочок или животик, поднимает голову и тщательно разглядывает, что происходит вокруг. А еще малышу нравится сидеть в специальном кресле, потому что это тоже хорошая возможность лучше все видеть. Есть у Тимофея и некоторые предпочтения. Так, он большой любитель музыки и обожает музыкальные игрушки. Нравятся малышу и яркие погремушки.
Тима, 1 год
changeonelife.ua
Больше всего детей, которым ищут семьи, находятся в возрасте от 10 до 17 лет – таких 1618 человек. Из них – 874 мальчика и 744 девочки. У каждого из них – своя история, у многих – братья и сестры примерно такого же возраста.
Дети от 10 до 17 лет
Министерство социальной политики
Максиму – 14 лет. Мальчик очень отзывчивый, внимательный и способный к состраданию. Максим дружески относится ко всем, кто рядом. Он никогда не пройдет мимо, если увидит, что кому-то тяжело или грустно. Мальчик всегда готов прийти на помощь друзьям в трудную минуту. В учебе Максим проявляет себя как старательный и способный ученик. Редко, когда его оценки опускаются ниже 8.
Максим, 14 лет
changeonelife.ua
13-летняя Женя и 17-летняя Настя такие родные, но такие разные! Настя по своему характеру девушка бойкая и более открытая. Женя – немного стеснительная и задумчивая. Учителя и воспитатели откликаются о сестрах с положительной стороны: девочки способные и ответственные. Настя и Женя всегда поддерживают друг друга. Девочки очень аккуратные и опрятные, они следят за чистотой у себя в комнате. За что бы сестры ни брались, все будет именно так, как нужно. А Настя к тому же, как старшая, всегда помогает Жене с уроками.
13-летняя Евгения
changeonelife.ua
Настя, 17 лет
changeonelife.ua
За 2019 год украинцами было усыновлено 1419 детей, что на 61 ребенка больше предыдущего года. За этом же период в Днепре и области создали 20 детских домов семейного типа и 23 приемные семьи. В них устроили более 300 сирот.
"Дети должны воспитываться в семьях. Сирот усыновляют, а еще для них создают детские дома семейного типа и приемные семьи. В этом году в разных уголках области появилось 43 таких центра семейного уюта. В них устроили более 300 детей", – отметил начальник службы по делам детей Днепропетровской ОГА Виктор Визир.
Как сообщили в Минсоцполитики, с начала 2020 года все кандидаты в усыновители обязаны пройти курс обучения. То есть, все новые родители будут знать, как правильно воспитывать детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это важно, поскольку воспитание ребенка, подвергшегося психологической травме от потери биологических родителей, имеет свои особенности. Обучение для всех кандидатов – бесплатно. Все потенциальные приемные родители, родители-воспитатели и опекуны уже давно проходят такое обучение. Отныне это будет касаться и усыновителей.
Если вы решили сделать серьезный шаг и усыновить ребенка – для начала достаточно подать онлайн-заявку.
Первый шаг - анкета на сайте
Министерство социальной политики
Или же обращайтесь по таким адресам:
Служба по делам детей (ДнепрОГА) – ул. Староказацкая, 34;
Управление-служба по делам детей исполнительного комитета Днепровского горсовета – проспект Дмитрия Яворницкого, 75;
Новокодакский район – проспект Сергея Нигояна, 52;
Чечеловский район – ул. Театральная 5А;
Центральный район – проспект Поля, 14;
Соборный район – пл. Т. Шевченко, 7;
Самарский район – ул. 20-летия Победы, 5.
О всех нюансах и документах, которые нужно подать будущим приемным родителям – OBOZREVATEL сообщал в своем материале.
Усыновить ребенка и подарить ему любовь
dmlawyer.top
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