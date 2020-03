Какие дети Днепра нуждаются в срочной помощи

К сожалению, в жизни случается так, что страшные болезни приносят большое горе в семью. В Днепре многие дети страдают от тяжелых заболеваний и срочно нуждаются в помощи.

Каким детям из Днепра нужна помощь – OBOZREVATEL расскажет далее.

Нелепа Дарья, 17 лет

Дарья - "ребенок, лишенный родительской опеки". Девочка находится на полном обеспечении государства и ей срочно нужна операция.

Диагноз: Закрытая хребтовая травма. Компрессионно-обломочный перелом Л 3 позвонка. Закрытый перелом лонного сочленения с удовлетворительным стоянием.

Травма случилась вследствие несчастного случая непроизводственного характера.

Нужная сумма: 43 тысячи гривен.

Cчет: получатель: БФ "БО"Совушка"

ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк,

МФО 307770, АТ"А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH

Также можно перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193.

Нелепа Дарья БФ "Совушка"

Москаленко Андрей, 5 лет

Когда Андрей родился, врачи не отметили никаких серьезных проблем со здоровьем. Но через несколько месяцев стало ясно, что Андрей развивается с задержкой. Голову малыш начал держать в полгода, ходить – в год и 4 месяца. Невролог назначил массажи и препараты. А в 2 года генетики обнаружили у Андрея нарушение обмена веществ: вторичную митохондриальную дисфункцию.

В 3 года случился первый приступ: во сне у мальчика подергивались конечности, он хрипел, посинел носогубный треугольник. Андрею поставили диагноз эписиндром и назначили противосудорожные препараты.

Диагноз: эпилептическая энцефалопатия, задержка психоречевого развития, атактический синдром, вторичная митохондриальная дисфункция.

Нужная сумма: 39 145 гривен.

Москаленко Андрей pomogaem.com.ua

Огий Артур, 7 лет

У Артура обнаружили редкое генетическое заболевание, синдром Вискотта – Олдрича, при котором страдает кроветворная функция и иммунная система. На момент постановки диагноза, Артур был уже в критическом состоянии, с каждым днем мальчику становилось хуже. Врачи были солидарны: поможет только трансплантация костного мозга.

Три года химиотерапии, стерильной палаты, реанимаций, балансирования на грани жизни и смерти. И, в качестве осложнений, три инсульта, из-за которых Артур перестал разговаривать, парализовало правую часть тела, пострадала и левая ножка.

Диагноз: Синдром Вискотта – Олдрича. Последствия ОНМК, спастический тетрапарез. Симптоматическая фокальная эпилепсия. Задержка речевого развития, моторная алалия. Сгибательная контрактура правых плечевого, локтевого и лучезапястного суставов. Эквиновальгусная установка стоп.

Нужная сумма: 16 470 гривен.

Огий Артур pomogaem.com.ua

Демиденко Никита, 13 лет

За свою жизнь Никита прошел 19 курсов реабилитации. И результаты не заставили себя ждать: Никита научился раскрывать левую кисть руки и брать предметы, мальчик начал частично себя обслуживать. Никита самостоятельно садится и становится на коленки, несколько секунд может самостоятельно стоять, ходит с поддержкой или держась за брусья. Ребенок стал активным, внимательным, мотивированным, выносливым, больше интересуется окружающим миром.

Сегодня Никите уже 13, он учится в шестом классе на домашнем обучении. С учителем изучает цифры и буквы, с удовольствием рассматривает картинки и пытается жестами сообщить о своих предпочтениях. Но любимое занятие Никиты – инструменты. Он пересмотрел о них все ролики в Youtube и считается среди домочадцев самым продвинутым в этом вопросе.

Диагноз: ДЦП, двойная гемиплегия, симптоматическая эпилепсия.

Нужная сумма: 16 600 гривен.

Демиденко Никита pomogaem.com.ua

Клежнева Виктория, 6 лет

У Вики Клежневой ДЦП. После рождения внешне малышка ничем не отличалась от здоровых деток.

Но Вика подрастала, и доктора стали замечать признаки гидроцефального синдрома. В положенное время малышка не научилась переворачиваться, сидеть и ползать. И в 7 месяцев Вику направили в больницу на дополнительное обследование. Но только в год и месяц смогли поставить окончательный диагноз: ДЦП, левосторонний гемипарез.

Диагноз: ДЦП, левосторонний гемипарез.

Нужная сумма: 16 470 гривен.

Клежнева Виктория pomogaem.com.ua

Деревянко Ева, 5 лет

20 дней Ева провела в реанимации, потом еще некоторое время – в отделении патологии новорожденных. Сосательного рефлекса не было, до 2 месяцев девочка питалась через зонд, пища не усваивалась. К счастью, девочка научилась сосать, от зондов можно было отказаться.

Но количество диагнозов в карте ребенка все росло. ДЦП, симптоматический эписиндром (сейчас с эпиактивностью получше, у Евы клиническая ремиссия), гидроцефально-атрофический синдром, задержка психомоторного развития.

Сейчас малышке 5 лет, она еще не полностью контролирует мышцы шеи, не может ходить, сидеть и говорить. Ее вес всего 12 кг – пища по-прежнему усваивается не полностью. Чтобы продвигаться в развитии, ей очень нужна постоянная реабилитация.

Диагноз: ДЦП, двойная гемиплегия, задержка психо-речевого развития.

Нужная сумма: 14 350 гривен.

Деревянко Ева pomogaem.com.ua

Кулеба Иван, 4 года

После 20 дней реанимации Ваню перевели в отделение патологии новорожденных, еще через 10 дней выписали. У ребенка сохранялся мышечный гипертонус, тремор конечностей и это не обещало ничего хорошего.

Но в организме мальчика обнаружились недюжинные силы и возможности. Состояние постепенно улучшалось. В 7 месяцев мальчик сел, в 1,5 года пополз, в 2 года начал ходить, держась за маму, в 3 года самостоятельно пошел.

Тем не менее, еще очень многому нужно научиться Ванюше. Ему во многом нужно догнать сверстников в физическом развитии и еще большему нужно научиться в отношении развития речи.

Диагноз: нижний спастический парапарез со стойкими двигательными нарушениями, врожденный птоз, грубое расстройство экспрессивной речи, когнитивное расстройство.

Нужная сумма: 15 200 гривен.

Кулеба Иван pomogaem.com.ua

Огарь Евгений, 11 лет

В январе 2020 мальчик почувствовал себя плохо. Женя стал вялым и бледным, много спал, потерял интерес к жизни, а потом на ногах и плечах появились странные красные пятнышки. Мама с сыном обратились к семейному врачу, тот назначил анализы. По их результатам Женьку срочно направили в Областную детскую больницу. Сделали пункцию и получили из подтверждение: острый лимфобластный лейкоз.

Диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

Нужная сумма: 30 тысяч гривен.

Огарь Евгений pomogaem.com.ua

Полищук Милана

К сожалению, тяжелые роды и гипоксия не прошли для ребенка бесследно. Миланка позже других начала держать головку и переворачиваться. Сидеть научилась в 10 месяцев, а самостоятельно садиться – только в 1,5 года. В 10 месяцев девочке провели МРТ и поставили диагноз спастический тетрапарез. На следующей комиссии его изменили на ДЦП и задержку психо-моторного развития.

Диагноз: ДЦП, задержка психомоторного развития.

Нужная сумма: 16 470 гривен.

Полищук Милана pomogaem.com.ua

Шевцова Катерина, 6 лет

Катя и Ксюша Шевцовы родились на месяц раньше срока, но очень быстро догнали сверстников в развитии, радуя маму. Беда случилась, когда крохам было 1,5 года. Обычная ОРВИ дала осложнение на ушки, и в один день сестрички перестали откликаться на зов и разговаривать. Медикаменты не помогали. Девочек прооперировали, но Ксюше смогли сохранить только 50% слуха, Катя же полностью потеряла возможность слышать.

Через год Кате установили кохлеарный имплант. Ксюша пользуется слуховыми аппаратами.

Диагноз: двусторонняя сенсоневральная глухота 5 ст.

Нужная сумма: 690 тысяч гривен.

Шевцова Катерина pomogaem.com.ua

Бобрышев Никита, 12 лет

В своем рассказе мама описывает события почти без глаголов – как будто сменяются один за другим кадры страшного кино. "Были в гостях, дети гуляли на улице – конфликт – удар качелями – "скорая"…" Удар вызвал спазм гортани, Никита упал на землю, начал задыхаться. Дети испугались, не сразу позвали взрослых. "Скорая" была на месте только через 40 минут. Приехала обычная "неотложка", а нужен был реанимобиль.

Уже когда ребенка доставили в Областную детскую больницу, совершили страшную ошибку: пока оформляли мальчика в отделение, с него сняли кислородную маску. Результат был катастрофическим. Несколько минут Никита не дышал, а гипоксия убивает клетки головного мозга.

12 дней он провел в реанимации, ему установили трахеостому.

Мальчик не ходит, сидит только с поддержкой, руки не работают, Никиту мучает спастика. Самостоятельно он дышит, жует и глотает пищу, может говорить, но плохо. Сильно упало зрение.

Диагноз: спастический тетрапарез со стойкими гиперкинезами вследствие тупой травмы шеи.

Нужная сумма: 17 тысяч гривен.

Бобрышев Никита pomogaem.com.ua

Грязнов Михаил, 10 лет

10 лет назад появился на свет маленький Миша – и с первого дня рука об руку с материнским счастьем шла огромная тревога. Вся левая ножка Миши была покрыта синей сеткой сосудов. Вены в этих областях постоянно разрастаются, сплетаются, объединяются.

В результате, когда ребенок стоит, в ножке оказывается огромное количество крови, при этом мозг, сердце, печень снабжаются недостаточно. Миша живет с регулярно обостряющимся тромбозом, нарушением свертываемости крови, дисплазией бедренной и большой берцовой кости.

Но самый страшный процесс, который сейчас происходит: разрушение коленного сустава. Из полости колена сосуды проросли в хрящевую ткань. Нужно оперировать колено, чтобы спасти сустав. Но хирургическое вмешательство грозит такой серьезной кровопотерей, что сначала нужно удалить часть сосудистых кластеров.

Диагноз: лимфогемангиоматозная венозная мальформация левой ноги, спины и забрюшинного пространства; синовит, остеоартрит 1-2 степени, хондромаляции суставных поверхностей 2-3 степени.

Нужная сумма: 483 867 гривен.

Грязнов Михаил pomogaem.com.ua

Марченко Максим, 3 года

Когда Максимке был годик, он заболел ОРВИ, и температура держалась подозрительно долго. Врачи диагностировали бронхит, назначили тяжелые антибиотики. Впоследствии оказалось, что у Максимки было воспаление легких. Антибиотики помогли, но необратимо повлияли на слух ребенка.

Затем уже зимой мама с папой поняли, что Максим практически не реагирует на звуки. Максиму диагностировали сенсоневральную тугоухость 5 степени, то есть глухоту. Слуховые аппараты ему бы уже не помогли, нужны были кохлеарные импланты.

Диагноз: двухсторонняя сенсоневральная глухота.

Нужная сумма: 670 тысяч гривен.

Марченко Максим pomogaem.com.ua

Пожар София, 5 лет

В 9 месяцев малышке поставили первый диагноз: порок развития головного мозга. Через полгода установили еще один диагноз: митохондриальная дисфункция.

Сейчас Соне нужно провести дорогостоящее обследование, сдать анализы на генетику. Это необходимо для того, чтоб врачи могли контролировать уровень аминокислот, ведь от них зависит состояние ребенка, возможность развиваться.

Диагноз: ВПР головного мозга (гипоплазия мозолистого тела и каудальной части мозжечка, кисты), задержка психомоторного развития и речевого развития. Митохондриальная дисфункция, гипергомоцистеинемия, нарушение обмена серосодержащих аминокислот.

Нужная сумма: 10 тысяч гривен.

Пожар София pomogaem.com.ua

Бут Михаил, 15 лет

Миша не может ходить, самостоятельно сидеть, есть без помощи мамы, зато может самостоятельно работать на ноутбуке. Он сам ведет страницы в соцсетях, где собирает средства на лечение и реабилитацию.

Диагноз: ДЦП.

Нужная сумма: 16 470 гривен.

Бут Михаил pomogaem.com.ua

Петренко Юрий, 10 лет

С самого рождения мальчик постоянно болел, к двум годам по нескольку раз перенес тяжелейшие бронхиты, синуситы, пневмонии. Антибиотики, которыми лечили Юру, просто перестали работать, а болезни не прекращались. После одной из затяжных пневмоний, Виктория повезла сына в Охматдит, чтобы исключить онкологию.

У Юры диагностировали редкое орфанное заболевание "Первичный иммунодефицит". Оказывается, у Юры с самого рождения очень слабый иммунитет, который не способен самостоятельно справляться с болезнями. Любая простуда становиться угрозой для жизни. Организм ребенка может функционировать только при поддержке: каждый месяц необходимо вводить иммуноглобулины, которые помогают справляться с постоянно возникающими болезнями.

Диагноз: первичный иммунодефицит неуточненный. Неспецифический язвенный колит.

Нужная сумма: 78 тысяч гривен.

Петренко Юрий pomogaem.com.ua

Розум Данило, 3 года

К четырем месяцам мама Дани начала замечать, что сын не реагирует на громкие звуки. Сразу же обратились к сурдологу, который определил у мальчика отит и назначил лечение. Так, с небольшими перерывами во время улучшений, почти до года лечили отиты.

Но проблемы со слухом не уходили, Данил практически ничего не слышал. И после очередного обследования в областной детской больнице Дане поставили неутешительный диагноз: тугоухость.

Диагноз: двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3 степени.

Нужная сумма: 54 тысяч гривен.

Розум Даня pomogaem.com.ua

Иваненко Евгения, 2 года

Тревога поселилась в сердце родителей, когда ни в 2, ни в 3 месяца дочка не начала держать голову. В 10 месяцев у малышки впервые случились судороги, когда из-за режущихся зубок поднялась температура. С тех пор судороги начинались каждый раз, когда температура поднималась выше 38.

Год назад Женя подхватила ветрянку – и снова высокая температура, и снова откат в развитии.

Диагноз: спастический тетрапарез, эписиндром, задержка стато-моторного и психо-речевого развития

Нужная сумма: 9 300 гривен.

Иваненко Евгения pomogaem.com.ua

Лепеса Давид и София, 8 месяцев

Софийка весила 890 г, а Давид – 860 г. Малышей сразу же подключили к аппарату ИВЛ. Как только крохи немного окрепли, их перевели в Центр матери и ребенка им. Руднева. Проблемы с дыханием были у обоих деток; у Давида долгое время не работал еще и ЖКТ. Пришлось установить стому и зонды для кормления.

Сейчас нужно обеспечить Софийку и Давида небулайзером, питанием Нан 1 и препаратами (Вентолин, Пульмикорт, Омегавит, витамин Д, Магний В6) на первое время, чтобы они могли со спокойной душой отправиться домой.

Диагноз: Давид: двухсторонняя пневмония, бронхолегочная дисплазия, некротический энтероколит, состояние после операции (закрытие илеостомы), поздний неонатальный сепсис.

София: бронхолегочная дисплазия, ретинопатия новорожденных, состояние после операции (лазерная коагуляция), синдром двигательных нарушений

Нужная сумма: 20 тысяч гривен.

Лепеса Давид и София pomogaem.com.ua

Портнягина Виктория

Малышка Виктория родилась крепенькой, сразу закричала, а через пару часов уже была рядом с мамой. Спустя несколько дней маму с дочкой выписали домой.

Уже на следующий день у маленькой Вики внезапно поднялась температура и скорая увезла малышку в больницу в тяжелейшем состоянии. У Вики развился сепсис, она попала в реанимацию: судороги, кома и подключение к аппарату полного цикла жизнеобеспечения. Девочка долго не приходила в себя, уже шла речь о том, чтоб отключить аппарат, но Виктория внезапно открыла глазки.

Но такое тяжелое состояние не прошло бесследно. Еще полгода потратили близкие на обследования и анализы, консультировались у множества врачей. В Киеве Вике поставили окончательные диагнозы: ДЦП, симптоматическая эпилепсия.

Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, симптоматическая эпилепсия, умственная отсталость.

Нужная сумма: 7500 гривен.

Портнягина Виктория pomogaem.com.ua

Гурова Александра, 11 лет

Диагноз двухсторонняя нейросенсорная глухота ей поставили в два года после перенесенного отита. Купленные слуховые аппараты не давали желаемого результата.

В 2012 году Саше провели кохлеарную имплантацию, и только спустя 2 года после операции начали появляться первые слова. Еще 2 года – и Саша вышла на этап простых предложений.

Причины такой замедленной реабилитации не только в индивидуальных особенностях.

Диагноз: двухсторонняя нейросенсорная глухота

Нужная сумма: 269 747 гривен.

Гурова Саша pomogaem.com.ua

Шило Полина, 17 лет

В 4 года девочка перенесла инсульт, скорей всего, в результате инфекции. В результате Полинка оказалась наполовину парализована. Ходить, сидеть, говорить – всему пришлось учиться заново. Сейчас девочка заканчивает 11 класс и усиленно готовится к ЗНО – хочет поступить на юридический факультет.

Диагноз: правосторонний гемипарез с острыми двигательными нарушениями в результате ОНМК

Нужная сумма: 7 тысяч гривен.

Шило Полина pomogaem.com.ua

Грабовая Владислава, 12 лет

С первых дней жизни началась борьба за здоровье Влады. Уже в полгода врачи констатировали слабый тонус в левой руке и ноге и повышенный в правой ножке. Но, несмотря на печальные прогнозы медиков, после первого же курса реабилитации Влада пошла.

В последнее время Влада начала быстро расти: в результате левая рука отстала в росте от правой на 1.5 см. Левая нога из-за менее развитых мышц отстает в объеме. Неравномерное распределение веса и двигательной активности стало причиной сколиоза. Но кроме гемипареза и сколиоза, у Владочки двусторонняя нейросенсорная тугоухость.

Диагноз: левосторонний спастический гемипарез, двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 3-4 ст. справа, 5 ст. слева.

Нужная сумма: 55 105 гривен.

Грабовая Влада pomogaem.com.ua

Танич Ольга, 3 года

3 года назад Оля переживала до 70 эпилептических приступов в день, не могла ни плакать, ни даже фокусировать взгляд. Противосудорожные препараты не помогали, в какой комбинации их ни назначали. Нужные средства собрали – и кето-терапия помогла ребенку полностью избавиться от судорог.

За прошедшие три года судороги больше не возвращались. Этой весной приборы отметили небольшую эпиктивность, врачи откорректировали прием препаратов – и судорожная готовность снова упала.

Диагноз: сегментарная эпилепсия, ДЦП, спастический тетрапарез, псевдобульбарный синдром

Нужная сумма: 42 600 гривен.

Танич Оля pomogaem.com.ua

Новиков Артем, 15 лет

Артемка родился в срок, развивался по возрасту, в три года пошел в садик. Единственное, чем отличался от сверстников, - не разговаривал, мог произнести только слова "мама" и "папа".

Но время шло, а Артем так и не начал говорить. В конце концов, воспитательница детского сада поделилась своими опасениями с родителями. Мальчик не реагировал на обращенную речь, не откликался на имя. Обеспокоенные родители бросились делать обследования и вскоре услышали от врачей неутешительный диагноз: тугоухость 4 степени.

В 7 лет Артему дали инвалидность и направление в специальную школу для слабослышащих деток. Но через несколько месяцев Юлия вынуждена была забрать сына: Артем не мог найти общий язык с другими детьми. Дополнительное обследование показало, что у Артема умственная отсталость.

Диагноз: двусторонняя сенсорная тугоухость 4 степени.

Нужная сумма: 168 850 гривен.

Новиков Артем pomogaem.com.ua

Ротко Роман, 1 год

Рома рано начал ходить и говорить: в 8 месяцев сказал первое слово "мама", в 9 – уже бегал. Родители не могли нарадоваться сыночку.

После прививки АКДС ребенок 3 дня температурил, на 4-й день температура спала, а на 5-й снова поднялась сразу до 39. Лечились амбулаторно, результата не было, а когда на теле появилась сыпь, мальчика госпитализировали.

После обследования в Днепре медики заподозрили лейкоз. 1 ноября Роме провели люмбальную пункцию и отправили материал в Киев. Диагноз подтвердился: острый лимфобластный лейкоз.

Диагноз: острый лимфобластный лейкоз, В-клеточный вариант с коэкспрессией миелоидного антигена CD33, 1 острый период

Нужная сумма: 30 тысяч гривен.

Ротко Роман pomogaem.com.ua

Белименко Анастасия, 14 лет

Еще год назад 13-летняя Настя была обычной здоровой стройной девочкой. Занималась танцами, а потом пошла в тренажерный зал.

Постепенно посещения спортзала участились, и, в конце концов, девочка стала ходить туда 7 дней в неделю. Посещения спортзала для вожделенных кубиков оказалось недостаточно, и Настя стала урезать количество пищи. В результате девочка начала есть 1 раз в день.

Следующий пугающий звоночек прозвучал весной: Настя сказала подруге, что нужно похудеть к лету, хотя худеть на тот момент уже явно было некуда. Затем у Насти стали болеть ноги – мышцам не хватало питания. К осени 14-летняя Настя весила 28 кг.

Диагноз: нервная анорексия, белково-энергетическая недостаточность 3 ст., кахексия, хронический эрозивный гастродуоденит

Нужная сумма: 30 тысяч гривен.

Белименко Анастасия pomogaem.com.ua

Петруненко Иван, 5 лет

В полтора года Иван перестал лепетать, и родители обратились к медикам. В генетическом центре поставили диагноз: митохондриальная дисфункция, нарушение обмена серосодержащих кислот.

Кроме отставания в физическом и психологическом развитии, Ваня катастрофически медленно набирал вес. Ване пока трудно ходить в обычный сад, шум и суета вокруг – для него слишком сильная нагрузка.

Диагноз: нарушение обмена серосодержащих аминокислот. Митохондриальная дисфункция. Задержка психо-речевого развития.

Нужная сумма: 34 727 гривен.

Петруненко Иван pomogaem.com.ua

Исаев Иван, 9 лет

5 лет было Ване, когда доктора поставили страшный диагноз. Сначала обнаружилось, что кроме диабета у Вани непереносимость 13 видов продуктов – и они добавились в список запрещенных. Потом стало ясно, что Актрапид и Протафан – инсулин, который назначили медики, ему не подходят. Сахар в крови поднимался по ночам – и утро начиналось со слабости и рвоты. А еще каждый день малышу нужно было делать до 8 уколов.

Диагноз: сахарный диабет 1 типа, тяжелая форма

Нужная сумма: 101 тысяч гривен.

Исаев Иван pomogaem.com.ua

Оглы Оксана, 6 лет

"Мама, я не слышу, как поют птицы", – такие слова услышала мама Лидия от своей дочери Оксаны три года назад. Со временем и мама стала замечать, что с Оксаной нужно все время говорить "на повышенных тонах", иначе она не отзывается.

Малышка попала к специалистам. 1-2 степень тугоухости – написали врачи в медицинской карте и подобрали для Оксанки подходящие слуховые аппараты. В сентябре она пойдет в школу, и там без слуховых аппаратов никак не обойтись.

Диагноз: двухстороння сенсоневральная тугоухость 1-2 степени

Нужная сумма: 32 668 гривен.

Оглы Оксана pomogaem.com.ua

Белый Матвей, 3 года

На коже Матвея стали появляться крошечные синячки. Диагноз поверг родителей в шок: острый лимфобластный лейкоз. Позже он был уточнен: билинейный лейкоз, еще более сложное для лечения заболевание.

Вскоре днепровские врачи пришли к выводу, что мальчик нуждается в трансплантации костного мозга. Неродственную трансплантацию не проводят в Украине. Родители приняли трудное решение о том, чтобы открыть благотворительный сбор, предав ситуацию огласке, и отправиться на лечение в Беларусь. Сейчас Матвею нужна повторная трансплантация.

Диагноз: острый билинейный лейкоз, морфологическая ремиссия. Изолированный костномозговой рецидив по лимфобластному типу.

Нужная сумма: 3 250 000 гривен.

Белый Матвей pomogaem.com.ua

Телебей Дарина, 12 лет

Все началось с обычной простуды, но стандартное лечение результатов не дало. Обеспокоенные родители обратились к педиатру, который дал направление в гематологию, но сначала нужно было пройти обследование у инфекциониста. Прямо во время обследования Дашино состояние стало критическим, и девочку срочно положили в реанимацию. 5 тяжких дней провела там Даша, а в августе была переведена в гематологию ОДКБ с диагнозом острый лимфобластный лейкоз.

Диагноз: острый лимфобластный лейкоз

Нужная сумма: 30 тысяч гривен.

Телебей Дарина pomogaem.com.ua

Горбонос Валерия, 12 лет

Лера почти не общается с ровесниками. Многие родители одноклассников ведут себя так, как будто на дворе 20 век и в стране нет интернета. Они считают, что Лера заразна (из-за того, что она часто кашляет). Вслед за ними и их дети не принимают девочку в свои игры, а иногда даже дразнят.

Лерины легкие не могут справиться с инфекцией, с которой здоровый ребенок справляется шутя. Поэтому Лере лучше не находиться с детьми в помещении, зато можно играть с ними на улице.

Диагноз: муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение

Нужная сумма: 30 тысяч гривен.

Горбонос Лера pomogaem.com.ua

Влезько Антон, 7 лет

Антону7 лет, но ходит он пока только в подготовительный класс школы. Ходит редко, в перерывах между болезнями и лечением в стационаре.

У Антона муковисцидоз, и каждые 2-3 месяца он 3 недели проводит в стационаре.

Диагноз: муковисцидоз с панкреотической недостаточностью, синдром раздраженного кишечника, вегето-сосудистая дистония, гипоплазия щитовидной железы

Нужная сумма: 20 тысяч гривен.

Влезько Антон pomogaem.com.ua

Как помочь нуждающимся детям

Расчетный счет

Благотворительный фонд "Помогаем"

ЄДРПОУ 36532282

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)

р/с UA583052990000026008050238195

Если Вы хотите сделать пожертвование на определенного ребенка, больницу, семью или проект, укажите в назначении платежа название нужды.

Номер банковской карты в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК: 5169 3305 2087 9542

Назначение платежа: (ФИО ребенка или название нужды)

В евро

Наименование предприятия/company Name: Благотворительный фонд "Помогаем" - CHARITY FUND "POMOGAEM"

Счет предприятия в банке/The bank account of the company: UA793052990000026009050287253

Наименование банка/Name of the bank: PJSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адрес предприятия/Company address: UA 52043 с. Волосское Днепропетровская область, ул. Почтовая д. 8 - DNEPROPETROVSK AREA, DNEPROPETROVSK DISTRICT, VOLOSKOE SAT DOWN, POCHTOVAYA STREET 8

IBAN Code: UA793052990000026009050287253

Банки-корреспонденты/correspondent banks

Счет в банке-корреспонденте/Account in the correspondent bank: 400886700401

Банк-корреспондент/correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT Code банка-корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: COBADEFF

В долларах США

Наименование предприятия/company Name: Благотворительный фонд "Помогаем" - CHARITY FUND "POMOGAEM"

Счет предприятия в банке/The bank account of the company: UA043052990000026008050237033

Наименование банка/Name of the bank: PJSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адрес предприятия/Company address: UA 52043 с. Волосское Днепропетровская область, ул. Почтовая д. 8 DNEPROPETROVSK AREA, DNEPROPETROVSK DISTRICT, VOLOSKOE SAT DOWN, POCHTOVAYA STREET 8

IBAN Code: UA043052990000026008050237033

Банки-корреспонденты/correspondent banks:

Счет в банке-корреспонденте/Account in the correspondent bank: 001-1-000080

Банк-корреспондент/correspondent bank: JP Morgan Chase Bank,New York ,USA

SWIFT Code банка-корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33

или (or)

Счет в банке-корреспонденте/Account: in the correspondent bank 890-0085-754

Банк-корреспондент/correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT Code банка-корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: IRVT US 3N

В российских рублях

Наименование предприятия/company Name: Благотворительный фонд "Помогаем"

Счет предприятия в банке/The bank account of the company: UA153052990000026006050241850

Наименование банка/Name of the bank: Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine

SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адрес предприятия/Company address: UA 52043 с. Волосское Днепропетровская область, ул. Почтовая д. 8

IBAN Code: UA153052990000026006050241850

Банки-корреспонденты/correspondent banks

Счет в банке-корреспонденте/Account in the correspondent bank: LV38PRTT0163000002500

Банк-корреспондент/correspondent bank: PRIVATBANK AS, Riga, Latvia

SWIFT Code банка-корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: PRTTLV22

Счет банка-корреспондента в банке-посреднике/Сorrespondent′s bank аccount in the intermediary bank: 30111810500000000041

Банк-посредник/Intermediary bank: ПАО "Транскапиталбанк", Москва, Россия

SWIFT, БИК, ИНН, КПП БАНКА-ПОСРЕДНИКА/IDENTIFICATION CODE OF THE INTERMEDIARY

BANK: TJSCRUMM,044525388,7709129705,775001001

НОМЕР СЧЕТА БАНКА-ПОСРЕДНИКА В ГУ Банка России по ЦФО: 30101810800000000388

WEbmoney

Номера кошельков:

Z387130962538 (USD)

R315429845469 (RUB)

U475358165939 (UAH)

E331361368816 (EUR)

Для перевода WM нужно выбрать в меню WM Keeper'а раздел "Кошельки", далее "Передать деньги", "В кошелек WebMoney" и ввести номер кошелька получателя и сумму перевода.

