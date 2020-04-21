В Днепре в период общенационального карантина банковские учреждения работают в ограниченном режиме. Поэтому чтобы не стоять в очередях и не толпиться среди других клиентов, горожане могут оформить карту онлайн.

Как жителям Днепра оформить кредитную карту в популярных банках во время карантина – читайте далее в нашем материале.

Как жителям Днепра оформить банковскую карту во время карантина Городской репортер

Как работают банки Днепра на время карантина

Национальный банк Украины подробно рассказал о режиме работы банковской системы во время действия общенационального карантина. Так, банки должны придерживаться следующих правил:

Обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

Подкрепить банкоматы наличными, чтобы клиенты всегда могли снять деньги.

Максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн, чтобы не подвергать работников и клиентов опасности.

Информировать клиентов обо всех изменениях.

Обеспечить работу "опорных" отделений в "спальных" районах городов.

Отметим, что банки могут менять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Также банки могут отказать в обслуживании клиенту с симптомами коронавируса.

Кроме этого, в период карантина банкам запрещено начислять и взимать штрафы, пени или другие обязательные платежи за несвоевременную уплату по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку.

В пресс-службе НБУ добавили, что клиенты банков также на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны взимать залог.

Онлайн-оформление карты Politeka

ПриватБанк

Жители Днепра могут оформить "Универсальную" карту ПриватБанка, которая дает возможность пользоваться как собственными деньгами на карте, так и взять кредит, используя средства банка – до 50 тысяч гривен.

На эту карту Вам могут перечислять деньги Ваши родственники, знакомые или партнеры. Оплата доступна в любых торговых точках, в Интернете и терминалах самообслуживания.

Сохраняя собственные деньги на карточке, Вы получаете 7% годовых на остаток личных средств свыше 100 гривен (деньги зачисляются на Ваш бонусный счет). Для этого нужно активировать депозитную функцию карты через Приват24 или банкомат.

Отметим, что льготный период до 55 дней позволяет пользоваться кредитными средствами бесплатно. Если Вы погасите задолженность в течение льготного периода, Вам не придется платить проценты.

Так, днепряне могут оформить виртуальную карту "Универсальная", не выходя из дома. Данная карта имеет все преимущества и возможности обычной пластиковой карты.

Оформить карту можно с помощью Приват24 (web и мобильное приложение). Реквизиты карты (номер, СVV-код, срок действия и ПИН-код) будут доступны в Приват24 через пять минут после заказа карты. А открыть карту может только идентифицированный в ПриватБанке клиент.

Возможности виртуальной карты:

Платежи в Приват24;

Покупки в Интернете;

Оплата покупок и услуг с Apple Pay и Google Pay;

Снятие наличных в АТМ по QR-коду.

Получить кредитную карту "Универсальная" можно в любом отделении банка или при помощи доставки курьером по Украине. Достаточно оформить заказ в режиме онлайн и заполнить соответствующую анкету.

Онлайн-оформление карты ПриватБанк

Альфа-Банк

В данном банке также можно заполнить онлайн-заявку на получение карты и забрать ее в любом ближайшем отделении банка. Отметим, что онлайн-оформление карты проходит быстро и бесплатно.

Кроме этого, карту бесплатно может доставить курьер лично Вам домой.

Кредитная карта Альфа-Банка имеет лимит до 200 тысяч гривен, кэшбэк до 20%, рассрочку до 24 месяцев на любую покупку и до 62 дней льготного периода.

Онлайн-оформление карты Альфа-Банк

Ощадбанк

Жители Днепра также могут легко и быстро оформить цифровую Prepaid карту без пластика в Ощадбанке.

Лимит онлайн-карты:

Максимальный баланс – 14 тысяч гривен;

Снятие наличных в сутки – 500 гривен;

Снятие наличных в месяц – 4 тысячи гривен;

Расчеты за услуги мобильной связи в сутки – 500 гривен;

Расчеты за услуги мобильной связи в месяц – 4 тысячи гривен;

Перевод на другую карту Ощадбанка в сутки – 500 гривен;

Перевод на другую карту Ощадбанка в месяц – 4 тысячи гривен;

Общая сумма расходных операций на календарный год – 62 тысячи гривен.

Как получить онлайн-карту:

Позвонить в Контакт-центр 0800210800 и выбрать пункт "Воспользоваться сервисами для Prepaid карточек" и "Выпуск Цифровой Prepaid карточки".

Установить PIN-код для Цифровой Prepaid карточки.

Перейти в чат-бот по ссылке из полученного SMS.

Авторизоваться в чат-боте по телефону и Prepaid ID, который придет по SMS.

Сохранить номер карты, который покажет чат-бот, а также SMS с CVV-кодом и сроком действия карты.

Данную карту днепряне могут использовать для расчетов на территории Украины, добавить в GPay и Apple Pay и платить смартфоном бесконтактно за любые покупки, а также оплачивать коммунальные услуги и пополнять счет мобильного телефона.

Онлайн-оформление карты finance.bigmir.ne

Райффайзен Банк Аваль

В данном банковской учреждении можно оформить онлайн карту "Хочу карта":

Кредитный лимит – до 100 тысяч гривен;

Льготный период – до 57 дней;

Оплата в точках продаж и Интернете без комиссий;

Погашения через Интернет или наличными;

Два бесплатных снятия ежемесячно в банкоматах Райффайзен Банка Аваль;

Участие в Программе вознаграждений MasterCard;

Участие в Программе IQ energy.

Условия кредитования:

Официальное трудоустройство заемщика;

Стаж на последнем месте работы – более 1 месяца;

Возраст заемщика от 23 до 68 лет;

Постоянная регистрация на территории Украины;

Кредитный лимит от 5 тысяч до 100 тысяч гривен;

До 25 тысяч гривен – без справки о доходах;

Ежемесячный платеж - 5% от остатка задолженности;

Реальная процентная ставка – 45,07% годовых (за пределами льготного периода);

Срок действия кредитного лимита – 4 года.

Для получения карты необходимо заполнить онлайн-анкету. После этого с Вами свяжутся представители банка и расскажут, как забрать карту.

Онлайн-оформление карты Райффайзен Банк Аваль

Пумб Банк

В этом банковском учреждении можно оформить онлайн карту "всеКАРТА", преимуществами которой является бесплатное открытие и обслуживание, беспроцентное снятие наличных во всех банкоматах, а также пополнение любым способом.

Для этого Вам необходимо заполнить онлайн-анкету, затем в течение нескольких минут с Вами свяжется представитель банка, чтобы согласовать способ получения карты.

Онлайн-оформление карты Пумб Банк

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в жизни бывают разные ситуации, когда нужно срочно оформить и получить важные документы. Но в период карантина система оформления немного изменилась и теперь жителям Днепра предоставляют услуги в ограниченном режиме. Стало известно, как оформить нужные документы во время карантина в Днепре.