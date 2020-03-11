Как записать ребенка в школу Днепра: детальная инструкция

Совсем скоро в Днепре начнется запись в школы будущих первоклассников. Руководство начнет принимать документы с апреля, и закончит 31 мая.
Какие документы нужны для поступления в первый класс и как их оформить в Днепре – подробно расскажет OBOZREVATEL.
Запись ребенка в школу
Kolobok.ua
Запись ребенка в школу Днепра
Согласно законодательству Украины, получить место в школе могут дети, которые проживают на районе учебного заведения.
Чтобы записать ребенка в первый класс, родителям необходимо выбрать учебное заведение, прийти туда и написать соответствующее заявление. Отметим, что присутствие ребенка не нужно.
После этого следует подать следующие документы:
Заявление одного из родителей на имя директора школы;
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Медицинская справка установленного образца (форма 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра");
Документ, подтверждающий место жительства ребенка, или справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей.
Медицинская справка 086-1/о
medspravki.com.ua
Если Ваш ребенок с особыми потребностями, то дополнительно руководству школы необходимо предоставить документ, который подтверждает это состояние.
Отметим, при приеме документов в школу предпочтение будет отдаваться тем детям, которые зарегистрированы на данной территории. А на оставшиеся свободные места детей будут распределять с помощью жеребьевки.
Запись ребенка в школу
112 Украина
Каких детей могут зачислить в школу вне очереди:
Дети, у которых подтверждено место жительства, и которое относится к соответствующей школе;
Родные братья и сестры ребенка, который уже учится в этой школе;
Дети работников школы;
Выпускники дошкольного подразделения школы.
Подтверждение места жительства ребенка в Днепре
Подтвердить место жительства ребенка может официальный документ, в котором указано место проживания.
Форма документа должна быть определена законодательством, а сам документ, выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления.
Это может быть один из следующих документов:
Паспорт гражданина Украины одного из родителей;
Справка о регистрации места жительства/пребывания ребенка или одного из его родителей;
Выписка из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства/пребывания ребенка или одного из его родителей;
Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
Документ, удостоверяющий право собственности на жилье;
Документ, удостоверяющий право пользования жильем;
Справка о прохождении службы в воинской части;
Акт обследования условий проживания или материально-бытовых условий.
Запись ребенка в школу
Украина криминальная
Как узнать, в какой школе Днепра может учиться ребенок
Эту информацию можно узнать, обратившись к руководству школы или в районное управление образования:
Отдел образования Новокодакского района: улица Максима Дия, 19. Телефон: 056-370-75-39.
Отдел образования Соборного района: переулок Евгения Коновальца, 2А. Телефон: 056-246-0 3-85.
Отдел образования Центрального района: проспект Дмитрия Яворницкого, 105. Телефон: 056-778-66-93.
Отдел образования Индустриального района: проспект Слобожанский, 46. Телефон: 056-227-60-96.
Отдел образования Амур-Нижнеднепровского района: проспект Мануйловский, 31. Телефон: 056-223-60-90; 056-223-32-19.
Отдел образования Шевченковского района: ж/м Тополь-3, 13А. Телефон: 056-765-48-13.
Отдел образования Самарского района: улица 20-летия Победы, 51. Телефон: 056-728-23-11.
Отдел образования Чечеловского района: проспект Сергея Нигояна, 27А. Телефон: 056-242-30-03.
Департамент образования и науки Днепропетровской ОГА: улица Владимира Антоновича, 70. Телефон: 056-770-87-42.
Запись ребенка в школу
edu2020.net
Также можно воспользоваться "Открытой картой Днепра".
Здесь есть возможность выбрать район, в котором Вы проживаете, и посмотреть полный список школ с адресами.
Открытая карта Днепра
Открытая карта Днепра
Открытая карта Днепра
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