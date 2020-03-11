Как записать ребенка в школу Днепра: детальная инструкция

Совсем скоро в Днепре начнется запись в школы будущих первоклассников. Руководство начнет принимать документы с апреля, и закончит 31 мая.

Какие документы нужны для поступления в первый класс и как их оформить в Днепре – подробно расскажет OBOZREVATEL.

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Запись ребенка в школу Днепра

Согласно законодательству Украины, получить место в школе могут дети, которые проживают на районе учебного заведения.

Чтобы записать ребенка в первый класс, родителям необходимо выбрать учебное заведение, прийти туда и написать соответствующее заявление. Отметим, что присутствие ребенка не нужно.

После этого следует подать следующие документы:

Заявление одного из родителей на имя директора школы;

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Медицинская справка установленного образца (форма 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра");

Документ, подтверждающий место жительства ребенка, или справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей.

Медицинская справка 086-1/о medspravki.com.ua

Если Ваш ребенок с особыми потребностями, то дополнительно руководству школы необходимо предоставить документ, который подтверждает это состояние.

Отметим, при приеме документов в школу предпочтение будет отдаваться тем детям, которые зарегистрированы на данной территории. А на оставшиеся свободные места детей будут распределять с помощью жеребьевки.

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Каких детей могут зачислить в школу вне очереди:

Дети, у которых подтверждено место жительства, и которое относится к соответствующей школе;

Родные братья и сестры ребенка, который уже учится в этой школе;

Дети работников школы;

Выпускники дошкольного подразделения школы.

Подтверждение места жительства ребенка в Днепре

Подтвердить место жительства ребенка может официальный документ, в котором указано место проживания.

Форма документа должна быть определена законодательством, а сам документ, выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления.

Это может быть один из следующих документов:

Паспорт гражданина Украины одного из родителей;

Справка о регистрации места жительства/пребывания ребенка или одного из его родителей;

Выписка из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства/пребывания ребенка или одного из его родителей;

Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

Документ, удостоверяющий право собственности на жилье;

Документ, удостоверяющий право пользования жильем;

Справка о прохождении службы в воинской части;

Акт обследования условий проживания или материально-бытовых условий.

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Как узнать, в какой школе Днепра может учиться ребенок

Эту информацию можно узнать, обратившись к руководству школы или в районное управление образования:

Отдел образования Новокодакского района: улица Максима Дия, 19. Телефон: 056-370-75-39.

Отдел образования Соборного района: переулок Евгения Коновальца, 2А. Телефон: 056-246-0 3-85.

Отдел образования Центрального района: проспект Дмитрия Яворницкого, 105. Телефон: 056-778-66-93.

Отдел образования Индустриального района: проспект Слобожанский, 46. Телефон: 056-227-60-96.

Отдел образования Амур-Нижнеднепровского района: проспект Мануйловский, 31. Телефон: 056-223-60-90; 056-223-32-19.

Отдел образования Шевченковского района: ж/м Тополь-3, 13А. Телефон: 056-765-48-13.

Отдел образования Самарского района: улица 20-летия Победы, 51. Телефон: 056-728-23-11.

Отдел образования Чечеловского района: проспект Сергея Нигояна, 27А. Телефон: 056-242-30-03.

Департамент образования и науки Днепропетровской ОГА: улица Владимира Антоновича, 70. Телефон: 056-770-87-42.

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Также можно воспользоваться "Открытой картой Днепра".

Здесь есть возможность выбрать район, в котором Вы проживаете, и посмотреть полный список школ с адресами.

Открытая карта Днепра

Открытая карта Днепра

Открытая карта Днепра

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