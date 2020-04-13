Как выживают пенсионеры во время карантина в Днепре
Из-за карантина в Днепре введено большое количество ограничений, которые напрямую коснулись людей преклонного возраста.
О том, как живут пенсионеры во время карантина из-за коронавируса – расскажет OBOZREVATEL.
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, 95% жертв COVID-19 – люди, старше 60 лет. По этой причине в Днепре и всей Украине введены особые карантинные меры для людей преклонного возраста. Конечно же, у пенсионеров это вызывает массу неудобств, но самоизоляция – единственный способ сохранить здоровье и жизнь.
Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины №211, а именно норме относительно ограничений в отношении граждан, которым больше 60 лет, принят ряд запретов:
Люди почетного возраста находятся в группе риска. Именно поэтому для них введена обязательная самоизоляция. Кроме того, пенсионерам важно воздержаться от контакта с другими людьми;
Днепрянам старше 60-ти лет не рекомендуется ездить на собственном авто по городу и области по личным причинам. Пенсионерам необходимо оставаться дома, выбрав одно место для самоизоляции до 24 апреля включительно;
Если о человеке почетного возраста некому позаботиться – он имеет право посещать магазины, аптеки и другие места торговли при условии, что локация находится не дальше чем в двух километрах от места самоизоляции. При себе у пенсионера должен быть документ, который подтверждает личность, маска и перчатки.
ВАЖНО: любой одинокий днепрянин старше 60 лет имеет право обратиться в Управление социальной защиты населения, в котором ему предоставят необходимую помощь: покупка и доставка продуктов, сопровождение, помощь с оплатой коммунальных услуг – все эти вопросы пенсионеру помогут решить.
Центры социального обслуживания в Днепре: адреса и телефоны
Территориальный центр социального обслуживания населения Амур-Нижнеднепровского районного совета: ул. Путиловская, 3.
Территориальный центр обслуживания населения Шевченковского районного совета: Тополь-3, ул. Паникахи, 95, тел. (056) 765-84-66.
Территориальный центр обслуживания населения Соборного районного совета: ул. Космическая, 9, тел. (0562) 33-71-30.
Территориальный центр обслуживания населения Индустриального районного совета: ул. Осенняя, 11-Б, тел. (056) 726-33- 31.
Территориальный центр обслуживания населения Центрального районного совета: ул. Чапленко (Фрунзе), 2, тел. (056) 770-65-60.
Территориальный центр обслуживания населения Чечеловского районного совета: ул. Романа Шухевича (Бабушкина) 28/32, тел.(056) 770-62-28.
Территориальный центр обслуживания населения Новокодакского районного совета: ул. Новоорловская, 25, тел. (056) 767-19-81.
Территориальный центр обслуживания населения Самарского районного совета: ул. Илларионовская, 78, тел. (056) 731-25-85.
Как получить помощь во время карантина одиноким пенсионерам
Чтобы стать подопечным территориального центра, нужно обратиться в территориальный центр по месту жительства. Узнать о работе центров можно в районных управлениях социальной защиты населения или в городском управлении труда и социальной защиты населения по телефону: (056) 745-56-64.
Подопечным территориального центра может стать одинокий немобильный человек, который по назначению врача нуждается в постороннем уходе или пожилой человек, дети которого пенсионеры. В данном случае все услуги предоставляются бесплатно.
Жизнь в карантине: мнение пенсионеров из Днепра
Многие днепряне старше 60 лет негативно относятся к карантинным ограничениям. Так, 66-летний житель ж\м Парус Федор Иванович вынужден терпеть массу неудобств:
"Я не могу банально сесть в общественный транспорт и поехать на дачу в частный сектор. То же самое касается перемещения по городу на авто: сейчас я обязан находиться не далее, чем в двух километрах от дома. Нужно помогать детям, работать, решать свои личные вопросы, но во время карантина я не могу себе этого позволить".
68-летняя Мелания Ивановна также не в восторге от нововведений:
"Мне повезло, так как мои дети живут близко. Дочь на авто привозит несколько раз в неделю необходимые продукты, помогает с оплатой коммунальных услуг. Сын также решает все вопросы, с которыми я к нему обращаюсь. Но у меня соседка, ей 89 лет. У бабушки нет детей и внуков, поэтому помогаю ей я. Банально купить медикаменты – нужно поехать в аптеку, она далеко от дома. Человеку что, болеть? В итоге я прошу своих детей делать покупки и для нее. Ее жалко, одинокий человек со слабым здоровьем. Кажется, что о ней забыл весь мир".
Многие днепряне, которые входят в группу по возрастным ограничениям, вынуждены много экономить:
"Мне 61 год, и я достаточно здоров, чтобы работать. И работать я люблю. Сейчас приходиться сидеть дома, много ограничений. Жить не нашу смешную пенсию (1638 гривен) – это геноцид, а финансовые сбережения имеют особенность заканчиваться. Власти Украины не думают о том, как мы будем жить, чем заплатим по счетам и за что купим продукты. Оплатите мне по счетам, и я спокойно посижу дома, но стабильности нет. Я и моя жена не должны голодать" – поделился житель улицы Передовой Константин Викторович.
Как рассказала Мелания Ивановна, жителям частных секторов легче. А вот тем, кто проживает в квартирах – нелегко:
"Я живу в доме, есть огород. Конечно же, еще много запасов в погребе с прошлого года: картошка, буряк, лук, морковка, консервированные овощи и тушеное мясо. Еще у меня курочки и уточки, остальное привозят дети, но вопрос покупок для меня не так критичен. Моя давняя подруга со студенческих времен живет в квартире, а там все нужно покупать, ничего своего нет. Вот предложила ей переехать ко мне, пока такая ситуация. Не голодать же человеку".
Днепрянин Федор Иванович уверен, что лучше перестраховаться:
"Молодежь вот смеется с нас, пенсионеров, хоть и не со зла: "дедушка, ну чего переживать, продуктов много, дефицита нет". А мы ведь росли в послевоенное время, и знаем, что такое нужда. Особенно это касается тех, кто вырос в маленьких селах, и лишь потом переехал в город. Все, чего хотим – чтобы у детей все было, никто не голодал. Нет надежды на страну в этот карантин, надеемся только на себя. Поэтому и засаживаем огороды у домов и на дачах, делаем запасы. Чтобы дети и внуки жили хорошо. А о себе уже так не думаем".
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