Как выживают пенсионеры во время карантина в Днепре

Из-за карантина в Днепре введено большое количество ограничений, которые напрямую коснулись людей преклонного возраста.

О том, как живут пенсионеры во время карантина из-за коронавируса – расскажет OBOZREVATEL.

Карантин в Днепре: как живут пенсионеры

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, 95% жертв COVID-19 – люди, старше 60 лет. По этой причине в Днепре и всей Украине введены особые карантинные меры для людей преклонного возраста. Конечно же, у пенсионеров это вызывает массу неудобств, но самоизоляция – единственный способ сохранить здоровье и жизнь.

Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины №211, а именно норме относительно ограничений в отношении граждан, которым больше 60 лет, принят ряд запретов:

Люди почетного возраста находятся в группе риска. Именно поэтому для них введена обязательная самоизоляция. Кроме того, пенсионерам важно воздержаться от контакта с другими людьми;

Днепрянам старше 60-ти лет не рекомендуется ездить на собственном авто по городу и области по личным причинам. Пенсионерам необходимо оставаться дома, выбрав одно место для самоизоляции до 24 апреля включительно;

Если о человеке почетного возраста некому позаботиться – он имеет право посещать магазины, аптеки и другие места торговли при условии, что локация находится не дальше чем в двух километрах от места самоизоляции. При себе у пенсионера должен быть документ, который подтверждает личность, маска и перчатки.

ВАЖНО: любой одинокий днепрянин старше 60 лет имеет право обратиться в Управление социальной защиты населения, в котором ему предоставят необходимую помощь: покупка и доставка продуктов, сопровождение, помощь с оплатой коммунальных услуг – все эти вопросы пенсионеру помогут решить.

Центры социального обслуживания в Днепре: адреса и телефоны

Территориальный центр социального обслуживания населения Амур-Нижнеднепровского районного совета: ул. Путиловская, 3.

Территориальный центр обслуживания населения Шевченковского районного совета: Тополь-3, ул. Паникахи, 95, тел. (056) 765-84-66.

Территориальный центр обслуживания населения Соборного районного совета: ул. Космическая, 9, тел. (0562) 33-71-30.

Территориальный центр обслуживания населения Индустриального районного совета: ул. Осенняя, 11-Б, тел. (056) 726-33- 31.

Территориальный центр обслуживания населения Центрального районного совета: ул. Чапленко (Фрунзе), 2, тел. (056) 770-65-60.

Территориальный центр обслуживания населения Чечеловского районного совета: ул. Романа Шухевича (Бабушкина) 28/32, тел.(056) 770-62-28.

Территориальный центр обслуживания населения Новокодакского районного совета: ул. Новоорловская, 25, тел. (056) 767-19-81.

Территориальный центр обслуживания населения Самарского районного совета: ул. Илларионовская, 78, тел. (056) 731-25-85.

Как получить помощь во время карантина одиноким пенсионерам

Чтобы стать подопечным территориального центра, нужно обратиться в территориальный центр по месту жительства. Узнать о работе центров можно в районных управлениях социальной защиты населения или в городском управлении труда и социальной защиты населения по телефону: (056) 745-56-64.

Подопечным территориального центра может стать одинокий немобильный человек, который по назначению врача нуждается в постороннем уходе или пожилой человек, дети которого пенсионеры. В данном случае все услуги предоставляются бесплатно.

Жизнь в карантине: мнение пенсионеров из Днепра

Многие днепряне старше 60 лет негативно относятся к карантинным ограничениям. Так, 66-летний житель ж\м Парус Федор Иванович вынужден терпеть массу неудобств:

"Я не могу банально сесть в общественный транспорт и поехать на дачу в частный сектор. То же самое касается перемещения по городу на авто: сейчас я обязан находиться не далее, чем в двух километрах от дома. Нужно помогать детям, работать, решать свои личные вопросы, но во время карантина я не могу себе этого позволить".

Нельзя отходить от места самоизоляции более чем на два километра

68-летняя Мелания Ивановна также не в восторге от нововведений:

"Мне повезло, так как мои дети живут близко. Дочь на авто привозит несколько раз в неделю необходимые продукты, помогает с оплатой коммунальных услуг. Сын также решает все вопросы, с которыми я к нему обращаюсь. Но у меня соседка, ей 89 лет. У бабушки нет детей и внуков, поэтому помогаю ей я. Банально купить медикаменты – нужно поехать в аптеку, она далеко от дома. Человеку что, болеть? В итоге я прошу своих детей делать покупки и для нее. Ее жалко, одинокий человек со слабым здоровьем. Кажется, что о ней забыл весь мир".

Многие днепряне, которые входят в группу по возрастным ограничениям, вынуждены много экономить:

"Мне 61 год, и я достаточно здоров, чтобы работать. И работать я люблю. Сейчас приходиться сидеть дома, много ограничений. Жить не нашу смешную пенсию (1638 гривен) – это геноцид, а финансовые сбережения имеют особенность заканчиваться. Власти Украины не думают о том, как мы будем жить, чем заплатим по счетам и за что купим продукты. Оплатите мне по счетам, и я спокойно посижу дома, но стабильности нет. Я и моя жена не должны голодать" – поделился житель улицы Передовой Константин Викторович.

Общественный транспорт для людей преклонного возраста во время карантина недоступен

Как рассказала Мелания Ивановна, жителям частных секторов легче. А вот тем, кто проживает в квартирах – нелегко:

"Я живу в доме, есть огород. Конечно же, еще много запасов в погребе с прошлого года: картошка, буряк, лук, морковка, консервированные овощи и тушеное мясо. Еще у меня курочки и уточки, остальное привозят дети, но вопрос покупок для меня не так критичен. Моя давняя подруга со студенческих времен живет в квартире, а там все нужно покупать, ничего своего нет. Вот предложила ей переехать ко мне, пока такая ситуация. Не голодать же человеку".

Жителям частных секторов немного легче пережить карантин

Днепрянин Федор Иванович уверен, что лучше перестраховаться:

"Молодежь вот смеется с нас, пенсионеров, хоть и не со зла: "дедушка, ну чего переживать, продуктов много, дефицита нет". А мы ведь росли в послевоенное время, и знаем, что такое нужда. Особенно это касается тех, кто вырос в маленьких селах, и лишь потом переехал в город. Все, чего хотим – чтобы у детей все было, никто не голодал. Нет надежды на страну в этот карантин, надеемся только на себя. Поэтому и засаживаем огороды у домов и на дачах, делаем запасы. Чтобы дети и внуки жили хорошо. А о себе уже так не думаем".

Пенсионеры не могут даже подзаработать на жизнь

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