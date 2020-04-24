Как выглядит весенняя набережная Днепра во время карантина
Когда в Днепр приходит весна – жители города стараются чаще выходить на прогулки. Но из-за карантина текущий сезон стал исключением.
О том, как выглядит любимая зона отдыха днепрян – расскажет и покажет OBOZREVATEL.
Весна – любимое время жителей Днепра для прогулок по набережной: родители с детьми катаются на велосипедах, влюбленные пары держатся за руки и встречают закат, студенты устраивают пикники. Весной набережная Днепра в прямом смысле "забита" людьми.
В этом году все по-другому: несмотря на прекрасную погоду, набережная Днепра стала абсолютно пустой. Конечно же, все дело в карантинных ограничениях.
Так, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, если все будет хорошо, 11 мая мы будем говорить об открытии парков, скверов, объектов торговли непродовольственных товаров и бытовых услуг.
Ну а сегодня четко видно: днепряне соблюдают правила карантинных мер, не поддаваясь соблазну выйти на прогулку. Горожане понимают, что собственное здоровье и безопасность близких – приоритеты весны-2020.
Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:
Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;
Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно;
Не паникуйте. Все будет хорошо!
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