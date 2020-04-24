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24 апреля • обновлено в 16:08
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Яна Коваль
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Как выглядит весенняя набережная Днепра во время карантина

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Когда в Днепр приходит весна – жители города стараются чаще выходить на прогулки. Но из-за карантина текущий сезон стал исключением.

О том, как выглядит любимая зона отдыха днепрян – расскажет и покажет OBOZREVATEL.

Как выглядит весенний Днепр во время карантина

Как выглядит весенний Днепр во время карантина

Весна – любимое время жителей Днепра для прогулок по набережной: родители с детьми катаются на велосипедах, влюбленные пары держатся за руки и встречают закат, студенты устраивают пикники. Весной набережная Днепра в прямом смысле "забита" людьми.

В этом году все по-другому: несмотря на прекрасную погоду, набережная Днепра стала абсолютно пустой. Конечно же, все дело в карантинных ограничениях.

Так, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, если все будет хорошо, 11 мая мы будем говорить об открытии парков, скверов, объектов торговли непродовольственных товаров и бытовых услуг.

Ну а сегодня четко видно: днепряне соблюдают правила карантинных мер, не поддаваясь соблазну выйти на прогулку. Горожане понимают, что собственное здоровье и безопасность близких – приоритеты весны-2020.

Весенний город пустует

Весенний город пустует

Днепряне не выходят на прогулку

Днепряне не выходят на прогулку

Погода манит, но здоровье на первом месте

Погода манит, но здоровье на первом месте

Карантин продлили до 11 мая

Карантин продлили до 11 мая

Из карантина Днепр будет выходить поэтапно

Из карантина Днепр будет выходить поэтапно

Оставайтесь дома

Оставайтесь дома

Все мечтаю поскорее вернуться к привычному режиму

Все мечтаю поскорее вернуться к привычному режиму

Любимая зона отдыха днепрян

Любимая зона отдыха днепрян

Карантин не входил в планы, но выхода нет

Карантин не входил в планы, но выхода нет

Нужно потерпеть еще немного

Нужно потерпеть еще немного

Как только карантин закончится - главные улицы превратятся в фестиваль

Как только карантин закончится - главные улицы превратятся в фестиваль

Днепр на карантине

Днепр на карантине

Многие скучают за банальными вещами

Многие скучают за банальными вещами

Во время карантина мы стали ценить жизнь намного больше

Во время карантина мы стали ценить жизнь намного больше

Зеленая набережная

Зеленая набережная

Совсем скоро жизнь заиграет новыми красками

Совсем скоро жизнь заиграет новыми красками

Выход из карантина разделили на 5 этапов

Выход из карантина разделили на 5 этапов

Не надо печалиться

Не надо печалиться

На Солнечном аналогичная ситуация

На Солнечном аналогичная ситуация

Как же хочется на прогулку

Как же хочется на прогулку

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

  • Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

  • Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

  • Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

  • Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;

  • Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно;

  • Не паникуйте. Все будет хорошо!

Горожане устали от ограничений

Горожане устали от ограничений

Многие мечтают о банальных вещах

Многие мечтают о банальных вещах

Погода шепчет

Погода шепчет

Карантин - не повод опускать руки

Карантин - не повод опускать руки

Совсем скоро все наладится

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Автор
Яна Коваль
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
новости карантин вирус
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