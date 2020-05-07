Как выглядел и жил Днепр во времена Второй мировой войны

Во времена Второй мировой войны Днепр (тогда еще Днепропетровск) пережил много бед и потерь, но жители города проявили мужество и устойчивость перед врагом.

О том, как выглядел Днепр в 1941-1943 годах, вплоть до освобождения города и области от оккупации немецко-фашистских войск – расскажет и покажет OBOZREVATEL.

Как жил Днепр во времена Второй мировой войны Facebook: Леся Логашова

Историческими фактами и особенностями жизни в военные времена с OBOZREVATEL поделилась гид-экскурсовод из Днепра Леся Логашова.

Июнь-июль 1941: Оккупационный Днепропетровск. Начало войны

В июне 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Все понимали, что это война, но паники в городе не было, так как многие верили, что разбить врага – это дело времени, а точнее двух-трех недель. Поэтому город продолжал жить почти обычной жизнью.

"Работали заводы, фабрики, театры, рестораны, детские садики. Обычным ритм города нарушала только организованная мобилизация в Красную Армию. Мужчины уходили на фронт, а их место за станками занимали женщины. Предприятия перешли в чрезвычайный режим работы: "Все для фронта – все для Победы!".

Женщины работали на заводах у станков Facebook: Леся Логашова

В те нелегкие времена жители Днепра верили в победу и всеми силами ей способствовали. Первые движения начались на заводах: рабочие собирали и перечисляли деньги на нужды фронта, некоторые рабочие в фонд обороны отдали свои премии. Таким образом, всего за месяц, до 20 июля 1941 года в государственный банк поступило более 500 000 рублей.

"В больнице им. Мечникова был развернут эвакуационный госпиталь. Тут хочу сказать, что нашей больницей по праву можно гордиться. За всю свою историю существования она не раз была военным госпиталем, через корпуса этой больницы за 150 лет прошли тысячи, если не сотни тысяч раненных солдат".

Мужчины начали уходить на фронт Facebook: Леся Логашова

Днепр в 1941 году Facebook: Леся Логашова

В первый месяц войны об эвакуации не сильно думали, считали, что враг сюда не дойдет. Но в июле стало понятно, что это может стать реальностью и тогда в Днепропетровске началась эвакуация населения и предприятий. Первые эшелоны с заводским оборудованием потянулись на восток. Они отправлялись на Урал и в Сибирь. Но несмотря на это, вплоть до дня захвата правого берега Днепра, на заводе Петровского работала турбина, дающая городу электричество, а рабочие ДЗМО выпускали огнеметы и ремонтировали танки.

Днепр во времена Второй мировой Facebook: Леся Логашова

В ночь с 9 на 10 июля 1941 года Днепропетровск впервые бомбили немецкие самолеты. 25 августа 1941 года город был захвачен фашистскими оккупантами.

Август 1941: оккупированный Днепропетровск

25 августа 1941 года. Город захвачен. С приходом немцев в Днепропетровске был установлен оккупационный режим.

"Понятное дело, что фашисты завоевывали города не просто так. Они собирались здесь жить. Планировалось переселять сюда немецкие семьи. Поэтому с захватом города началась конфискация домов и подготовка их к проживанию немцев. Был даже проект "Немецкий город" –город в городе. На Соборной горе предполагалось размещение Немецкого города, все остальные жители Днепропетровска должны были жить в низинной части".

Население города уменьшилось до 77 тысяч Facebook: Леся Логашова

Украинские дети имели право получать образование в 4 класса Facebook: Леся Логашова

Нелегкие времена Facebook: Леся Логашова

Для еврейской диаспоры на территории Днепропетровского коксохимического завода было устроено гетто и это место стало последним пристанищем для многих евреев Днепра. В эту трагическую историю попал и наш ЦУМ. Именно туда в последний день перед расстрелом также перемещали народ со всех концов города, отбирали у них вещи и колонами отправляли в район Транспортного института и там в лесопосадке расстреливали. Кого не убили, тех живыми бросали в яр. Не жалели никого. Чтобы заглушить стоны умирающих, рядом стояли работающие трактора и летали самолеты, но это не всегда помогало. Кроме этого, положение ухудшалось тем, что местное население вывозили для работ в Германию. В городе была развернута массовая пропаганда. Некоторые люди поддавались и уезжали. А кто-то понимал, что все не так красиво и радужно, как им это преподносили, и всеми правдами и неправдами пытались избежать отправки.

"Тут хотелось бы опять вспомнить нашу легендарную больницу им. Мечникова. Конечно, госпиталь был эвакуирован вместе с врачами, но в оккупированном городе осталась бригада врачей, которая помогала людям в это не простое время. Именно врачи этой больницы ставили молодым юношам и девушкам заведомо ложные диагнозы, чтобы уберечь их от оправки на чужбину. Также они организовали не один побег советским военнопленным, которые поступали в больницу с ранениями и помогали партизанам медикаментами и бинтами".

Днепряне очень ждали конец войны Facebook: Леся Логашова

Медиков отправляли в трудовые лагеря, лечить соотечественников Facebook: Леся Логашова

Еврейское население сильно пострадало Facebook: Леся Логашова

Фашисты вывозили чернозем из Днепропетровска и области Facebook: Леся Логашова

В декабре 1941 года был издан указ о приостановке занятий в школах, но родители продолжали обучение своих детей сами, и когда это дошло до немецкой администрации, то был издан еще один указ о запрете такого обучения под страхом смертной казни. При этом немцы понимали, что это все равно не всех остановит и разрешили открыть для украинских детей начальные школы (4 года обучения) и семиклассные школы для немецких детей.

Ознаменовалась оккупация в Днепропетровске и открытием Украинского государственного университета. Но все было не так просто. Занятия здесь продолжались до конца 1942 года, после чего медикам последнего курса разрешили сдать экзамены и отправили их в Германию лечить своих соотечественников в трудовые лагеря.

Станки из заводов Днепропетровска были вовремя вывезены Facebook: Леся Логашова

В 1939 году население Днепропетровска насчитывало более 500 тысяч жителей, в 1941 - почти в 10 раз меньше Facebook: Леся Логашова

В те времена никого не жалели Facebook: Леся Логашова

Фашисты пытались возродить промышленность и запустить заводы, но у них ничего не получилось, потому что целые цеха вместе с оборудованием и станками были в свое время эвакуированы на восток. Поэтому тут размещались в большом количестве кустарные мастерские.

При приближении линии фронта оккупационными властями был выдан указ "Про обов'язкове залишення своїх будинків" буквально всем населением. При этом людям рекомендовалось идти на Западную Украину и искать себе там новый дом. Назревала битва за Днепр, немцы готовили себе путь к отступлению. В 1939 году население Днепропетровска насчитывало более 500 тысяч жителей, в конце 1943 года это население уменьшилось до 77 тысяч. Немцы оставляли практически безлюдный город.

Многих отправляли работать в Германию Facebook: Леся Логашова

За сотрудничество с армией грозил расстрел Facebook: Леся Логашова

Катеринославский вокзал Facebook: Леся Логашова

Город уже не мог жить обычной жизнью Facebook: Леся Логашова

Октябрь 1943: освобождение Днепропетровска

Освобождение Днепропетровска и области было частью большого наступления Красной армии в 1943 году и для этого солдатам понадобилось форсировать Днепр. Оккупанты приготовились основательно: береговая линия была укреплена дотами, дзотами, артиллерийскими позициями, окопами в несколько рядов, противотанковыми рвами.

"В Днепропетровском направлении наступление вели войска Юго-западного фронта под командованием генерала Малиновского и 2-го украинского фронта под командованием генерала Конева. 15 октября войска перешли в наступление. Наступление велось сразу в нескольких направлениях: Криворожском, около сел Аулы, Войсковое, Диевки, Лоцманской Каменки. 25 октября освободили Днепропетровск!"

Оккупанты основательно подготовились к освобождению Днепропетровска армией Facebook: Леся Логашова

25 октября 1943 года Днепропетровск был освобожден Facebook: Леся Логашова

Город постепенно начал оживать Facebook: Леся Логашова

Первое впечатление людей, которые увидели город после освобождения – мертвый город:

"Все заводы лежали в руинах, железная дорога в руинах, моста нет, проспекта нет! Большой убыток был и в селах, ведь фашисты вывозили отсюда чернозем вагонами. На заводе Петровского уцелела турбина электростанции и ее запустили уже 28 октября 1943 года".

Открылись школы, больницы и магазины Facebook: Леся Логашова

Села области понесли огромный убыток, ведь вывозили даже плодородную землю Facebook: Леся Логашова

Стали постепенно открываться больницы, школы, магазины, детские сады. С сел и других городов стали возвращаться люди в Днепропетровск. Но город еще долгие месяцы был прифронтовым.

"Потянулись с Урала и Сибири эшелоны с заводским оборудование и строительными материалами. Поочередно запускали заводские цеха, в июле-августе 1944 года были пущены третья и четвертая мартеновские печи, а в сентябре уже началось производство чугуна на Петровке".

Город оживал и для него начиналась другая жизнь, но это уже отдельная история.

Заводское оборудование вернулось в город после освобождения Facebook: Леся Логашова

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