Как вступить в наследство в Днепре: все подробности оформления

Вступить в наследство и оформить его можно только после смерти человека. В Днепре для этого придется потратить много времени и денежных средств.

OBOZREVATEL подробно расскажет об особенностях и нюансах вступления в наследство.

Вступить в наследство Delo.ua

Сроки вступления в наследство

Согласно законодательству Украины, если наследник не подал заявление о принятии наследства в течение шести месяцев, то он считается не принявшим его.

Отметим, что наследник, пропустивший срок, может подать заявление нотариусу, только если между наследниками было письменное согласие.

Наследнику, пропустившему срок по важной причине, могут назначить дополнительный срок для подачи заявления о принятии наследства.

Необходимые документы

В течение шести месяцев после смерти человека следует передать нотариусу следующие документы:

Заявление о принятии наследства.

Документы, подтверждающие родство и факт смерти наследователя.

Документы о праве собственности на объекты недвижимости, которые входят в наследство.

Гражданский паспорт и ИНН.

Оценка наследственного имущества (при необходимости).

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Кто имеет право на наследство

Существует несколько очередей наследников по закону:

Первая очередь: право на наследование по закону имеют дети, родители и один из супругов.

Вторая очередь: родные сестры, братья, бабушки и дедушки.

Третья очередь: родные дяди и тети.

Четвертая очередь: проживавшие родственники с наследователем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства.

Пятая очередь: родственники наследователя до шестой степени родства включительно. А также иждивенцы наследователя, которые не были членами его семьи (несовершеннолетнее или неработоспособное лицо, которое не было членом семьи наследователя, но не менее пяти лет получало от него материальную помощь).

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Наследство по завещанию

Для вступления в наследство по завещанию и его оформления следует собрать необходимые документы:

Завещание.

Свидетельство о смерти человека и причине смерти.

Документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости.

Гражданский паспорт и ИНН.

Оценка наследственного имущества (при необходимости).

Заявление о принятии наследства.

Оформление наследства в Днепре

Днепрянка Наталья вступила в наследство, но переоформление имущества оказалось слишком дорогим:

"Мой отец оформил дом на меня, но сказал, что после его смерти дом достанется внуку. Я с трудом вступила в наследство, и чтобы переоформить дом на сына, мне нужно было заплатить 6 тысяч гривень. Как отметили в нотариальной конторе, такая сумма образовалась из-за просрочки срока.

После этого приезжали сотрудники БТИ (Бюро технической инвентаризации, - ред.) и делали замеры дома. Сказали, что нужно еще будет заплатить 10 тысяч гривень за переоформление всех необходимых документов.

На тот момент такой большой суммы у меня не было, и поэтому я отложила это дело. Теперь придется заново проходит все этапы переоформления, но сумма так и не изменилась", – рассказала Наталья.

А вот жительница Днепра Иванна вступила в наследство, как положено, через полгода. Но никак не может получить соответствующие документы:

"Мы с братом получили наследство и вступили в него. Чтобы получить документы, сначала я ждала семь месяцев, но никакого ответа. Теперь опять пришлось встать в очередь к нотариусу и когда я получу документы – неизвестно", – рассказала девушка.

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За что нужно платить при вступлении в наследство

Для вступления в наследство и его оформления необходимо обратиться в нотариальную контору. Если возникли обязательства по уплате налога, наследник должен заплатить 5% от рыночной стоимости недвижимости.

Отметим, что наследник-нерезидент (лица без гражданства или иностранцы) обязан оплатить налог по ставке 18%.

Кроме этого, придется заплатить 1,5% военного сбора. А за выдачу свидетельства о наследстве нужно оплатить государственную пошлину – два необлагаемых минимума доходов (34 гривни). Также оплачивается консультация и услуги нотариуса.

Существует наследственный реестр, в котором нотариус должен проверить наличие или отсутствие завещания/наследственного дела и внести данные о выдаче свидетельства о праве на наследство.

За оформление в наследственном реестре необходимо оплатить:

Записи завещания – около 70 гривень.

Регистрационная запись о наследственном договоре – 51 гривня.

Регистрационная запись о выдаче свидетельства о праве на наследство – 51 гривня.

Проверка информации о наличии/отсутствии завещания – 51 гривня.

София Ковнир

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