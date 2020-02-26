Как в Днепре зарегистрировать ФЛП: подробная инструкция

Жителям Днепра теперь проще стать физическим лицом и зарегистрировать свое предприятие. Теперь это можно сделать не только лично, но и онлайн.

Как в Днепре зарегистрировать ФЛП и что для этого нужно – расскажет OBOZREVATEL.

Регистрация ФЛП Альфа-лекс

Что такое ФЛП

ФЛП (физическое лицо-предприниматель) – это простая организационно-правовая форма субъекта хозяйственной деятельности, для которой не предусмотрено учредительных документов и стартового капитала.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, для того чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, необходимо пройти регистрацию.

Преимущества ФЛП:

Предприниматели могут свободно нанимать сотрудников, формировать и развивать историю своей компании;

Физическое лицо имеет право работать удаленно;

Предприниматели устраняют риски уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов;

Для ФЛП действует упрощенный бухгалтерский учет.

Кто может стать предпринимателем

Стать частным предпринимателем могут жители Днепра, достигшие 18 лет.

Отметим, что зарегистрировать ФЛП могут и 16-летние днепряне, но только по согласию родителей или органов опеки.

Регистрация ФЛП Еспресо.TV

Как зарегистрировать ФЛП в Днепре

Зарегистрировать ФЛП можно с помощью электронных сервисов или государственного регистратора, заполнив и предоставив документы лично.

Регистрация лично

Для личной регистрации необходимо обратиться в районные, городские или межрайонные управления юстиции, или в главное территориальное управление Днепра, а также в районные или городские государственные администрации.

Главное управление юстиции в Днепропетровской области: проспект Дмитрия Яворницкого, 21А. Телефон: 056-246-70-65

Отметим, что в соответствующий орган нужно обращаться по месту прописки. При этом следует предоставить паспорт гражданина Украины, ИНН и заполнить регистрационную карту.

После подачи этих документов государственному регистратору Ваши данные должны внести в госреестр и выдать выписку.

После этого необходимо подать ряд документов в налоговую инспекцию:

Копии паспорта и ИНН;

Соответствующее заявление о применении единого налога;

Выписка из единого государственного реестра;

Книга учета доходов;

Заявление на имя начальника налоговой инспекции.

Затем Вам выдадут свидетельство о том, что Вы являетесь плательщиком единого налога, а также реквизиты банка для оплаты налога.

Заявление о регистрации ФЛП

Заявление о регистрации ФЛП

Как зарегистрировать ФЛП онлайн в Днепре

Зарегистрировать ФЛП можно двумя способа. Один из них – на сайте Министерства юстиции.

Для начала необходимо войти в Кабинет электронных сервисов. Затем перейти в Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и выбрать Заявление на государственную регистрацию юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Кабинет электронных сервисов

После этого необходимо зарегистрироваться в системе и войти в частный кабинет. Затем нужно создать соответствующее заявление, подписать его электронной цифровой подписью и отправить.

Отметим, что Вы можете проверить состояние рассмотрения заявления и получить электронный или бумажный документ.

Кабинет электронных сервисов

Второй способ регистрации ФЛП – это портал государственных услуг "iGov".

Для регистрации нужно перейти на сайт и выбрать раздел "Услуги бизнеса". Затем нажать "Регистрационные данные" и пункт "Государственная регистрация физического лица-предпринимателя".

iGov

После этого необходимо заполнить свои контактные данные в регистрационной карте. Затем нужно выбрать систему налогообложения, загрузить соответствующее заявление и отправить.

Регистрация ФЛП в Днепре

Регистрация ФЛП в Днепре

Регистрация ФЛП в Днепре

Вы получите ответ на адрес электронной почты, указанный при регистрации заявления. В письме будет указано, какое решение принято по Вашему заявлению, и (при наличии) комментарии госслужащего.

Согласно статистике iGov, за последний месяц в Днепропетровской области этой услугой воспользовались 2719 человек.

Что делать после регистрации

После получения регистрации ФЛП, необходимо обратиться в фискальную службу и встать на учет.

Также нужно будет зарегистрировать книгу доходов и расходов.

После регистрации следует получить выдержку из реестра плательщиков единого налога. И только после этого можно заниматься предпринимательством.

Регистрация ФЛП Etcetera.media

Куда обращаться в Днепре

Главное управление ГФС в Днепропетровской области: улица Симферопольская, 17А. Телефон: 056-744-62-32.

Государственная налоговая инспекция в Чечеловском районе: улица Театральная, 1А. Телефон: 056-234-28-70.

Государственная налоговая инспекция в Амур-Нижнеднепровском районе: переулок Универсальный, 12. Телефон: 056-760-72-45.

Государственная налоговая инспекция в Новокодакском районе: улица Шаумяна, 5. Телефон: 056-370-25-88.

Государственная налоговая инспекция в Соборном районе: улица Высоковольтная, 24. Телефон: 056-776-71-60.

Специализированная государственная налоговая инспекция по работе с крупными плательщиками налогов: проспект Александра Поля, 57. Телефон: 056-744-23-63.

Государственная налоговая инспекция в Центральном районе: улица Княгини Ольги, 22. Телефон: 056-374-70-61.

Государственная налоговая инспекция в Шевченковском районе: проспект Богдана Хмельницкого, 25. Телефон: 0562-36-62-40.

Левобережная межрайонная государственная налоговая инспекция: проспект Слобожанский, 95А. Телефон: 056-374-31-78.

Как сообщал OBOZREVATEL, с1 октября 2020 года предпринимателей Днепра ждут нововведения. Так, за нарушения правил, бизнесмены будут платить большие штрафы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!