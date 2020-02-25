Как в Днепре зарегистрировать брак за сутки и сколько это стоит

Часто счастливые влюбленные не хотят ждать длинной очереди для регистрации брака, и поэтому им на помощь приходит услуга "Брак за сутки".
Что такое "брак за сутки" и как этим воспользоваться в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.
Брак за сутки в Днепре
legalweekly.com.ua
Услуга "брак за сутки"
С 2016 года Кабинет Министров Украины запустил пилотный проект, который позволяет снизить время ожидания росписи до нескольких часов. Этой услугой могут воспользоваться и жители Днепра.
Услуга подходит для тех, кто хочет быстро и без лишних хлопот зарегистрировать свой брак.
Теперь Вы сами можете выбрать день росписи, а сведения о браке будут внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан не позднее следующего рабочего дня после проведения регистрации.
Также такой формат подходит для людей, которые хотят жениться, например, во время обеденного перерыва. Или жениться в один день, а громкую свадьбу сыграть позже.
Брак за сутки в Днепре
РБК-Украина
Как в Днепре зарегистрировать брак за 24 часа
Для проведения ускоренной процедуры бракосочетания паре нужно обратиться к организатору брачной церемонии. Заключение брака проводится после согласования места и времени проведения свадебной церемонии, а также подписания соответствующего договора с организатором торжества.
Документы для подачи заявления на регистрацию брака:
Паспорт гражданина Украины (при предоставлении id-карты дополнительно предоставляется выписка из реестра о месте регистрации);
Идентификационный код;
Лица, у которых был изъят паспорт гражданина Украины, предоставляют паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей отметкой об этом в паспорте;
Если лицо ранее находилось в браке, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака или признания брака недействительным.
После этого Ваш брак регистрируют, и все данные вносят в реестр в течение 24 часов.
Затем в течение дня Вам выдадут свидетельство о браке. Отметим, что штамп о заключении брака в паспортах днепрян не ставится.
Брак за сутки в Днепре
findprince.ru
Где в Днепре пожениться за сутки
Коммунальное учреждение культуры "Вокально-хореографический ансамбль "Юность Днепра" Днепровского городского совета: улица Титова, 18. Телефон: 056-736-44-62, 067-563-44-62.
Коммунальное предприятие "Дом юстиции" Днепропетровского областного совета: улица Старокозацкая, 52. Телефон: 068-768-88-12.
Коммунальное предприятие "Счастливый город": проспект Дмитрия Яворницкого, 22 (торгово-офисный комплекс "Атриум"); улица Шолом-Алейхема, 4/26 (мемориальный комплекс "Холокост" с центром "Менора"). Телефон: 0800-30-08-58; 066-884-58-58.
Коммунальное предприятие "Днепропетровский дом органной и камерной музыки" Днепропетровского областного совета: проспект Сергея Нигояна, 66. Телефон: 067-998-62-52.
Брак за сутки в Днепре
Днепр Час
Стоимость "брака за сутки" в Днепре
В Днепре цены на роспись за сутки зависят от организации, которая будет регистрировать Ваш брак.
Так, в "Доме юстиции" тарифы на регистрацию брака разные.
Быстрый брак (регистрация за 3 дня):
Проверка документов в отделе ЗАГС;
Подача заявления, уплата государственной пошлины;
Регистрация в выбранное время, в выбранную дату.
Стоимость – 3100 гривен.
Экспресс-брак (регистрация за 24 часа):
Проверка документов в отделе ЗАГС;
Подача заявления, уплата государственной пошлины;
Регистрация в выбранное время, в выбранную дату.
Стоимость – 4700 гривен.
Выездная церемония на Вашей территории:
Проверка документов в отделе ЗАГС. Подача заявления, уплата государственной пошлины;
Оплата выезда сотрудника ЗАГС;
Регистрация в выбранное время, в выбранную дату и в выбранном месте.
Стоимость – 6 тысяч гривен.
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Отметим, что заявление о регистрации брака подается женщиной и мужчиной лично.
Если жених или невеста не могут по уважительным причинам лично подать заявление о регистрации брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, нотариально заверенное, могут подать их представители. Полномочия представителя также должны быть нотариально заверены.
Брак за сутки в Днепре
Парламентская газета
В коммунальном предприятии "Счастливый город" регистрация брака за сутки стоит в обычные рабочие дни – 4091,85 гривен, в праздничные и выходные дни – 5617,85 гривен.
Стоимость заключения брака в доме органной и камерной музыки составляет 4500 гривен.
В КП "Юность Днепра" заключить брак за 24 часа обойдется в 3661 гривен. В эту стоимость входит процедура бракосочетания и оплата государственных пошлин.
Брак за сутки в Днепре
Скриншот
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что каждая девушка мечтает о том сказочном дне, когда ее возлюбленный сделает предложение руки и сердца. В Днепре легко можно организовать оригинальное и романтическое предложение для своей второй половинки.
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