Как в Днепре зарегистрировать брак за сутки и сколько это стоит

Часто счастливые влюбленные не хотят ждать длинной очереди для регистрации брака, и поэтому им на помощь приходит услуга "Брак за сутки".

Что такое "брак за сутки" и как этим воспользоваться в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Брак за сутки в Днепре legalweekly.com.ua

Услуга "брак за сутки"

С 2016 года Кабинет Министров Украины запустил пилотный проект, который позволяет снизить время ожидания росписи до нескольких часов. Этой услугой могут воспользоваться и жители Днепра.

Услуга подходит для тех, кто хочет быстро и без лишних хлопот зарегистрировать свой брак.

Теперь Вы сами можете выбрать день росписи, а сведения о браке будут внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан не позднее следующего рабочего дня после проведения регистрации.

Также такой формат подходит для людей, которые хотят жениться, например, во время обеденного перерыва. Или жениться в один день, а громкую свадьбу сыграть позже.

Брак за сутки в Днепре РБК-Украина

Как в Днепре зарегистрировать брак за 24 часа

Для проведения ускоренной процедуры бракосочетания паре нужно обратиться к организатору брачной церемонии. Заключение брака проводится после согласования места и времени проведения свадебной церемонии, а также подписания соответствующего договора с организатором торжества.

Документы для подачи заявления на регистрацию брака:

Паспорт гражданина Украины (при предоставлении id-карты дополнительно предоставляется выписка из реестра о месте регистрации);

Идентификационный код;

Лица, у которых был изъят паспорт гражданина Украины, предоставляют паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей отметкой об этом в паспорте;

Если лицо ранее находилось в браке, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака или признания брака недействительным.

После этого Ваш брак регистрируют, и все данные вносят в реестр в течение 24 часов.

Затем в течение дня Вам выдадут свидетельство о браке. Отметим, что штамп о заключении брака в паспортах днепрян не ставится.

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Где в Днепре пожениться за сутки

Коммунальное учреждение культуры "Вокально-хореографический ансамбль "Юность Днепра" Днепровского городского совета: улица Титова, 18. Телефон: 056-736-44-62, 067-563-44-62.

Коммунальное предприятие "Дом юстиции" Днепропетровского областного совета: улица Старокозацкая, 52. Телефон: 068-768-88-12.

Коммунальное предприятие "Счастливый город": проспект Дмитрия Яворницкого, 22 (торгово-офисный комплекс "Атриум"); улица Шолом-Алейхема, 4/26 (мемориальный комплекс "Холокост" с центром "Менора"). Телефон: 0800-30-08-58; 066-884-58-58.

Коммунальное предприятие "Днепропетровский дом органной и камерной музыки" Днепропетровского областного совета: проспект Сергея Нигояна, 66. Телефон: 067-998-62-52.

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Стоимость "брака за сутки" в Днепре

В Днепре цены на роспись за сутки зависят от организации, которая будет регистрировать Ваш брак.

Так, в "Доме юстиции" тарифы на регистрацию брака разные.

Быстрый брак (регистрация за 3 дня):

Проверка документов в отделе ЗАГС;

Подача заявления, уплата государственной пошлины;

Регистрация в выбранное время, в выбранную дату.

Стоимость – 3100 гривен.

Экспресс-брак (регистрация за 24 часа):

Проверка документов в отделе ЗАГС;

Подача заявления, уплата государственной пошлины;

Регистрация в выбранное время, в выбранную дату.

Стоимость – 4700 гривен.

Выездная церемония на Вашей территории:

Проверка документов в отделе ЗАГС. Подача заявления, уплата государственной пошлины;

Оплата выезда сотрудника ЗАГС;

Регистрация в выбранное время, в выбранную дату и в выбранном месте.

Стоимость – 6 тысяч гривен.

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Отметим, что заявление о регистрации брака подается женщиной и мужчиной лично.

Если жених или невеста не могут по уважительным причинам лично подать заявление о регистрации брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, нотариально заверенное, могут подать их представители. Полномочия представителя также должны быть нотариально заверены.

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В коммунальном предприятии "Счастливый город" регистрация брака за сутки стоит в обычные рабочие дни – 4091,85 гривен, в праздничные и выходные дни – 5617,85 гривен.

Стоимость заключения брака в доме органной и камерной музыки составляет 4500 гривен.

В КП "Юность Днепра" заключить брак за 24 часа обойдется в 3661 гривен. В эту стоимость входит процедура бракосочетания и оплата государственных пошлин.

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