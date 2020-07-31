Как в Днепре взять животное с приюта и что для этого нужно.

Для настроения и теплоты в доме иногда не хватает верного и покладистого пушистого друга. Найти в Днепре питомца – не проблема. В этом на помощь приходят специализированные приюты для животных.

Как в Днепре взять животное с приюта и что для этого нужно – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Приютить животное в Днепре – не проблема

В Днепре есть множество приютов для животных, где Вы сможете выбрать понравившеюся собаку или котенка. Отметим, что также в городе работает коммунальное предприятие "Зооконтроль", которое занимается стерилизацией, вакцинацией бездомных животных города. Но кроме этого, там есть возможность приютить четверолапого друга.

Как рассказали OBOZREVATEL в предприятии, для того чтобы приютить животное, необходимо выбрать понравившегося пушистика, обратиться в саму компанию и далее уже обсудить все подробности.

После этого Вы приезжаете в приют, осматриваете понравившееся животное и забираете его.

В КП "Зооконтроль" сообщили, что для взятия животного из приюта при себе нужно иметь только паспорт гражданина Украины. Больше никакие документы не понадобятся.

Кроме этого, в приютах города животных обязательно обрабатывают от паразитов и прививают. Некоторых четверолапых, по необходимости, стерилизуют. Поэтому за здоровье пушистика не стоит беспокоиться.

Как в Днепре взять животное с приюта. Фото "Газета.Ру"

Вещи для животного и их стоимость в Днепре

Перед тем, как взять животное с приюта, необходимо купить для него несколько важных вещей.

Если Вы решили приютить собаку, то нужно приобрести следующий список вещей:

Ошейник – от 30 до 150 гривен;

Поводок – от 70 до 200 гривен;

Намордник – от 30 до 100 гривен;

Миски для еды и воды – от 70 до 500 гривен;

Корм – от 30 гривен/кг;

Шампунь для купания – от 50 до 200 гривен.

Кроме того, некоторым собакам может понадобиться грумер – специалист, который на профессиональном уровне ухаживает за домашними животными. Его услуги в Днепре обойдутся около 200 гривен.

Как в Днепре взять животное с приюта. Фото "Пикабу"

Если Вы решили приютить котенка, то для него необходимо купить следующие вещи:

Корм – от 30 гривен/кг;

Миски для еды и воды – от 30 гривен;

Туалет – от 300 гривен;

Наполнитель – от 50 до 100 гривен;

Домик и когтеточка – от 1500 гривен;

Шампунь для купания – от 60 гривен;

Ошейник – от 70 гривен.

Отметим, что также для животного нужно приобрести игрушки. Их стоимость в Днепре зависит от вида и размера изделия.

Как в Днепре взять животное с приюта. Фото "Факти ICTV"

Какие пушистики в Днепре нуждаются в хозяевах

Мира

Ее нашли прошлым летом. Мира молодая, здоровая, красивая собака. Все, что ей нужно, это немного терпения на ее адаптацию и, конечно же, любовь и ласка. Она прекрасно сможет жить в вольере или теплой будке.

Контакты: 067-325-41-71.

Мира

Кукла

Ей всего семь месяцев. Она привита, обработана и стерилизована. Куклу предавали не один раз, пытались посадить на привязь в будку. Глядя на эту малышку трудно представить ее на цепи.

Недавно Куклу стерилизовали. В дальнейшем малышке нужен дом или передержка до пристройства. Ей нужны любовь и терпение, взамен она отдаст свое сердечко и преданность.

Контакты: 0505294421; 0960588905.

Кукла

Симона

Симона обладает яркой, изысканной внешностью, красивым серебристым окрасом шерсти. При этом она совсем не зазнайка. Сима нежная, ласковая, дружит с другими котами и собаками.

Кошечка совсем юная, ей до пяти месяцев, но она уже получила хорошее воспитание. Лоточек на "отлично", нежное мурчание на "великолепно", позирование на диванчике – на "восхитительно".

Контакты: 097-900-44-77.

Симона

Бусинка

Бусинка очень нежное и ласковое создание, комок позитива и нежности, спокойная, ненавязчивая кошечка. Замечательная мурчалочка, идеальный домашний любимец для семьи.

Кошечка обработана, стерилизована, привита, к лотку приучена. Возраст – 1 годик.

Контакты: 067-566-83-16.

Бусинка

Матильда

Яркая, нежная Матильда обладает изысканной внешностью и скромным, застенчивым характером. Ласковая, спокойная, не царапучка, дружит с другими котами и собаками.

Кошечка обработана от паразитов, приучена к лотку, стерилизована. Возраст – около 1 года.

Контакты: 097-900-44-77; 093 063 62 05.

Матильда

Грэй

Грэй – игривый, спокойный, ласковый, нежный котенок. Характер очень покладистый. С лотком проблем нет.

Котенок вырастет в красивого пушистого кота с серой дымчатой спинкой, серо-белыми полосатыми лапками с белыми носочками.

Котенку три месяца. Он обработан от паразитов и приучен к лотку.

Контакты: 067-567-14-85.

Грэй

Бетти

Бетти – обаятельная и ласковая собака-компаньон с выразительным взглядом. Молодая, небольшая, грациозная и активная. Хороший звоночек. Обожает и ценит внимание. Ждет встречи с надежным и заботливым хозяином, которому готова быть преданной и послушной.

Контакты: 096-237-53-53; 097-819-23-69.

Бетти

Маруся

Марусе около 1,5 года, она обработана, привита от паразитов. Характер положительный, очень игривая.

Контакты: 096-545-12-45.

Маруся

Нонна

Рыжая Нонночка – игривая и озорная малышка. Она украшает этот мир своим теплом.

Малышка обработана от паразитов и привита. Стерилизация планируется по возрасту.

Контакты: 050-761-62-97; 096-207-32-38; 073-104-65-75.

Нонна

Машенька

Машенька обладает нежным, спокойным характером, застенчива, ненавязчива, любит играть, дружелюбна.

Кошечка стерилизована, обработана от паразитов и приучена к лотку.

Контакты: 097- 900-44-77.

Машенька

И это только маленькая часть пушистиков, которые мечтают попасть в семью, где подарят любовь, ласку и нежность. Если Вы давно мечтаете завести такое чудо – обращайтесь в специализированные приюты города.

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