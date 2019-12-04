С приходом зимы цены на отопление продолжают расти. Многие днепряне пытаются различными способами сэкономить на отоплении дома или квартиры.

OBOZREVATEL подробно расскажет, как сохранить бюджет и не переплачивать за тепло.

Как в Днепре сэкономить на отоплении в зимний период

Теплосчетчик

С помощью теплосчетчика можно хорошо сэкономить на отоплении квартиры. Этим устройством контролируют количество потребляемого тепла и регулируют интенсивность отопления.

Отметим, что для установки теплосчетчика придется потратить немало денег – от 3 тысяч до 5 тысяч гривень. Зато потом Вы сможете контролировать обогрев квартиры, и плата за коммунальные услуги значительно уменьшится.

Прежде чем покупать и устанавливать теплосчетчик, нужно учесть несколько нюансов и подготовить дом:

Квартира или дом должны быть утеплены (металлопластиковые окна, новые двери и т.п.). Если у Вас старые окна и дом не утеплен снаружи, то сэкономить на отоплении с помощью теплосчетчика не получится, так как холодный воздух будет попадать в дом сквозь щели старых окон.

В доме или квартире должна быть хорошая теплоизоляция, так как при снижении подачи и температуры воды есть возможность сэкономить на отоплении.

Теплосчетчик Одесская Жизнь

Отопление газом

Многие днепряне устанавливают газовые котлы, но при этом стараются сэкономить на отоплении. Для того, чтобы меньше платить за тепло, следует запомнить:

Перед установкой котла выбирайте только проверенные фирмы и тщательно советуйтесь с консультантами. Если Вы приобретете дорогую, но хорошую модель с показателями производительности, то в будущем значительно сэкономите на оплате за отопление.

Кроме этого, газовый котел не обязательно оставлять включенным. Например, если Вы куда-то уезжаете, то оборудование можно выключить. Тогда при оплате экономия будет заметна.

Газовый котел otopleniesam.ru

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Электрическое отопление

Если Вы используете электрическое отопление, то для экономии можно установить двухзонный или многозонный счетчик. Так, в дневное время (с 7:00 до 23:00) счетчик накручивает по стандартному тарифу, а в ночное время (с 23:00 до 7:00) – тариф снижается до 50%.

Как известно, ночью температура воздуха падает, соответственно, температуру электрического отопления приходится увеличивать. С помощью многозонного счетчика оплата за отопление значительно уменьшиться.

Электрическое отопление ТеплоСпец

Днепрянин Андрей давно пользуется электрическим отоплением и при этом хорошо экономит на оплате за услуги:

"В моем доме уже три года установлен электрический котел. С приходом холодов суммы в платежках за коммунальные услуги просто поражают. Мне посоветовали поставить двухзонный счетчик. Теперь днем температуру на котле убавляю, а ночью увеличиваю. За отопление стал платить меньше и за электричество также. Дом хорошо обогревается даже на минимальной температуре котла. Электрический котел намного выгоднее и удобнее, чем газовый. Можно легко контролировать температуру и количество потребляемого тепла, и при этом экономить собственные деньги", – рассказал местный житель Андрей.

Утепление фасадов, балконов и окон

Утепление квартиры или дома играет немалую роль. Чтобы было комфортно и тепло, независимо от того, каким отоплением Вы пользуетесь, нужно утеплять окна, балконы и фасады. Так Вы значительно сэкономите на расходах тепла.

При этом нужно запомнить, что перед установкой металлопластиковых окон не нужно экономить на качестве товара. Советуйтесь со знакомыми, консультантами и главное – не попадитесь на мошенников. Для этого тщательно выясняйте каждую деталь покупки и качество окон.

Для теплоизоляции балконов можно использовать обшивку пенопластом, минеральной ватой, пенофолом и другие материалы. Это Вы можете сделать сами или вызвать на помощь профессионалов.

Утепление фасада дома значительно экономит деньги на отоплении, так как сохраняет комфортный микроклимат. Для этого следует выбрать компанию, профессионалы которой сделать качественную работу. Затраты на утепление уйдут немалые, но в будущем сэкономят деньги в Вашем бюджете.

Утепление фасада stroypomosh.com.ua

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Терморегулятор

Терморегулятор – это прибор для автоматического поддержания температуры в помещении. Его устанавливают для того, чтобы не перетапливать комнату и контролировать заданную температуру воздуха. Поэтому терморегуляторы помогут сэкономить на отоплении и держать комфортную температуру в помещении.

Цена такого прибора зависит от производителя – минимальная стоимость – от 200 до 500 гривень, максимальная – от 1 тысячи до 3 тысяч гривень.

Терморегулятор Pol-Spec.ru

Днепрянка Екатерина в прошлом году установила терморегулятор и теперь неплохо экономит на отоплении:

"Терморегулятор очень удобный для регулирования температуры воздуха в квартире. С помощью этого прибора в доме не только комфортная атмосфера, но и контроль, и регулирование котла. Кроме этого, прибор быстро окупается и за отопление плачу меньше. Экономия в 30% точно", – рассказала Екатерина.

Чтобы значительно сэкономить на отоплении и сохранить Ваш бюджет, устанавливайте счетчики, пользуйтесь терморегуляторами и следите за температурой тепла. Тогда Вы увидите значительную разницу в коммунальных платежках.

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