Как в Днепре сделать предложение руки и сердца: необычные способы

Каждая девушка мечтает о том сказочном дне, когда ее возлюбленный сделает предложение руки и сердца. Но это незабываемое событие должно произойти красиво и необычно.
OBOZREVATEL расскажет о самых оригинальных предложениях руки и сердца, которые Вы можете сделать в Днепре.
Как в Днепре сделать предложение руки и сердца
Вокруг Света Украина
Предложение в небе
Ваша девушка может испытать незабываемые эмоции во время полета на самолете. Это отличная идея признаться в любви своей второй половинке и сделать ей предложение руки и сердца.
В программу полета входит:
Прибытие на аэродром;
Знакомство с пилотом и инструктаж перед полетом;
Полет на самолете;
Проход самолета над баннером длиной 15 метров, с надписью: "Будь моей женой!";
Пилотирование самолета под руководством пилота;
Посадка на землю.
Стоимость предложения руки и сердца зависит от времени полета:
20 минут – 3200 гривен;
30 минут – 4200 гривен;
40 минут – 5100 гривен;
50 минут – 6000 гривен;
60 минут – 7000 гривен.
Отметим, что такое необычное предложение в Днепре Вы можете сделать в любое время года.
Предложение в небе
Свадебный портал
Романтическое свидание
Также в Днепре существует множество ивент-агентств, которые с удовольствием организуют красивое предложение руки и сердца для Вашей девушки.
Так, в услугу агентства входит:
Разработка сценария предложения руки и сердца;
Съемка и монтаж видео этого процесса;
Подготовка необходимых реквизитов и материалов;
Проведение самого мероприятия.
Стоимость такого романтического свидания – 5 тысяч гривен. В эту сумму входит:
Бутылка шампанского;
Букет из роз;
40 шаров в форме сердца;
Оформление свечами;
Сервированный столик и стулья.
Отметим, что продолжительность свидания – 90 минут.
Кроме этого, Вы можете приобрести дополнительные услуги за отдельную плату:
Заказ из ресторана – 200 гривен;
Шоколадное фондю – 300 гривен;
Сырное фондю – 300 гривен;
Чайник чая – 70 гривен;
Десерт – 100 гривен/штука;
Кальян – 250 гривен;
Телескоп – 800 гривен;
Песочное шоу – 3000 гривен;
Проектор – цена устанавливается индивидуально.
Романтическое свидание
sam-sebe-psycholog.ru
Предложение в кинотеатре
Многие девушки мечтают о предложении руки и сердца во время просмотра романтического фильма в кинотеатре.
Стоимость такой сказки в Днепре – 2000 гривен. В эту сумму входит:
Оформление свечами;
Бокалы и посуда;
Лепестки роз;
Повязка на глаза;
Фильм на выбор;
Канделябр со свечами;
Столик и стулья.
Кроме этого, Вы можете дополнительно заказать:
Совместные фото на проекторе;
Букет из цветов – 900 гривен;
Съемка своего видеоролика – от 2500 гривен.
Фруктовый букет – от 1000 гривен;
Официант – 700 гривен;
Букет из роз – 51 штука за 1300 гривен.
Предложение в кинотеатре
deep-emotion.ru
Также в Днепре можно сделать предложение руки и сердца в кинотеатре на крыше. Стоимость романтического свидания – 1500 гривен.
Вам предоставят:
Столик и стулья;
Бокалы и посуду;
Декоративную свечу на столе;
Теплые пледы;
Обогреватель;
Фильм на выбор;
Романтическую музыку;
Повязку на глаза;
Пуфики.
Продолжительность свидания – 2 часа.
Предложение в кинотеатре на крыше
Vgorode.ua
Предложение в номере на двоих
Если Ваша вторая половинка не любит шумные заведения, и Вы предпочитаете проводить время вдвоем в тихом и уютном месте, то предложение руки и сердца можно сделать в отеле в номере на двоих.
Вас ожидает:
Оформление номера свечами;
Проживание в номере;
Завтрак "Шведский стол";
Лепестки роз;
Бутылка шампанского и фруктовая тарелка;
Лепестки в ванной.
Эта сказка обойдется около 4 тысяч гривен.
Также можно дополнительно заказать:
Десерт – 100 гривен/штука;
Воздушные шары – 550 гривен/10 штук;
Шары в форме сердца – 2000 гривен.
Предложение в номере на двоих
TripAdvisor
Предложение на свежем воздухе
Для предложения руки и сердца необязательно арендовать закрытое помещение. Есть возможность сделать это на природе. В Днепре такое незабываемое свидание обойдется в 3500 гривен.
В стоимость входит:
Сервированный стол и стулья;
Декоративная свеча;
Теплые пледы;
Живые цветы на столе;
Бутылка шампанского и фрукты;
Лепестки роз;
Бокалы и посуда.
Продолжительность романтического свидания – 90 минут.
Также дополнительно можно заказать:
Видеосъемку квадрокоптером – 2500 гривен;
Фотосессию – от 1000 гривен;
Телескоп – 800 гривен;
Огненное сердце – от 1000 гривен;
Шары – 2000 гривен;
Гитарист – 900 гривен/30 минут;
Скрипач – 900 гривен/30 минут;
Саксофонист – 900 гривен/30 минут;
Фейерверк – 4000 гривен.
Предложение на свежем воздухе
The-wedding.ru
Серенада под окном
Неожиданно и красиво сделать предложение руки и сердца можно прямо под ее окнами. Такой способ обойдется в 3 тысячи гривен. В услугу входит гитарист, съемка видеоролика и профессиональная фотосессия.
Дополнительно Вы можете заказать:
Букет из роз – 1300 гривен/51 штука;
Шары – 550 гривен/10 штук;
Песочное шоу – 3000 гривен.
Кроме этого, есть возможность заказать огромную надпись свечами. Стоимость – 1000 гривен.
А вот огненная надпись получится немного дороже – 1500 гривен.
Серенада под окном
max-oleynik.com
Надпись на билборде
Представьте, как будет неожиданно и приятно Вашей второй половинке, когда она увидит ту заветную надпись с предложением выйти замуж на билборде в центре города.
В Днепре такой оригинальный способ предложения руки и сердца обойдется недешево. Стоимость зависит от месторасположения и размера билборда.
Так, установить билборд в центре Днепра стоит от 8 тысяч до 12 тысяч гривен. В отдаленных районах города – от 3 тысяч гривен и выше.
Надпись на билборде
Информ Полис
Предложение в кругу близких и родных
Самый практичный, но романтический способ предложения руки и сердца – это вечер в присутствии близких и родных.
Вы можете пригласить родственников и друзей к себе домой и в конце вечера неожиданно сделать предложение.
Или же пригласить родных и близких в уютный ресторан, и произнести те заветные слова и сделать предложение руки и сердца.
К этому всему Вы можете организовать красивый видеоролик. Это можно сделать самому или же заказать профессиональную видеосъемку, которая в Днепре обойдется около 3 тысяч гривен.
Предложение в кругу близких и родных
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