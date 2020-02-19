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19 февраля • обновлено в 16:59
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София Ковнир

Как в Днепре сделать предложение руки и сердца: необычные способы

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Каждая девушка мечтает о том сказочном дне, когда ее возлюбленный сделает предложение руки и сердца. Но это незабываемое событие должно произойти красиво и необычно.

OBOZREVATEL расскажет о самых оригинальных предложениях руки и сердца, которые Вы можете сделать в Днепре.

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Как в Днепре сделать предложение руки и сердца

Как в Днепре сделать предложение руки и сердца

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Предложение в небе

Ваша девушка может испытать незабываемые эмоции во время полета на самолете. Это отличная идея признаться в любви своей второй половинке и сделать ей предложение руки и сердца.

В программу полета входит:

  • Прибытие на аэродром;

  • Знакомство с пилотом и инструктаж перед полетом;

  • Полет на самолете;

  • Проход самолета над баннером длиной 15 метров, с надписью: "Будь моей женой!";

  • Пилотирование самолета под руководством пилота;

  • Посадка на землю.

Стоимость предложения руки и сердца зависит от времени полета:

  • 20 минут – 3200 гривен;

  • 30 минут – 4200 гривен;

  • 40 минут – 5100 гривен;

  • 50 минут – 6000 гривен;

  • 60 минут – 7000 гривен.

Отметим, что такое необычное предложение в Днепре Вы можете сделать в любое время года.

Предложение в небе

Предложение в небе

Свадебный портал

Романтическое свидание

Также в Днепре существует множество ивент-агентств, которые с удовольствием организуют красивое предложение руки и сердца для Вашей девушки.

Так, в услугу агентства входит:

  • Разработка сценария предложения руки и сердца;

  • Съемка и монтаж видео этого процесса;

  • Подготовка необходимых реквизитов и материалов;

  • Проведение самого мероприятия.

Стоимость такого романтического свидания – 5 тысяч гривен. В эту сумму входит:

  • Бутылка шампанского;

  • Букет из роз;

  • 40 шаров в форме сердца;

  • Оформление свечами;

  • Сервированный столик и стулья.

Отметим, что продолжительность свидания – 90 минут.

Кроме этого, Вы можете приобрести дополнительные услуги за отдельную плату:

  • Заказ из ресторана – 200 гривен;

  • Шоколадное фондю – 300 гривен;

  • Сырное фондю – 300 гривен;

  • Чайник чая – 70 гривен;

  • Десерт – 100 гривен/штука;

  • Кальян – 250 гривен;

  • Телескоп – 800 гривен;

  • Песочное шоу – 3000 гривен;

  • Проектор – цена устанавливается индивидуально.

Романтическое свидание

Романтическое свидание

sam-sebe-psycholog.ru

Предложение в кинотеатре

Многие девушки мечтают о предложении руки и сердца во время просмотра романтического фильма в кинотеатре.

Стоимость такой сказки в Днепре – 2000 гривен. В эту сумму входит:

  • Оформление свечами;

  • Бокалы и посуда;

  • Лепестки роз;

  • Повязка на глаза;

  • Фильм на выбор;

  • Канделябр со свечами;

  • Столик и стулья.

Кроме этого, Вы можете дополнительно заказать:

  • Совместные фото на проекторе;

  • Букет из цветов – 900 гривен;

  • Съемка своего видеоролика – от 2500 гривен.

  • Фруктовый букет – от 1000 гривен;

  • Официант – 700 гривен;

  • Букет из роз – 51 штука за 1300 гривен.

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Предложение в кинотеатре

Предложение в кинотеатре

deep-emotion.ru

Также в Днепре можно сделать предложение руки и сердца в кинотеатре на крыше. Стоимость романтического свидания – 1500 гривен.

Вам предоставят:

  • Столик и стулья;

  • Бокалы и посуду;

  • Декоративную свечу на столе;

  • Теплые пледы;

  • Обогреватель;

  • Фильм на выбор;

  • Романтическую музыку;

  • Повязку на глаза;

  • Пуфики.

Продолжительность свидания – 2 часа.

Предложение в кинотеатре на крыше

Предложение в кинотеатре на крыше

Vgorode.ua

Предложение в номере на двоих

Если Ваша вторая половинка не любит шумные заведения, и Вы предпочитаете проводить время вдвоем в тихом и уютном месте, то предложение руки и сердца можно сделать в отеле в номере на двоих.

Вас ожидает:

  • Оформление номера свечами;

  • Проживание в номере;

  • Завтрак "Шведский стол";

  • Лепестки роз;

  • Бутылка шампанского и фруктовая тарелка;

  • Лепестки в ванной.

Эта сказка обойдется около 4 тысяч гривен.

Также можно дополнительно заказать:

  • Десерт – 100 гривен/штука;

  • Воздушные шары – 550 гривен/10 штук;

  • Шары в форме сердца – 2000 гривен.

Предложение в номере на двоих

Предложение в номере на двоих

TripAdvisor

Предложение на свежем воздухе

Для предложения руки и сердца необязательно арендовать закрытое помещение. Есть возможность сделать это на природе. В Днепре такое незабываемое свидание обойдется в 3500 гривен.

В стоимость входит:

  • Сервированный стол и стулья;

  • Декоративная свеча;

  • Теплые пледы;

  • Живые цветы на столе;

  • Бутылка шампанского и фрукты;

  • Лепестки роз;

  • Бокалы и посуда.

Продолжительность романтического свидания – 90 минут.

Также дополнительно можно заказать:

  • Видеосъемку квадрокоптером – 2500 гривен;

  • Фотосессию – от 1000 гривен;

  • Телескоп – 800 гривен;

  • Огненное сердце – от 1000 гривен;

  • Шары – 2000 гривен;

  • Гитарист – 900 гривен/30 минут;

  • Скрипач – 900 гривен/30 минут;

  • Саксофонист – 900 гривен/30 минут;

  • Фейерверк – 4000 гривен.

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Предложение на свежем воздухе

Предложение на свежем воздухе

The-wedding.ru

Серенада под окном

Неожиданно и красиво сделать предложение руки и сердца можно прямо под ее окнами. Такой способ обойдется в 3 тысячи гривен. В услугу входит гитарист, съемка видеоролика и профессиональная фотосессия.

Дополнительно Вы можете заказать:

  • Букет из роз – 1300 гривен/51 штука;

  • Шары – 550 гривен/10 штук;

  • Песочное шоу – 3000 гривен.

Кроме этого, есть возможность заказать огромную надпись свечами. Стоимость – 1000 гривен.

А вот огненная надпись получится немного дороже – 1500 гривен.

Серенада под окном

Серенада под окном

max-oleynik.com

Надпись на билборде

Представьте, как будет неожиданно и приятно Вашей второй половинке, когда она увидит ту заветную надпись с предложением выйти замуж на билборде в центре города.

В Днепре такой оригинальный способ предложения руки и сердца обойдется недешево. Стоимость зависит от месторасположения и размера билборда.

Так, установить билборд в центре Днепра стоит от 8 тысяч до 12 тысяч гривен. В отдаленных районах города – от 3 тысяч гривен и выше.

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Надпись на билборде

Надпись на билборде

Информ Полис

Предложение в кругу близких и родных

Самый практичный, но романтический способ предложения руки и сердца – это вечер в присутствии близких и родных.

Вы можете пригласить родственников и друзей к себе домой и в конце вечера неожиданно сделать предложение.

Или же пригласить родных и близких в уютный ресторан, и произнести те заветные слова и сделать предложение руки и сердца.

К этому всему Вы можете организовать красивый видеоролик. Это можно сделать самому или же заказать профессиональную видеосъемку, которая в Днепре обойдется около 3 тысяч гривен.

Предложение в кругу близких и родных

Предложение в кругу близких и родных

Архангел

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что количество разводов в молодых семьях без детей увеличилось. Стало известно, сколько стоит развестись в Днепре.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
свадьба
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