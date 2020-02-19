Как в Днепре сделать предложение руки и сердца: необычные способы

Каждая девушка мечтает о том сказочном дне, когда ее возлюбленный сделает предложение руки и сердца. Но это незабываемое событие должно произойти красиво и необычно.

OBOZREVATEL расскажет о самых оригинальных предложениях руки и сердца, которые Вы можете сделать в Днепре.

Как в Днепре сделать предложение руки и сердца Вокруг Света Украина

Предложение в небе

Ваша девушка может испытать незабываемые эмоции во время полета на самолете. Это отличная идея признаться в любви своей второй половинке и сделать ей предложение руки и сердца.

В программу полета входит:

Прибытие на аэродром;

Знакомство с пилотом и инструктаж перед полетом;

Полет на самолете;

Проход самолета над баннером длиной 15 метров, с надписью: "Будь моей женой!";

Пилотирование самолета под руководством пилота;

Посадка на землю.

Стоимость предложения руки и сердца зависит от времени полета:

20 минут – 3200 гривен;

30 минут – 4200 гривен;

40 минут – 5100 гривен;

50 минут – 6000 гривен;

60 минут – 7000 гривен.

Отметим, что такое необычное предложение в Днепре Вы можете сделать в любое время года.

Предложение в небе Свадебный портал

Романтическое свидание

Также в Днепре существует множество ивент-агентств, которые с удовольствием организуют красивое предложение руки и сердца для Вашей девушки.

Так, в услугу агентства входит:

Разработка сценария предложения руки и сердца;

Съемка и монтаж видео этого процесса;

Подготовка необходимых реквизитов и материалов;

Проведение самого мероприятия.

Стоимость такого романтического свидания – 5 тысяч гривен. В эту сумму входит:

Бутылка шампанского;

Букет из роз;

40 шаров в форме сердца;

Оформление свечами;

Сервированный столик и стулья.

Отметим, что продолжительность свидания – 90 минут.

Кроме этого, Вы можете приобрести дополнительные услуги за отдельную плату:

Заказ из ресторана – 200 гривен;

Шоколадное фондю – 300 гривен;

Сырное фондю – 300 гривен;

Чайник чая – 70 гривен;

Десерт – 100 гривен/штука;

Кальян – 250 гривен;

Телескоп – 800 гривен;

Песочное шоу – 3000 гривен;

Проектор – цена устанавливается индивидуально.

Романтическое свидание sam-sebe-psycholog.ru

Предложение в кинотеатре

Многие девушки мечтают о предложении руки и сердца во время просмотра романтического фильма в кинотеатре.

Стоимость такой сказки в Днепре – 2000 гривен. В эту сумму входит:

Оформление свечами;

Бокалы и посуда;

Лепестки роз;

Повязка на глаза;

Фильм на выбор;

Канделябр со свечами;

Столик и стулья.

Кроме этого, Вы можете дополнительно заказать:

Совместные фото на проекторе;

Букет из цветов – 900 гривен;

Съемка своего видеоролика – от 2500 гривен.

Фруктовый букет – от 1000 гривен;

Официант – 700 гривен;

Букет из роз – 51 штука за 1300 гривен.

Предложение в кинотеатре deep-emotion.ru

Также в Днепре можно сделать предложение руки и сердца в кинотеатре на крыше. Стоимость романтического свидания – 1500 гривен.

Вам предоставят:

Столик и стулья;

Бокалы и посуду;

Декоративную свечу на столе;

Теплые пледы;

Обогреватель;

Фильм на выбор;

Романтическую музыку;

Повязку на глаза;

Пуфики.

Продолжительность свидания – 2 часа.

Предложение в кинотеатре на крыше Vgorode.ua

Предложение в номере на двоих

Если Ваша вторая половинка не любит шумные заведения, и Вы предпочитаете проводить время вдвоем в тихом и уютном месте, то предложение руки и сердца можно сделать в отеле в номере на двоих.

Вас ожидает:

Оформление номера свечами;

Проживание в номере;

Завтрак "Шведский стол";

Лепестки роз;

Бутылка шампанского и фруктовая тарелка;

Лепестки в ванной.

Эта сказка обойдется около 4 тысяч гривен.

Также можно дополнительно заказать:

Десерт – 100 гривен/штука;

Воздушные шары – 550 гривен/10 штук;

Шары в форме сердца – 2000 гривен.

Предложение в номере на двоих TripAdvisor

Предложение на свежем воздухе

Для предложения руки и сердца необязательно арендовать закрытое помещение. Есть возможность сделать это на природе. В Днепре такое незабываемое свидание обойдется в 3500 гривен.

В стоимость входит:

Сервированный стол и стулья;

Декоративная свеча;

Теплые пледы;

Живые цветы на столе;

Бутылка шампанского и фрукты;

Лепестки роз;

Бокалы и посуда.

Продолжительность романтического свидания – 90 минут.

Также дополнительно можно заказать:

Видеосъемку квадрокоптером – 2500 гривен;

Фотосессию – от 1000 гривен;

Телескоп – 800 гривен;

Огненное сердце – от 1000 гривен;

Шары – 2000 гривен;

Гитарист – 900 гривен/30 минут;

Скрипач – 900 гривен/30 минут;

Саксофонист – 900 гривен/30 минут;

Фейерверк – 4000 гривен.

Предложение на свежем воздухе The-wedding.ru

Серенада под окном

Неожиданно и красиво сделать предложение руки и сердца можно прямо под ее окнами. Такой способ обойдется в 3 тысячи гривен. В услугу входит гитарист, съемка видеоролика и профессиональная фотосессия.

Дополнительно Вы можете заказать:

Букет из роз – 1300 гривен/51 штука;

Шары – 550 гривен/10 штук;

Песочное шоу – 3000 гривен.

Кроме этого, есть возможность заказать огромную надпись свечами. Стоимость – 1000 гривен.

А вот огненная надпись получится немного дороже – 1500 гривен.

Серенада под окном max-oleynik.com

Надпись на билборде

Представьте, как будет неожиданно и приятно Вашей второй половинке, когда она увидит ту заветную надпись с предложением выйти замуж на билборде в центре города.

В Днепре такой оригинальный способ предложения руки и сердца обойдется недешево. Стоимость зависит от месторасположения и размера билборда.

Так, установить билборд в центре Днепра стоит от 8 тысяч до 12 тысяч гривен. В отдаленных районах города – от 3 тысяч гривен и выше.

Надпись на билборде Информ Полис

Предложение в кругу близких и родных

Самый практичный, но романтический способ предложения руки и сердца – это вечер в присутствии близких и родных.

Вы можете пригласить родственников и друзей к себе домой и в конце вечера неожиданно сделать предложение.

Или же пригласить родных и близких в уютный ресторан, и произнести те заветные слова и сделать предложение руки и сердца.

К этому всему Вы можете организовать красивый видеоролик. Это можно сделать самому или же заказать профессиональную видеосъемку, которая в Днепре обойдется около 3 тысяч гривен.

Предложение в кругу близких и родных Архангел

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