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8 октября • обновлено в 19:03
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Как в Днепре прожить за копейки и не умереть от голода

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У каждого в жизни бывают трудные ситуации, когда деньги заканчиваются, а до зарплаты нужно выжить. Безусловно, отчаиваться не стоит. Ведь есть множество способов, как сэкономить и прожить почти бесплатно.

Мало кто знает, но в Днепре можно совершенно бесплатно сделать макияж или маникюр, устроить фотосессию, развлечься и при этом питаться за копейки. OBOZREVATEL расскажет о самых оригинальных и простых способах выживания в большом городе.

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Проживание за копейки

Проживание за копейки

Attuale.ru

Работа за еду

Если у Вас совсем нет средств на питание, то на это можно заработать всего за один день. В интернете есть много предложений, к примеру, "помочь собрать шкаф за еду". Если Вы действительно готовы помочь другим взамен на еду, то разместите объявления о своих услугах на доске объявлений в общественном месте или в интернете.

Также такой вариант взаимопомощи Вы можете предложить своим друзьям или знакомым.

Ищу модель

Даже если у Вас нет денег на женские приятности (маникюр, макияж, наращивание ресниц и т.п.), то Вы можете стать бесплатной моделью.

В сети мастера часто ищут девушек для отработки профессиональных навыков. Например, модель на бесплатный маникюр, коррекцию бровей, наращивание ресниц/волос или даже на бесплатную фотосессию. Для этого Вам следует поискать на просторах Facebook, Instagram или других ресурсах группы по типу "Ищу модель Днепр". После этого Вы выбираете нужную процедуру и записываетесь к мастеру.

Ищу модель

Ищу модель

Ищу модель

Ищу модель

Ищу модель

Ищу модель

Ищу модель

Ищу модель

Отметим, что некоторые мастера могут брать моделей с оплатой только за материал – от 50 до 150 гривень. Это зависит от выбора процедуры и самого профессионала. Но это лучше, чем переплачивать за обычную процедуру огромные деньги.

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"Счастливые часы"

В некоторых ресторанах и общепитах Днепра практически каждый день действует акция "Счастливые часы". Вы можете прийти в заведение, заказать блюдо и получить второе такое же в подарок. Такие приятные скидки действуют только в определенные часы.

"Счастливые часы"

"Счастливые часы"

Pinterest

Бесплатные развлечения

В Днепре у каждого есть возможность посетить бесплатно интересные мероприятия, выставки или полезные курсы. Как заведено в приличных компаниях, первый пробный урок – бесплатно. В один день Вы можете сходить на бесплатный урок по английскому языку, в другой – на пробное занятие по танцам.

Для этого Вам следует записаться на занятие по определенному телефону или оставить заявку на сайте компании.

Бесплатные развлечения

Бесплатные развлечения

Бесплатные развлечения

Бесплатные развлечения

Кроме этого, в Днепре ежедневно проходят выставки, презентации и фестивали, на которые можно попасть совершенно бесплатно. Чаще всего такие мероприятия анонсируют на городских афишах или в Facebook.

Бесплатные развлечения

Бесплатные развлечения

Бесплатные развлечения

Бесплатные развлечения

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Продам-обменяю

Если Вам не хватает денег на проживание, то всегда можно избавиться от старых ненужных вещей. Переберите шкаф и найдите вещи, которыми не планируете пользоваться в дальнейшем. Затем сфотографируйте их и опубликуйте на сайте онлайн-объявлений. Здесь можно как продать товар за деньги, так и обменять его на нужную для Вас вещь.

Обмен вещей

Обмен вещей

Обмен вещей

Обмен вещей

Обмен вещей

Обмен вещей

Как днепряне выживают без денег

"Так как я студентка, для меня конец месяца – это аврал. Когда до стипендии остается неделя, то надо думать, как прожить это время. Экономлю на всём. Например, готовлю оставшиеся запасы гречки или макарон, достаю мамины консервированные огурцы/помидоры, и этого хватает на два-три дня. Как и для любого бедного студента, лучший друг – это роллтон. Он стоит около пяти гривень, но этим вполне можно питаться. Я понимаю, что вредно, но настраиваю себя на мысли, что нужно перетерпеть всего несколько дней", – Алина.

"Несколько раз в месяц я продаю свою старую одежду, которую не буду больше носить. Выкладываю объявление с фото в интернет, люди быстро откликаются, и я их продаю. Полученные деньги откладываю на "черный день". Этот способ мне помогает прожить дни, когда деньги заканчиваются, а до зарплаты еще далеко", – Алена.

"В будние дни я питаюсь в кафе или общепите, но когда нет денег – приходится экономить. Я готовлю дома и беру еду в судочках. Так, я могу приготовить суп или рагу на несколько дней, брать это с собой на работу и при этом не нужно каждый день сильно тратиться", – Юрий.

"Зарплата у меня маленькая, так как работаю на полставки. Но хочется выглядеть красиво и ухоженно. Поэтому просматриваю группы "Ищу модель" и делаю нужные мне процедуры почти даром. Оплачиваю только за материалы, поэтому маникюр обходится 100 гривень, наращивание ресниц – 150 гривень, стрижка вообще бесплатно. Это хорошо экономит мой бюджет", – Анна.

Выжить в Днепре за копейки возможно, но сложно. Существует масса способов, как не остаться в большом городе босым и голодным. Главное – желание и терпение.

София Ковнир

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Место
Украина Днепр
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Так зато ваши нацики по курортам ездят, жрут за ваш счет.
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