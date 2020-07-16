Как в Днепре получить денежную помощь от горсовета: подробная инструкция

Ежегодно из городского бюджета выделяется материальная помощь жителям Днепра. Но не всем, а только тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

OBOZREVATEL подробно расскажет, кто и как может получить денежную помощь от Днепровского городского совета и в каком размере.

Кто может получить материальную помощь

Как рассказала OBOZREVATEL начальник отдела адресной помощи управления соцзащиты департамента социальной политики Днепровского горсовета Светлана Мошук, материальную помощь выдают не всем, а только отдельным категориям населения.

Так, помощь могут получить жители Днепра следующих категорий:

Которые имеют болезнь: онкологическое заболевание, оперативное лечение, лечение после ДТП, проведения курса лечения или реабилитации ребенка с инвалидностью или для лиц, имеющих инвалидность I и II группы.

Если произошел пожар или стихийное бедствие, в результате которого нанесен ущерб жилью, имуществу потерпевшего или его здоровью.

Другие непредвиденные чрезвычайные обстоятельства, которые объективно нарушают нормальную жизнедеятельность заявителя и его семьи, последствия которых невозможно преодолеть самостоятельно.

"Это все должно быть обязательно подкреплено соответствующим актом о случившемся. Материальная помощь оказывается, как правило, один раз в год в денежном или натуральном виде", – отметила Светлана Мошук.

Как получить денежную помощь от Днепровского городского совета. Фото "Интерфакс-Украина"

Какие документы нужны для получения материальной помощи

Для назначения денежной помощи необходимо предоставить следующие документы:

Соответствующее заявление с согласием на обработку персональных данных;

Копию паспорта гражданина Украины;

Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного номера) гражданина (или копию документа, свидетельствующего об отказе в ее получении);

Копию справки о постановке на учет лица, перемещенного с временно оккупированной территории;

Оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц;

Оригинал справки о доходах заявителя и членов его семьи за последние три месяца для трудоспособных граждан; пенсия – для нетрудоспособных граждан; стипендия – для студентов, обучающихся в профессионально-технических, высших учебных заведениях I-IV уровня аккредитации справка из государственной службы занятости о пребывании/непребывании на учете – для неработающих трудоспособных граждан, справка о размере государственной социальной помощи – для граждан, которые в установленном порядке осуществляют уход или получают другие виды помощи из государственного бюджета.

Соответствующее заявление на получение материальной помощи от Днепровского горсовета. Фото "ОПОРА"

Если член семьи заявителя не живет с семьей и не ведет совместного хозяйства, то заявитель дополнительно должен предоставить документ, подтверждающий этот факт:

Справка с места фактического проживания члена семьи;

Справка с места работы члена семьи из другого города, где он фактически проживает;

Акт обследования социально-бытовых условий семьи заявителя, оформленный надлежащим образом с указанием членов его семьи, фактически проживающих с ним по одному адресу.

Кроме вышеуказанных документов для назначения денежной помощи необходимо предоставить один или несколько документов, подтверждающих сложную жизненную ситуацию:

В случае тяжелой болезни – оригинал или заверенная надлежащим образом копия справки медицинского учреждения о необходимости лечения, проведения операции, реабилитации. В случае лечения, проведения операции, реабилитации в медицинских учреждениях, координацию которых осуществляет департамент охраны здоровья населения Днепровского горсовета, может предоставляться вывод этого же департамента;

В случае пожара – копия акта Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Другие документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении (в случае необходимости).

Заявление и необходимый пакет документов местные жители могут принести лично в Департамент социальной политики Днепровского городского совета или отправить по почте по адресу: ул. Дмитрия Яворницкого, 75.

Как получить денежную помощь от Днепровского городского совета. Фото "Информатор"

Кто назначает материальную помощь

Необходимость назначения денежной помощи рассматривается городским головой, его заместителем по вопросам деятельности исполнительных органов в соответствии с распределением полномочий.

Сумма денежной помощи определяется также городским головой, его заместителем по вопросам деятельности исполнительных органов в соответствии с распределением полномочий лично или по их поручению – городской комиссией по назначению и оказанию адресной материальной помощи отдельным категориям граждан города.

Заседание Комиссии проводит ее председатель. При отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель.

Как получить денежную помощь от Днепровского городского совета. Фото "Попасная.City"

Размер материальной выплаты

По словам Светланы Мошук, в некоторых ситуациях сумма денежной помощи может составлять до 30 прожиточных минимумов, установленных законодательством на одно трудоспособное лицо:

"30 прожиточных минимумов дают только единицам, тем людям, которым предстоит, например, очень тяжелая операция", – сообщила эксперт.

Так, сумма денежной помощи определяется решением Комиссии, и не может превышать трех размеров прожиточного минимума.

Отметим, что на сегодняшний день прожиточный минимум в Украине составляет 2118 гривен в месяц. Так, жители Днепра могут получить помощь от городской власти в размере около 6354 гривен.

Как получить денежную помощь от Днепровского городского совета. Фото "Попасная.City"

Сколько нужно ждать

Также Светлана Мошук рассказала, что после подачи всех необходимых документов дается месяц на их обработку:

"Комиссия рассматривает обращение раз в месяц, когда накапливаются заявления. Если есть полный пакет документов, то в течение месяца их рассматривает Комиссия, затем оперативно готовится распоряжение. После этого распоряжение визируется и происходит финансирование и выплата", – подчеркнула начальник отдела адресной помощи.

В каких случаях могут отказать в выплате денежной помощи

Комиссия может отказать в выплате материальной помощи в случае предоставления неполного пакета документов. Такое обращение не выносится на рассмотрение Комиссии.

Также пособие по решению Комиссии не назначается в случае, когда совокупный среднемесячный доход на одного члена семьи за предыдущие три месяца превышает два размера прожиточного минимума.

Важно отметить! Если человек имеет заболевание или у него произошел пожар или стихийное бедствие, в результате которого нанесен ущерб жилью, имуществу потерпевшего или его здоровью, то денежная помощь предоставляется независимо от дохода семьи за предыдущие три месяца.

Как получить денежную помощь от Днепровского городского совета. Фото "AlexCredit"

Где получить денежную помощь

Начальник отдела адресной помощи Светлана Мошук сообщила, что материальную помощь можно получить через отделение "Укрпочты".

Кроме того, можно подать заявление на то, чтобы выплату провели через банк. Соответствующее заявление нужно написать на имя руководителя Департамента социальной политики Днепровского горсовета Эдуарда Подлубного. После этого денежная помощь поступит на карту ПриватБанка или Ощадбанка.

Соответствующее заявление на получение материальной помощи через банк. Фото "ОПОРА"

Отметим, с начала 2020 года материальную помощь из городского бюджета получили 5588 жителей Днепра на общую сумму почти 14,5 млн гривен.

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