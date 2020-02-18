Как в Днепре получить алименты от государства: инструкция

Не всегда жители Днепра добросовестно относятся к выполнению родительских обязанностей. Это выражается не только в нежелании воспитывать ребенка, но и в отсутствии финансовой помощи.

Закон Украины предусматривает возможность выплаты таким детям алиментов от государства. Как оформить помощь – расскажет OBOZREVATEL.

Как в Днепре получить алименты от государства ua.depositphotos.com

Когда государство выплачивает алименты

Государственные алименты назначаются в случае, если:

– решение суда о взыскании алиментов с одного из родителей не выполняется;

– один из родителей признан в установленном порядке недееспособным или находится на срочной военной службе;

– один из родителей находится под арестом, следствием, в местах лишения свободы или на принудительном лечении;

– место жительства (пребывания) отца или матери не установлено.

Куда обращаться, если бывший муж или жена не платит алименты

Выплата денежной помощи проводится управлением труда и социальной защиты по месту жительства того из родителей, который содержит ребенка. Минимальный допустимый размер суммы алиментов на содержание одного ребенка на 2020 год установлен на уровне не ниже 50% прожиточного минимума. Чтобы оформить выплаты, обращайтесь в:

– Амур-Нижнеднепровское управление труда и социальной защиты населения: ул. Радистов, 8, (0562) 23-12-06;

– Шевченковское управление труда и социальной защиты населения, ул. Богдана Хмельницкого, 116 А, (056) 763-08-55, (056) 763-18-16;

– Главное управление труда и социальной защиты населения Днепропетровской областной государственной администрации, ул. Набережная Победы, 26, (056) 713-63-09;

– Индустриальное управление труда и социальной защиты населения ул. Косиора, 55, (0562) 27-27-28;

– Центральное управление труда и социальной защиты населения, ул. Свердлова, 30/32, (056) 742-81-71;

– Новокодацкое управление труда и социальной защиты населения, ул. Трудовая, 1 А, (056) 775-55-81;

– Чечеловское управление труда и социальной защиты населения, ул. Уральская, 5, (056) 372-00-34.

Какие документы нужны для оформления алиментов от государства

Для назначения госпомощи необходимо собрать такой пакет документов:

– копия свидетельства о рождении ребенка;

– заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

– декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи);

Информация о составе семьи заявителя отмечается в декларации.

Кроме того, в зависимости от оснований, при которых назначается помощь, дополнительно необходимо подать в управление труда и социальной защиты населения следующие документы:

– решение суда (исполнительный лист) о взыскании алиментов;

– справку государственной исполнительной службы, подтверждающую факт неуплаты алиментов в течение 6 месяцев, предшествующих обращению;

– справку соответствующего учреждения о совершении в отношении одного из родителей уголовного производства;

– справку о пребывании отца (матери) на принудительном лечении, в местах лишения свободы или на срочной военной службе;

– справку о признании второго из родителей недееспособным;

– сообщение МВД о том, что место пребывания алиментщика не установлено.

Какой размер пособия по неуплате алиментов

Финансовая помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предоставляется в размере, равном разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. Таким образом, максимальная сумма пособия детям, родители которых не платят алименты, в 2020 году составляет:

Размер выплат lawportal.com.ua

Когда прекращается выплата временной государственной помощи

Согласно нормам, выплата денежной помощи прекращается в следующих случаях:

– при выявлении обстоятельств, доказывающих возможность отца (матери) содержать своего ребенка;

– при отобрании ребенка от родителя, с которым он проживает (без лишения прав);

– при смерти алиментщика или признании его безвестно отсутствующим или умершим;

– при лишении одного из родителей, который содержит ребенка, родительских прав;

– при полной выплате алиментов в случае выезда на постоянное место жительства за границу;

– при устройстве ребенка в учреждение на полное гособеспечение;

– при добровольном исполнении решения суда по уплате алиментов;

– при смерти ребенка, которому была назначена временная помощь;

– при установлении места жительства (пребывания) плательщика алиментов;

– при установлении над ребенком опеки или попечительства;

– при отмене или признании усыновления недействительным;

– при усыновлении ребенка (мужем матери или женой отца);

– при достижении ребенком совершеннолетия (18 лет);

– при отмене решения суда о взыскании алиментов;

– при отказе от взыскания алиментов.

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