Как в Днепре подать жалобу в мэрию онлайн: инструкция

В Днепре круглосуточно работает контакт-центр, в который можно сообщить о любых аварийных ситуациях или оценить работу коммунальных служб.

Где оставить заявку и проследить за решением вопроса – расскажет OBOZREVATEL.

Как в Днепре подать жалобу в горсовет ubr.ua

Геоинформационный портал "Городской Контакт-Центр" был создан в Днепре с целью налаживания конструктивного диалога между жителями города и органами исполнительной власти.

Портал предоставляет жителям Днепра возможность:

– получать информацию о деятельности органов власти;

– контролировать своевременность и качество выполняемых работ по аварийными ситуациями;

– сообщать о выявленных аварийных ситуациях;

– оценивать работу коммунальных служб;

– подтверждать или опровергать выполнения работ по аварийным ситуациям.

Кроме того, на главной странице сайта всегда можно ознакомиться с информацией о том, где проходят срочные аварийные работы:

Информация о ремонтных работах по городу Контакт-центр Днепра

Как пользоваться сайтом

Для удобства пользователей была разработана простая и удобная система подачи заявок. Нужно совершить всего несколько шагов и предоставить основную информацию, после чего вам на мобильный телефон придет смс-подтверждение о принятии заявки.

Подать заявку очень просто Контакт-центр Днепра

Шаг 1: Пройдите регистрацию

Вам необходимо пройти авторизацию на сайте с помощью своего электронного адреса, телефона или же подтвердить регистрацию с помощью Facebook.

Для обращения необходимо пройти регистрацию Контакт-центр Днепра

Далее вы перейдете в свой личный кабинет, где будут отображаться текущие и выполненные заявки. Там же вы можете создать новое обращение.

В личном кабинете отображаются все ваши заявки Контакт-центр Днепра

Шаг 2: Оформите и отправьте заявку

Для того, чтобы заявку приняли в работу, нужно выбрать тему проблемы, уточнить причину, указать точный адрес, описать подробности, прикрепить фото (не обязательно) и отправить обращение.

О чем можно сообщить Контакт-центр Днепра

Для примера, отправим запрос на решение такой проблемы, как большое накоплением мусора:

Для заполнения заявки необходимо указать подробную информацию Контакт-центр Днепра

Сообщаем подробности Контакт-центр Днепра

Прикрепляем фото Контакт-центр Днепра

После описания проблемы, указания адреса и прикрепленных фото, остается только сверить данные и отправить запрос.

Шаг 2: Получите смс-подтверждение о принятии заявки и результате обращения

Далее в вашем личном кабинете появится информация об отправленной заявке, ее исполнитель и статус.

Остается ждать, когда заявку примут в работу Контакт-центр Днепра

На мобильный телефон придет уведомление о том, что ваша заявка принята в работу или о том, что вопрос решен. Сроки рассмотрения обращений контролируются автоматически в системе. Срок рассмотрения может быть разный (аварийная заявка – 6 часов, краткосрочная заявка – 24 часа, среднесрочная заявка – 72 часа, долгосрочная –1 неделя).

Уведомление о приеме заявки и результате придет на ваш мобильный Скриншот

По каким вопросам чаще всего обращаются жители Днепра в контакт-центр

Согласно последним данным контакт-центра Днепра, основные запросы горожан связаны с водоснабжением, канализацией и отоплением. Немного реже днепряне беспокоятся об уличном осветлении и электроснабжении.

Статистика обращений по Днепру Контакт-центр Днепра

Если вы не можете обратиться в контакт-центр онлайн – звоните по телефонным номерам (круглосуточно): (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.

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