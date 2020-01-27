Как в Днепре подать жалобу в мэрию онлайн: инструкция

В Днепре круглосуточно работает контакт-центр, в который можно сообщить о любых аварийных ситуациях или оценить работу коммунальных служб.
Где оставить заявку и проследить за решением вопроса – расскажет OBOZREVATEL.
Как в Днепре подать жалобу в горсовет
ubr.ua
Геоинформационный портал "Городской Контакт-Центр" был создан в Днепре с целью налаживания конструктивного диалога между жителями города и органами исполнительной власти.
Портал предоставляет жителям Днепра возможность:
– получать информацию о деятельности органов власти;
– контролировать своевременность и качество выполняемых работ по аварийными ситуациями;
– сообщать о выявленных аварийных ситуациях;
– оценивать работу коммунальных служб;
– подтверждать или опровергать выполнения работ по аварийным ситуациям.
Кроме того, на главной странице сайта всегда можно ознакомиться с информацией о том, где проходят срочные аварийные работы:
Информация о ремонтных работах по городу
Контакт-центр Днепра
Как пользоваться сайтом
Для удобства пользователей была разработана простая и удобная система подачи заявок. Нужно совершить всего несколько шагов и предоставить основную информацию, после чего вам на мобильный телефон придет смс-подтверждение о принятии заявки.
Подать заявку очень просто
Контакт-центр Днепра
Шаг 1: Пройдите регистрацию
Вам необходимо пройти авторизацию на сайте с помощью своего электронного адреса, телефона или же подтвердить регистрацию с помощью Facebook.
Для обращения необходимо пройти регистрацию
Контакт-центр Днепра
Далее вы перейдете в свой личный кабинет, где будут отображаться текущие и выполненные заявки. Там же вы можете создать новое обращение.
В личном кабинете отображаются все ваши заявки
Контакт-центр Днепра
Шаг 2: Оформите и отправьте заявку
Для того, чтобы заявку приняли в работу, нужно выбрать тему проблемы, уточнить причину, указать точный адрес, описать подробности, прикрепить фото (не обязательно) и отправить обращение.
О чем можно сообщить
Контакт-центр Днепра
Для примера, отправим запрос на решение такой проблемы, как большое накоплением мусора:
Для заполнения заявки необходимо указать подробную информацию
Контакт-центр Днепра
Сообщаем подробности
Контакт-центр Днепра
Прикрепляем фото
Контакт-центр Днепра
После описания проблемы, указания адреса и прикрепленных фото, остается только сверить данные и отправить запрос.
Шаг 2: Получите смс-подтверждение о принятии заявки и результате обращения
Далее в вашем личном кабинете появится информация об отправленной заявке, ее исполнитель и статус.
Остается ждать, когда заявку примут в работу
Контакт-центр Днепра
На мобильный телефон придет уведомление о том, что ваша заявка принята в работу или о том, что вопрос решен. Сроки рассмотрения обращений контролируются автоматически в системе. Срок рассмотрения может быть разный (аварийная заявка – 6 часов, краткосрочная заявка – 24 часа, среднесрочная заявка – 72 часа, долгосрочная –1 неделя).
Уведомление о приеме заявки и результате придет на ваш мобильный
Скриншот
По каким вопросам чаще всего обращаются жители Днепра в контакт-центр
Согласно последним данным контакт-центра Днепра, основные запросы горожан связаны с водоснабжением, канализацией и отоплением. Немного реже днепряне беспокоятся об уличном осветлении и электроснабжении.
Статистика обращений по Днепру
Контакт-центр Днепра
Если вы не можете обратиться в контакт-центр онлайн – звоните по телефонным номерам (круглосуточно): (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.
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