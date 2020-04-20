В жизни бывают разные ситуации, когда нужно срочно оформить и получить важные документы. Но в период общенационального карантина система оформления немного изменилась и теперь жителям Днепра предоставляют услуги в ограниченном режиме.

Как оформить нужные документы во время карантина в Днепре – читайте далее в нашем материале.

Как в Днепре оформить нужные документы во время карантина

Как работают ЦПАУ Днепропетровщины на время карантина

Как сообщили в пресс-службе ДнепрОГА, административные услуги доступны для жителей Днепропетровщины и в период карантина. Так, с начала введения карантина 15 ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг, – ред.) в разных уголках региона временно работают в формате онлайн. Остальные – в ограниченном режиме.

"Жители региона по-прежнему могут воспользоваться админуслугами. ЦПАУ области не прекратили работу в карантин. Некоторые общаются с клиентами в формате онлайн. Можно позвонить или отправить сообщение в мессенджере. Документы – прислать на e-mail или Укрпочтой", – отметила заместитель директора департамента экономического развития ДнепрОГА Елена Личманенко.

Отметим, что некоторые ЦПАУ продолжают личный прием граждан, однако с соблюдением требований карантина.

Как стало известно, на онлайн-режим перешли ЦПАУ Днепра, Никополя, Покрова, Апостоловского, Криничанского, Магдалиновского, Новомосковского, Синельниковского, Юрьевского районов. В таком формате в карантин работают и центры админуслуг в Васильковской, Ляшковской, Новоалександровской, Покровской, Слобожанской, Сурско-Литовской ОТГ.

Номера телефонов и электронные адреса можно узнать на официальных сайтах центров или просто из листовок, размещенных на входной двери.

В пресс-службе ДнепрОГА добавили, что ЦПАУ, которые продолжили личный прием жителей, строго придерживаются карантинного режима. Помещение по графику дезинфицируют и проветривают. Также во внутрь пускают ограниченное количество клиентов – по одному посетителю на одного администратора. Кроме этого, такие центры еще сократили часы приема.

ЦПАУ Днепра gorod.dp.ua

ЦПАУ Днепропетровщины восстановили личный прием граждан

Как уже известно, с начала карантина некоторые ЦПАУ Днепропетровской области временно работали дистанционно. После внесения изменений в постановление Кабмина центры восстановили личный прием граждан. Сейчас они работают в ограниченном режиме и предоставляют услуги согласно перечню.

"Правительство определило перечень услуг, которые ЦПАУ продолжают оказывать во время карантина. Это 19 неотложных сервисов. К примеру, оформление паспорта, субсидии или иной социальной помощи, регистрация места жительства. Такой перечень может быть и расширен. Соответствующее решение должны принять местные власти", – рассказала заместитель директора департамента экономического развития ДнепрОГА Елена Личманенко.

Однако жителей Днепра и области призывают не ходить в госучреждения без крайней необходимости. Если есть возможность, то лучше дождаться окончания карантина.

Кроме этого, проконсультироваться с администратором ЦПАУ можно по телефону, электронной почте или отправить сообщение в мессенджере. Запрос можно оставить в почтовом ящике, а документы – прислать на e-mail или курьером.

На сегодняшний день личный прием граждан происходит почти во всех центрах админуслуг Днепропетровской области. Исключение – ЦПАУ Сурско-Литовской ОТГ. Он продолжил работу дистанционно. Также временно не работают два филиала в городе Каменское. Поэтому клиенты могут обратиться в главный офис местного ЦПАУ.

Отметим, что остальные офисы работают в обычном режиме, однако учитывая карантин и придерживаясь всех правил. Сейчас на Днепропетровщине – 60 ЦПАУ с филиалами.

Заявление в почтовый ящик Пресс-служба ДнепрОГА

Как работают ЦПАУ Днепра в период карантина

В связи с введением общенационального карантина, сроки предоставления административных услуг, предоставляемых Главным управлением Гоструда в Днепропетровской области, продлен.

Так, все документы, поступающие в ЦПАУ Днепра для получения административных услуг, субъектом предоставления которых является Главное управление Гоструда в Днепропетровской области, будут регистрироваться администратором ЦПАУ в программно-техническом комплексе "Региональный виртуальный офис электронных административных услуг Днепропетровской области" в день их поступления, но полученные представителями ГУ Гоструда в Днепропетровской области для предоставления государственной услуги – по истечении карантина.

Прием документов для предоставления административных услуг осуществляется средствами почтовой связи:

ЦПАУ "Правобережный": ул. Дмитрия Яворницкого, 75, 1 этаж, комн. 105. Телефон: (099)-203-09-25, (097)-807-37-07

ЦПАУ "Левобережный": просп. Слобожанский, 31-Д. Телефон: (099)-602-10-02, (068)-237-52-76

Департамент административных услуг и разрешительных процедур Днепровского городского совета: улица Старокозацкая, 58

С помощью электронной почты: adminposlug@dniprorada.gov.ua

Через веб-сайт ЦПАУ Днепра: cnap.dniprorada.gov.ua

Через портал электронных услуг iGov

Все вопросы и ответы жители Днепра могут получить по следующим телефонам:

По вопросам предоставления административных услуг: (099)-203-09-25, (097)-807-37-07, (099)-602 10 02, (068)-237-52-76 и по электронной почте: dnepr-cnap@ukr.net, adminposlug@dniprorada.gov.ua.

По вопросам предоставления справок о составе семьи:

Шевченковский/Чечеловский районы – 073-125-79-67;

Соборный район – 098-288-75-24;

Центральный район – 063-875-40-10;

Новокодакский район – 099-524-87-13;

Амур-Нижнеднепровский/Индустриальный районы – 068-996-59-39;

Самарский район – 099-609-65-85;

Таромское – (056)-749-41-59.

По вопросам регистрации/снятия с регистрации места проживания и выдачи справок о месте регистрации:

Шевченковский/Чечеловский районы – 098-998-67-45;

Соборный/Центральный районы – 067-744-28-58;

Амур-Нижнеднепровский/Индустриальный районы – 093-939-13-12;

Новокодакский район – 096-666-07-29;

Самарский район – (056)-728-21-98;

Таромское – (056)-749-41-59.

По вопросам регистрации прав на недвижимое имущество: (056)-791-10-69, (050)-540-03-87.

По вопросам регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей: (056)-791-10-62, (056)-791-10-67, (056)-791-10-30.

По вопросам учета инвентаризационных дел: 096-611-37-63, 066-755-33 -06, 067-108-31-49.

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Портал "Дия"

Министерство цифровой трансформации Украины запустило портал государственных услуг "Дия", на котором можно онлайн быстро и удобно заказать нужные услуги.

На портале уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности – стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет. Подать иск в суд, зарегистрировать авто или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.

Также жители Днепра получат возможность проверить имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров.

Для этого на портале "Дия" необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете. Таким образом каждый желающий получит доступ к информации исключительно о себе.

Услуги на портале "Дия" предоставляются по принципу деления на категории и жизненные события. Каждая из категорий имеет подкатегории, в которых можно получить онлайн-услугу.

Кроме этого, в ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописки ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты и регистрации юридических лиц.

В Личном кабинете доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении "Дия", – свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Также в Личном кабинете будет предоставляться доступ к личной информации в государственных реестрах. Сейчас подключено 5 реестров:

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

Единый государственный реестр зарегистрированных транспортных средств и их владельцев Министерства внутренних дел;

Государственный земельный кадастр;

Государственный реестр обременений движимого имущества.

Для получения услуги на портале "Дия" необходимо иметь электронную подпись, можно авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua.

Портал "Дия" ТСН

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что количество обращений за социальной помощью во время общенационального карантина значительно увеличилось. Так, жители Днепра могут получить поддержку от государства в режиме онлайн и даже по телефону. Стало известно, как в Днепре получить социальную помощь в период карантина.

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