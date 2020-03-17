Как в Днепре оформить инвалидность: куда обращаться и размер пособия

В Днепре каждый человек с инвалидностью нуждается в социальной помощи и защите. Украинская власть делает все, чтобы жизнь людей с инвалидностью была максимально облегченной.

Как в Днепре оформить инвалидность, куда обращаться и какие предусмотрены выплаты – читайте далее в нашем материале.

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Виды инвалидности

Инвалидность бывает следующих типов:

1А — люди с инвалидностью, которые не способны к самообслуживанию и полностью зависят от других лиц;

1Б – люди с инвалидностью, которые способны частично выполнять бытовые функции;

2 группа – люди с инвалидностью, которые не нуждаются в постоянной посторонней помощи;

3 группа — люди с инвалидностью, которые имеют незначительно выраженные расстройства функций организма, приводящие к снижению трудоспособности.

Также существует разграничение по сроку действия инвалидности. Так, первая группа относится к пожизненной инвалидности.

Бессрочная инвалидность относится к тем людям с инвалидностью, которые испробовали все методы реабилитации, но не смогли вылечить заболевание. Также это относится к тем, кому реабилитация не может помочь.

Инвалидность с переосвидетельствованием действует 1-3 года в зависимости от решения медико-социальной экспертизы. В течение срока нужно провести все процедуры по реабилитации, после чего проходит проверка и оценка влияния процедур на улучшение состояния человека с инвалидностью, после чего может быть принято решение о продлении инвалидности на определенный срок или бессрочно.

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В каких случаях оформляют инвалидность

Согласно приказам Министерства здравоохранения Украины, к первой группе инвалидности относят такие заболевания как:

Серьезные патологии в работе ЦНС;

Умственная отсталость;

Раковые опухоли с метастазами;

Удаление трех пальцев на обеих руках;

Удаление ног выше одной третьей бедра;

Почечная недостаточность;

Полная потеря зрения;

Удаление обеих рук до плеч;

Вегетативное состояние инсульта;

Паралич опорно-двигательного аппарата;

Агенезия;

Серьезные патологии системы кровообращения.

Отметим, что назначение 1,2 или 3 группы зависит от индивидуального состояния организма.

Ко второй группе инвалидности относят следующие заболевания:

Цирроз печени с осложнениями;

Отсутствие легкого при нарушениях в дыхательной работе второго;

Необратимое ухудшение зрение и опущение верхнего века на оба глаза;

Паралич нижних конечностей;

Дефекты черепа;

Культя бедра при невозможности протезирования, культя обеих ног в районе голени или ложная культя нижних конечностей;

Психическое заболевание, которое относится к перечню заболеваний 3 группы инвалидности, но длится более 10 лет.

Также в эту группу входят и другие заболевания, которые делают невозможным полное самообслуживание без использования дополнительных приспособлений или помощи посторонних лиц.

Третья группа инвалидности – наиболее простая, которая предусматривает минимальные пособия и льготы. В эту группу попадают такие лица:

Лица с инвалидностью детства (включая лиц с врожденными дефектами);

Люди, получившие болезнь в ходе трудовой профессиональной деятельности;

Люди, получившие инвалидность на войне;

Лица, заработавшие инвалидность в результате болезни.

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Как в Днепре оформить инвалидность

Для оформления инвалидности в Днепре необходимо сначала обратиться к лечащему врачу по месту проживания. После консультации нужно сдать ряд анализов. Затем врач должен выписать направление на медико-социальную экспертизу.

В МСЄК Вам необходимо предоставить следующие документы:

Оригинал и ксерокопия паспорта;

Нотариально заверенная копия трудовой книжки и справка о доходах с места работы;

Амбулаторная карта;

Характеристика с места работы или учебы;

Заявление на освидетельствование;

Акт по форме Н1, если заболевание связанно с производством.

После этого специальная комиссия принимает решение об оформлении Вашей инвалидности, выдает справку и назначает программу реабилитации.

Отметим, что данные о прохождении комиссии передадут по месту работы, учебы, в больницу по месту проживания, а также в отдел социальной защиты. Эти учреждения будут отслеживать Ваши действия в соответствии с программой реабилитации.

Если Вы по особым причинам не можете присутствовать на решении комиссии, то данный процесс происходит заочно на основании пакета документов, которые предоставляет лечащий врач. Обследование перед экспертизой может быть сделано на дому.

В случае несогласия с решением комиссии в течение месяца можно подать заявление на обжалование решения.

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Медико-социальные экспертизы Днепра

Областной клинический центр медико-социальной экспертизы Соборного района: Соборная площадь,14/16. Телефон: +380(56)-370-29-42.

Областной центр медико-социальной экспертизы: проспект Героев, 22. Телефон: +380(56)-374-50-22

Правобережная межрайонная медико-социальная экспертная комиссия №1: улица Новосельная, 7. Телефон: +380(56)-749-71-30.

Областной центр медико-социальной экспертизы Амур-Нижнеднепровского района: проспект Мануйловский, 29. Телефон: +380(56)-223-15-20.

Областной центр медико-социальной экспертизы Чечеловского района: улица Краснопольская, 6Б.

Областной центр медико-социальной экспертизы Шевченковского района: проспект Богдана Хмельницкого, 19. Телефон: +380(56)-374-55-19.

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Пенсии по инвалидности в Днепре

Полная или частичная потеря здоровья дает право на получение статуса нетрудоспособного и оформление пенсии по инвалидности.

Оформление, размер пенсии и продолжительность выплат зависят от группы инвалидности и причин.

Для оформления пособия по инвалидности необходимо обратиться в Пенсионный фонд. При себе нужно иметь следующие документы:

Соответствующее заявление на пенсию по инвалидности;

Паспорт гражданина Украины и ИНН;

Выписка из акта осмотра МСЭК;

Документы о стаже и зарплате;

Фотография (для выдачи пенсионного удостоверения).

Отметим, что с 2019 года Пенсионный фонд внедрил онлайн модель обращения за назначением пенсии. Сервис является частью системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме ("Е-пенсия"), которую реализует Пенсионный фонд.

Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде. После принятия решения о назначении пенсии получателю все же придется прийти в Пенсионный фонд за удостоверением. О том, что пришло время такого визита, жителям Днепра сообщают по электронной почте или SMS.

Для того, чтобы подать заявку онлайн, необходимо зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг, а далее заполнить соответствующую анкету, загрузить необходимые документы, подписать заявление электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд. Такая услуга совершенно бесплатная.

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Размер пенсий по инвалидности в Днепре

Размер пенсионных выплат для людей с инвалидностью определяется следующим образом:

Лицам с инвалидностью 1 группы – 100% пенсии по возрасту;

Лицам с инвалидностью 2 группы – 90% пенсии по возрасту;

Лицам с инвалидностью 3 группы – 50% пенсии по возрасту.

Пенсионные выплаты lawportal.com.ua

Неработающие пенсионеры 2 и 3 групп имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии страхового стажа.

Страховой стаж lawportal.com.ua

В Днепре сумма минимальной пенсии по инвалидности установлена на уровне прожиточного минимума. Независимо от группы инвалидности размер минимальных пенсий для людей с инвалидностью в 2020 году составляет:

С 1 января – 1638 гривен;

С 1 июля – 1712 гривен;

С 1 декабря – 1769 гривен.

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Куда обращаться в Днепре

Пенсионный фонд Шевченковского района: проспект Богдана Хмельницкого, 116А. Телефон: 097-644-66-07.

Пенсионный фонд Центрального района: улица Сичеславская Набережная, 17. Телефон: 056-722-02-44.

Пенсионный фонд Новокодакского района: улица Данила Галицкого, 22А. Телефон: 066-596-03-37.

Пенсионный фонд Чечеловского района: улица Надежды Алексеенко, 106. Телефон: 056-234-26-13.

Пенсионный фонд Самарского района: улица Малогвардейская, 22А. Телефон: 056-721-25-74.

Главное управление Пенсионного фонда в Днепропетровской области: улица Набережная Победы, 26. Телефон: 067-195-53-51.

Пенсионный фонд Индустриального района: улица Богдана Хмельницкого, 14. Телефон: 056-227-27-20.

Пенсионный фонд Амур-Нижнеднепровского района: улица Радистов, 8. Телефон: 056-376-52-03.

Пенсионный фонд Соборного района: проспект Героев, 40. Телефон: 0562 682 588.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в связи с появлением опасной болезни коронавируса COVID-19 жители Днепра стали жаловаться на отсутствие медицинских масок в аптеках и магазинах. Кроме этого, в городе сложно купить и антисептические средства.

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