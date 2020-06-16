Как в Днепре изменить отчество ребенку и на каких основаниях это возможно

Бывают ситуации, когда по тем или иным причинам нужно изменить отчество ребенку. Отчество – неотъемлемая часть имени, оно позволяет определить семейную принадлежность, а иногда – национальную.

О процедуре смены отчества в Днепре, а также о нюансах и особенностях – расскажет OBOZREVATEL.

Как изменить отчество несовершеннолетнему ребенку в Днепре

Право на изменение отчества граждан Украины, в том числе несовершеннолетних и малолетних детей, предусмотрено статьей 295 Гражданского кодекса и статьей 149 Семейного кодекса.

Как рассказал юрист из Днепра Станислав Лифлянчик, отталкиваясь от норм законодательства, поменять отчество несовершеннолетнему ребенку можно при наличии таких оснований:

отцовство установлено в судебном порядке;

отец ребенка изменил свое имя;

произведено добровольное признание отцовства;

запись об отце ребенка была аннулирована;

признание усыновления недействительным;

вынесено решение суда об усыновлении или его отмене.

"Для смены отчества у родителей должны быть серьезные основания. Ведь после процедуры ребенок сталкивается с многими трудностями: замена паспорта, ИНН, получение новых справок и других документов".

Процедура изменения отчества ребенка в Днепре

"По закону, порядок смены отчества один и тот же как для взрослых, так и для детей. Государственная регистрация перемены отчества осуществляется отделом регистрации актов гражданского состояния по месту жительства заявителя. Право на обращение в любой РАГС, без привязки к месту прописки, предоставлено лишь жителям Крыма и временно оккупированных территорий", – рассказала юрист.

Отделы РАГС в Днепре: куда обращаться

Амур-Нижнеднепровский районный отдел РАГС – проспект Слобожанский, 15. Телефон: 056-767-20-45;

Индустриальный районный отдел РАГС – проспект Слобожанский, 14. Телефон: т056-767-20-56;

Новокодацкий районный отдел РАГС – ул. Данила Галицкого, 31. Телефон: 066-683-80-78;

Самарский районный отдел РАГС – ул. Космонавта Волкова, 3. Телефон:056-767-20-57;

Центральный районный отдел РАГС – Сичеславская Набережная, 10. Телефон: 068-683-53-45;

Чечеловский районный отдел РАГС – просп. Пушкина, 67. Телефон: 056-767-21-02;

Отдел РАГС управления юстиции Днепропетровской области – ул. Шмидта, 43-А. Телефон: 056-371-27-48.

Какие нужны документы для смены отчества ребенка

письменное заявление ребенка, достигшего 14 лет;

заявление родителей (при смене отчества детям до 14 лет);

свидетельство о рождении и фотография заявителя (ребенка);

справка с места жительства и квитанция об уплате государственной пошлины;

свидетельство о перемене имени отца ребенка, если оно было ранее изменено;

согласие родителей на изменение отчества ребенка – для детей в возрасте от 14 до 16 лет.

Сколько стоит поменять отчество несовершеннолетнему ребенку в Днепре

За оказание услуг по смене фамилии, имени или отчества взимается административный сбор в размере 0,3 необлагаемого минимума доходов граждан – 5 гривен 10 копеек; 51 гривна или 3 необлагаемых минимумов — при повторном изменении.

От уплаты государственной пошлины освобождаются:

инвалиды первой и второй группы;

граждане, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы;

инвалиды ВОВ и семьи воинов, погибших или пропавших без вести, и приравненные к ним.

Сколько времени занимает смена отчества

"Весь процесс рассмотрения заявления об изменении отчества занимает три месяца, датой начала обработки данных является день подачи документов в РАГС. В некоторых случаях, при наличии уважительной причины, этот срок может быть продлен, но не более, чем на 3 месяца", – подытожил юрист Станислав Лифлянчик.

В случае положительного решения РАГСа, заявителю предстоит в трехмесячный срок со дня вынесения заключения обратиться в отдел госрегистрации актов гражданского состояния для изменения отчества. Если сроки обращения были нарушены и на это не было уважительной причины, разрешение на изменение данных теряет силу и весь процесс надо начинать заново.

Как одинокой матери поменять отчество ребенку

В соответствии с украинским законодательством, все дети имеют право на полное имя, включающее в себя фамилию, имя собственное и отчество, даже если реальный отец не установлен. Согласно части 2 статьи 147 Семейного кодекса, отчество ребенка, рожденного женщиной, не состоящей в браке (если отцовство не было признано) определяется по имени лица, которое мать назвала отцом ее ребенка.

В свидетельстве о рождении в графе "Отец" может стоять прочерк, а отчество ребенка быть вымышленным. Ограничений в выборе не предусмотрено и мать-одиночка может дать ребенку любое отчество. Однако, отсутствие у ребенка отца не означает, что одинокая мать может в любой момент поменять ребенку отчество. Внести коррективы возможно, обратившись в отдел регистрации актов гражданского состояния по месту жительства заявителя и лишь при наличии оснований, о которых OBOZREVATEL рассказал выше.

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