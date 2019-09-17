Как в Днепре дети с аутизмом успевают учиться в обычной школе, изучать английский и заниматься творчеством

В Днепре дети с аутизмом ходят в детские сады, общеобразовательные школы и даже готовятся к зарабатыванию собственных средств - еще 10 лет назад это было невозможно.

Сегодня же - это повседневная практика и симбиоз сотрудничества детей, родителей, специалистов, учителей и тьюторов.

OBOZREVATEL решил подробнее узнать об инклюзивном образовании в Днепре и на удачных примерах показать, что при правильном подходе - все возможно.

Инклюзивное образование в Днепре - лучшее в Украине OBOZREVATEL

Только по официальной статистике, детей, с установленным диагнозом аутизм в Днепре - более 400 человек. Хотя, как говорят специалисты в этом вопросе, в реальности их количество около 2 тысяч. И это не считая тех, кому диагноз еще не поставлен (дети до трех лет).

OBOZREVATEL побывал в инклюзивно-ресурсном центре областной днепропетровской общественной организации "Особенное детство", которым руководит Светлана Мигулева.

Все начиналось с того, что ребенку Светланы Мигулевой, на то время трехлетнему Тимофею, поставили диагноз аутизм. Ребенок не говорил и не откликался на имя, у него было полностью дезадаптивное не социальное поведение. Сегодня Тимофей – ученик 7 класса городской школы №28. Он, как и остальные сверстники, ходит на уроки, занимается спортом и очень любит плавание. Тимофей прекрасно ладит с одноклассниками и любит учиться.

Светлана Мигулева OBOZREVATEL

"Когда все только начиналось нам рассказали про ABA (интенсивная обучающая программа, которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения) Когда мы начали искать специалистов по ABA-терапии, поняли, что в нашей стране таких нет. Поэтому мы с мужем организовали приезд в Украину Юлии Эрц – сертифицированного АВА-тераписта, и набрали группу из 20 человек. Два года мы обучались по программе прикладного поведенческого анализа (ABA). На данный момент в Днепропетровске это единственные курсы по подготовке таких специалистов. Обучаться на курсах могут как педагоги, так и родители", - рассказала Светлана Мигулева.

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По словам Светланы Мигулевой, самым важным моментом является раннее вмешательство. Если еще 5 лет назад к ней за консультацией приходили родители с трехлетними детьми, то сегодня это дети возрастом 1 год 9 месяцев. Раннее вмешательство – это хороший старт для ребенка и семьи, а значит, и основа для будущего.

"10 лет назад детей, с диагнозом аутизм, было намного меньше (каждый 168 ребенок). Сегодня эта цифра выросла до одного ребенка-аутиста на 68 детей. Статистика растет все быстрее и быстрее с каждым годом", - добавила Светлана Мигулева.

Первое, что должны делать родители – это быть внимательными к своему ребенку.

"На базе нашей общественной организации мы проводим диагностику аутизма по протоколу наблюдения ADOS, которая является золотым стандартом диагностики аутизма во всем мире. Этот тест мы делаем абсолютно бесплатно для всех, кто пожелает обратится. Он помогает расставить все точки над "і", во все мире его показания считаются бесспорными", - рассказала Светлана Мигулева.

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Главное в раннем вмешательстве:

- Помощь вовремя;

- Уважение к личности ребенка;

- Семья как важнейший ресурс для развития детей;

- Научная доказательность и обоснованность;

- Целостный подход к развитию ребенка.

Инклюзия в Днепре: как это работает

Днепр, как и область в целом, являются одним из лидеров во внедрении инклюзивного образования в Украине. Сегодня на Днепропетровщине 336 инклюзивных классов. Сейчас в 64 учреждениях общего среднего образования города Днепр открыто 225 инклюзивных классов, в которых учатся 300 детей с особыми образовательными потребностями. Что значит, каждая третья школа является инклюзивной. Также в 15 учреждениях дошкольного образования функционирует 15 инклюзивных групп, которые посещает 21 ребенок с особыми образовательными потребностями.

Одним из самых ярких примеров на сегодня выступает НВК №28 на улице Володи Дубинина. В школе уже сегодня сформированы 17 классов (с 1 по 7), в которых 17 детей с тьюторами обучаются в классах общеобразовательной школы.

Тимофей Мигулев OBOZREVATEL

Эта школа на собственном примере показывает, что все дети могут взаимодействовать между собой и получать образование. Системы и методология, а также образовательные структуры соответствуют потребностям всех детей. Главное для таких детей - это социализация, получение навыков контакта, общения со сверстниками и взрослыми.

Во время инклюзивного обучения к ребенку прикрепляют тьютора-специалиста, который сопровождает школьника или студента в процессе индивидуального обучения. Лилия Лыкова - самый опытный тьютор в Днепре, хотя она пришла в эту профессию только в 2010 году.

"Для каждого ребенка с ментальным расстройством разрабатывается индивидуальная программа для обучения в общеобразовательной школе. В ней прописаны индивидуальные цели, которые мы отрабатываем на индивидуальных занятиях. В классе дети также учатся по тем же учебникам и материалам, что и остальные дети. Задача ассистента как раз и заключается в том, чтобы эти материалы адаптировать, модифицировать, сделать понятнее. В этом году начались сложные предметы, такие как физика и химия. На сегодня справляемся", - рассказала ассистент учителя, социальный педагог, практический психолог, а также тьютор Тимофея Мигулева Лилия Лыкова.

Работа ребенка с аутизмом и тьютера на уроке английского языка OBOZREVATEL

Как рассказала специалист, Тимофей любит рисование, труды, физкультуру. Любит писать, если это не сопряжено с другими сложными заданиями: как на украинском, так и на английском.

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К сожалению, есть дети, родители которых не хотят признавать наличие проблемы. Этим детям тяжелее всего: они остаются один на один со школьной средой и своими трудностями и им никто не оказывает такую помощь, как тьюторы.

В школе также есть ресурсная комната для проведения коррекционно-развивающих занятий с особыми детьми, в которой тьютеры работают с аутистами в индивидуальном порядке. Для адаптации и развития социально-бытовых навыков в комнате есть все для отдыха, обучения и развития. Каждый ребенок может самостоятельно подогреть еду в микроволновке и помыть за собой чашку. Не существует таких коррекционных и реабилитационных практик по специальному образованию, которые не могли бы быть использованы в массовой школе.

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Как родители своими силами социализируют детей в Днепре

В июне 2019 года 25 детей с тяжелой формой аутизма отчислили из реабилитационного центра в Днепре на улице Табачной, в котором они обучались последние несколько лет. Родители находились в замешательстве. В свою очередь, остановка реабилитации равна шансу потери всех достигнутых за годы результатов.

Новое руководство реабилитационного центра в июле 2019 года сообщило родителям о том, что по уставу продолжительность пребывания, независимо от формы болезни каждого из детей - от 1 до 6 месяцев.

"Извините, мы не дом-интернат. Наша основная задача – пропустить как можно большее количество детей через этот центр", - заявил в СМИ заместитель директора реабилитационного центра в Днепре Владимир Кузьмин.

Именно на этой почве мамы детей с аутизмом - Злата Милюкова и Анна Краснова не опустили руки и запустили уникальную мастерскую "Кебета", в которой дети с аутизмом собственноручно шьют и разрисовывают эко-сумки. Женщины организовали творческую мастерскую без помощи государства и специализированных педагогов, выступая ярким и успешным примером не только для Днепра, но и для всей Украины.

Сын Златы Милюковой, Даниил, имеет тяжелую форму ментального расстройства. По ее словам, создать центр реабилитации, где дети будут интересно и полезно проводить время – огромная мечта. Выручка от продаж сумок уходит в производство: закупать нужно фломастеры, фурнитуру и ткани. Сейчас сбор средств направлен на главную мечту – аренду собственного помещения под мастерскую.

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"Наша главная мечта на сегодня – взять в аренду помещение и в будущем трудоустраивать уже взрослых детей с аутизмом. Ведь когда им исполняется 18 лет – в лучшем случае, при большом везении, они осваивают минимальную специальность в училище и их жизнью и будущим никто не интересуется", - добавила Злата Милюкова.

По словам Златы, в Киеве уже есть аналогичный опыт: там есть место, где люди с аутизмом активно работают. Молодой киевский предприниматель Владислав Малащенко решил доказать, что такие люди способны на многое: они честные, аккуратные, внимательные к деталям и талантливые. Он открыл пекарню "Good Bread From Good People", в которой работает восемь человек с аутизмом, а также синдромом Дауна. Днепр же – прогрессивный город, который не отстает, пусть пока не без трудностей.

За 2,5 месяца работы детьми было создано около 60 hand-made сумок. По отзывам тех, кто уже успел приобрести такие эко-сумки – в них преобладает удобство, вместительность, яркость и красочность. А еще – изделия уникальные и эффектные.

OBOZREVATEL

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OBOZREVATEL

Уже сейчас мамы ждут ответ от Городского совета Днепра по поводу помещения для мастерской. Ждут долго, а длительная процедура улаживания документов оттягивает возможность в полной мере развиваться такому полезному для общества делу.

Надеемся, городские власти поскорее откликнуться в данном вопросе и предоставят возможность арендовать помещение, чтобы большее количество детей с аутизмом могли социализироваться и реализовывать свой потенциал.

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

Исследования показали, что дети достигают лучших результатов (и академических, и социальных) в инклюзивных условиях. Только инклюзия имеет потенциал для снижения страха, построения дружбы, формирования уважения и понимания разнообразия. Инклюзия в Днепре – это свобода развития, общения и творчества.

Яна Коваль

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