Как устроить ребенка в детский сад: сложности оформления в Днепре

Родители очень тщательно подходят к выбору детского сада для своего ребенка. Кто-то может позволить устроить малыша в частный сад, а кому-то приходится долго и мучительно проходить все этапы, чтобы попасть в государственное дошкольное учреждение.

Как в Днепре устроить ребенка в детский сад, и с какими сложностями можно столкнуться – расскажет OBOZREVATEL.

Детский сад NewsOne

Как записать ребенка в детский сад

Если раньше родители могли прийти в сад и лично записать ребенка в группу, то с 2013 года правила изменились. Теперь в Украине действует электронная система подачи заявлений в детский сад.

После регистрации на специальном сайте и выборе детского сада можно увидеть свой порядковый номер и отслеживать продвижение в списке на зачисление.

Электронная очередь в сад

Чтобы устроить Вашего ребенка в сад, необходимо зарегистрироваться на сайте reg.isuo.org. Затем выбрать дошкольное заведение и заполнить соответствующее заявление на зачисление ребенка в детский сад.

При регистрации нужно указать данные ребенка и родителей (ФИО, дата рождения, место проживания, паспортные данные и свидетельство о рождении, контактные данные).

После этого появится статус "Зарегистрировано в очереди". Вы сможете в любой момент отслеживать изменения в очереди на зачисление, но повлиять на очередность или скорость – невозможно.

Отметим, что при наличии свободного места в дошкольном заведении на электронную почту придет уведомление "Есть возможность зачисления в ДУЗ". Родители должны подать в сад все необходимые документы в течение 30 дней.

Электронная очередь

Электронное заявление

Необходимые документы в детский сад

Соответствующее заявление родителей.

Копии свидетельства о рождении ребенка.

Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.

Справка от участкового врача.

Справка о месте прописки ребенка и регистрационная карточка (при необходимости).

Если Вы планируете устроить своего ребенка в детский сад компенсирующего типа или инклюзивные группы, то дополнительно следует предоставить: заключение психолого-медико-педагогической консультации, территориального лечебно-профилактического учреждения, направление местного управления образования и индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.

Каких врачей нужно пройти для зачисления ребенка в сад

В дошкольное учреждение Вам следует предоставить медицинскую справку формы № 026/0. Но для этого следует пройти осмотр таких врачей:

Педиатра.

Логопеда.

Офтальмолога.

Стоматолога.

Дерматовенеролога.

Хирурга.

Отоларинголога.

Невропатолога.

Кроме этого, необходимо сдать общий анализ мочи и крови, а также анализ кала и соскоб на энтеробиоз.

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Согласно Приказу Министерства здравоохранения Украины, перед детским садом ребенку нужно сделать ряд прививок:

АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк).

От полиомиелита.

БЦЖ (против туберкулеза).

КПК (корь, паротит, краснуха).

От гепатита В и гемофильной инфекции.

Отметим, что отсутствие у ребенка профилактических прививок является основанием для отказа в посещении дошкольных учреждений.

Но при этом дети без прививок имеют полное право посещать детский сад наравне с остальными. Поэтому брать ли такого ребенка в сад должны решать врачебно-консультативная комиссия с эпидемиологом.

Прививки детям 112 Украина

Льготы в детском саду

В Украине существуют основные группы льгот в дошкольное учреждение – льготы по оплате и по зачислению.

Кто имеет первоочередное право на зачисление в детский сад:

Дети из многодетных семей.

Дети из семей вынужденных переселенцев.

Дети, чьи родители являются инвалидами I группы.

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Дети военнослужащих, в том числе участников АТО.

Дети, находящиеся под опекой или в приемных семьях.

Дети одиноких родителей (исключительно вдов, вдовцов).

Дети-инвалиды, не имеющие противопоказаний к посещению ДУЗ.

Дети, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.

Кроме этого, существуют льготы на питание в детском саду. Такие условия предоставляются:

Детям-инвалидам и детям из многодетных семей.

Сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Детям участников антитеррористической операции.

Детям, посещающим учреждения (группы) компенсирующего типа.

Детям из семей, которые получают помощь согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

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Сложности зачисления ребенка в сад в Днепре

Многие жители Днепра жалуются на электронную очередь и утверждают, что таким образом невозможно устроить ребенка в сад:

"Через неделю после рождения дочери поставили ее на электронную очередь в детский сад возле дома. Прошло 2 года(!) и мне звонят из сада из другого города! Полный беспредел! Проще договориться лично с руководством детского сада или пойти в частный", "Десять попыток зарегистрироваться и все без толку! Могли бы сделать хоть какую-то государственную систему нормальной и доступной для народа!", – рассказали днепряне.

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Жительница Днепра Алина рассказала, что многие государственные сады с неохотой берут детей в свое учреждение:

"Моей дочке недавно исполнилось два года, и мы встали в электронную очередь, но только на следующую осень. Так как мне срочно нужно было выходить на работу, я пошла в сад, который расположен возле нашего дома, и мне предложили оставить ребенка и посмотреть, как он адаптируется.

В первый день оставляла ее на полтора часа, в другой уже на несколько часов. При этом руководство детского сада дали мне целый список вещей, которые необходимо купить ребенку и в само учреждение (папки, файлы и т.п.). Прошла неделя, и мне заявили, что ребенок не адаптировался в саду, хотя дочь всегда довольная и счастливая выходила оттуда, отлично контактировала с другими детками. Я сразу поняла, что с меня хотят денег.

После этого я обратилась в частный детский сад, где нужно было принести только одну справку, что мой ребенок в последние месяцы ничем не болел. День пребывания в таком саду стоит 350 гривень. Знаю, что в других частных садах за месяц берут 7 тысяч гривень и плюс питание – 4 тысячи гривень. Пока ходим в частный сад и все устраивает – меньше заморочек и главное, что дочь довольна", – рассказала девушка.

Чтобы устроить ребенка в детский сад, подойдите к этому вопросу ответственно. Ведь для ребенка этот новый этап в жизни очень важен. А частный или государственный сад – решать Вам.

София Ковнир

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