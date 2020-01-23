Каждый из нас может спасти человека, который так нуждается в медицинской помощи. Благодаря донорству Вы не только подарите новый шанс на жизнь, но и укрепите свое здоровье.

OBOZREVATEL подробно расскажет, как в Днепре стать донором крови и куда обращаться.

Как стать донором крови в Днепре КиевВласть

Кто может стать донором крови

В Украине донором крови может стать любой гражданин от 18 лет. При этом масса его тела должна составлять не менее 50 килограммов.

Отметим, что кровь берется из вены на руке. Этот процесс длится 5-10 минут.

Противопоказания к донорству

Стать донором абсолютно противопоказано тем людям, которые имеют следующие заболевания:

Гемотрансмиссивные заболевания;

Инфекционные (CПИД, носительство ВИЧ-инфекции, сифилис врожденный или приобретенный, вирусные гепатиты, положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов, туберкулез – все формы, бруцеллез, сыпной тиф, туляремия, лепра);

Паразитарные;

Соматические заболевания;

Злокачественные новообразования;

Болезни крови;

Органические заболевания ЦНС;

Полное отсутствие слуха и речи;

Психические заболевания;

Наркомания, алкоголизм;

Сердечно-сосудистые заболевания;

Болезни органов дыхания;

Болезни органов пищеварения;

Заболевания печени и желчных путей;

Заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации;

Диффузные заболевания соединительной ткани;

Лучевая болезнь;

Болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функций и обмена веществ;

Болезни ЛОР-органов;

Глазные болезни;

Кожные болезни;

Остеомиелит острый и хронический.

Кроме этого, существует ряд временных противопоказаний, которые имеют срок отвода от донорства:

Трансфузии крови, ее компонентов - отвод 6 месяцев;

Оперативные вмешательства, в т. ч. аборты - отвод 6 месяцев;

Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием - отвод 1 год с момента окончания процедур;

Пребывание в загранкомандировках длительностью более 2 месяцев - отвод 6 месяцев;

Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата более 3 месяцев - отвод 3 года;

Контакт с больными гепатитом А - отвод 3 месяца;

Контакт с гепатитом В и С - отвод 1 год.

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Инфекционные заболевания, не указанные в "Абсолютных противопоказаниях":

Малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатах иммунологических тестов - отвод 3 года;

Брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств - отвод 1 год;

Ангина, грипп, ОРВИ - отвод 1 месяц после выздоровления;

Прочие инфекционные заболевания, не указанные в "Абсолютных противопоказаниях" - отвод 6 месяцев после выздоровления;

Экстракция зуба - отвод 10 дней;

Острые и хронические воспалительные процессы в стадии обострения - отвод 1 месяц после купирования острого периода;

Вегето-сосудистая дистония - отвод 1 месяц;

Аллергические заболевания в стадии обострения - отвод 2 месяца;

Период беременности:

отвод 1 год после родов, и лактации - отвод 3 месяца после окончания лактации.

Период менструации:

отвод 5 дней со дня окончания менструации.

Прививки:

Прививка убитыми вакцинами, анатоксинами - отвод 10 дней;

Прививка живыми вакцинами - отвод 1 месяц;

Введение иммуноглобулина против гепатита В - отвод 1 год;

Прививка вакциной - отвод 2 недели.

Прием лекарственных препаратов:

Антибиотики - отвод 2 недели после окончания приема;

Анальгетики, салицилаты - отвод 3 дня после окончания приема;

Прием алкоголя - отвод 48 часов.

Изменение биохимических показателей крови:

Повышение активности аланин-аминотрансферазы (АЛТ) менее, чем в 2 раза - отвод 3 месяца;

Повторное повышение и увеличение АЛТ в 2 и более раз - отстранение от донорства и направление на обследование;

Диспротеинемия - отвод 1 месяц.

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Как подготовиться к сдаче крови в Днепре

Прием доноров в местных учреждениях проводится при наличии паспорта гражданина Украины и ИНН.

Отметим, что для внутренне перемещенных лиц необходимо при себе иметь справку переселенца.

Как сообщают в Днепропетровской областной станции переливания крови, к сдаче следует тщательно подготовиться. Так, нужно соблюдать следующие правила:

Накануне дня сдачи, вечером запрещено употреблять жирную и жареную пищу, а также копчености, яйца и алкоголь. В день сдачи крови можно позавтракать легкой пищей и не перенапрягаться. В станции переливания крови отмечают, что за два часа до и два часа после сдачи крови запрещается курить. Старайтесь регулярно и сбалансировано питаться, употребляйте больше жидкости. Откажитесь от употребления алкоголя за 48 часов до процедуры. Также воздержитесь от употребления аспирина, анальгина и лекарств, содержащих аспирин и анальгетики, за 72 часа до процедуры. По возможности, не курите за час до процедуры.

Важно! Если во время сдачи крови Вы себя плохо почувствовали, то обязательно сообщите об этом врачу.

После сдачи крови необходимо:

Отдохнуть;

Выпить сладкий чай и перекусить легкой пищей;

В течение трех часов не поднимать тяжелое;

Избегать физических нагрузок в течение 12 часов;

Не принимать в течении восьми часов алкогольные напитки;

Употреблять много жидкости в течение двух суток.

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В станции переливания крови добавили, что сдавать кровь – очень полезно для здоровья. Но между сдачами должно пройти некоторое время.

Так, мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, а женщины — не более 4 раз в год. После пяти регулярных сдач крови рекомендуется сделать перерыв не менее 3 месяцев.

Также после сдачи крови должно пройти не менее 60 дней, прежде чем донор сможет снова сдавать кровь. И не менее 30 дней, прежде чем снова сдавать плазму. После сдачи плазмы не менее 14-ти дней до следующей кровосдачи. Поэтому доноры могут сдавать плазму не более 12-ти раз в год.

Интервал между сдачами крови

Где можно сдать кровь в Днепре

Днепропетровская областная станция переливания крови: проспект Богдана Хмельницкого, 17. Прием с 8:00 до 13:00. Телефон: 056-745-30-56.

Городская клиническая больница №2: проспект Нигояна, 53. Прием с 8:00 до 12:00. Телефон: 056-760-58-84.

Городская многопрофильная клиническая больница №4: улица Ближняя, 31. Прием с 8:00 до 12:00. Телефон: 096-235-80-27.

Клиническое объединение скорой медицинской помощи: улица Антоновича, 65А. Прием с 8:00 до 12:00. Телефон: 056-770-65-03.

Специализированная многопрофильная больница №1: улица Титова, 29. Прием с 8:00 до 11:00. Телефон: 056-235‒74‒15.

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Как сообщал OBOZREVATEL, группа крови человека может "рассказать" о предрасположенности к определенным болезням. Так, исследованиями доказано, что каждый тип крови – это особенная система защиты организма от вирусов, бактерий и токсических соединений.

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