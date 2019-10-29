Как спастись от домашнего насилия: страшные истории днепрянок (18+)

Жертвы домашнего насилия годами не могут вырваться из токсичных отношений, подвергаясь унижениям и побоям.

OBOZREVATEL пообщался с жительницами Днепра, которым удалось сбежать от насильников после тяжелых событий и травм.

Как начать жизнь заново

Мария, 34 года:

"Он тогда ударил сына в нос (Максу 8 лет). К тому моменту я уже ходила с гематомой на спине от его ударов ногой. Ребенок испугался и начал громко плакать, увидев кровь – кричать. Вместо того, чтобы прийти в себя и успокоится – бывший муж еще больше разозлился. Я не могла тогда уйти. Дождалась ночи. Все, что взяла с собой – сына в охапку, наши документы и небольшую сумму денег, которую с помощью экономии отложила на плохой день. Знала, что так произойдет. Пока бывший спал – мы собирались не дыша, ведь разбудив его могли пострадать еще сильнее. Я даже дверь в квартиру не закрывала перед уходом, чтоб эта мразь не проснулась от щелчка. Пока мы не сели в поезд – я не чувствовала себя в безопасности. К утру мы приехали к моим родителям в другой город – я с "синей" спиной, а ребенок – со сломанным носом. Ненавижу его, никогда не прощу".

Мария вспоминает, что муж часто использовал физическую силу.

"Первый раз это случилось, когда сына забрала моя сестра. У нас были конфликты, и я не хотела, чтобы ребенок наблюдал за этим. Муж тогда очень разозлился, прижал меня к стене и начал душить. На моей шее остались бурые и красно-синие следы, и я в мае пришла на работу в свитерке с горлом. Мне было стыдно и страшно кому-то об этом рассказать. Сейчас жалею, что не ушла еще тогда. Я была запугана и слаба. Ужасно".

Виктория, 29 лет:

"Он был замечательным мужем до АТО. Потом ушел и вернулся чужим. Я пыталась быть родной, быть ближе. Но не получилось. Саша (бывший муж) просыпался по ночам с криками, кидался на меня, на нашу кошку. Помню, как со всей силы ударил животное ногой, она потом долго хрипела и пряталась под диван. Второй раз он со всей силы взял животное за горло и ударил об пол. Муся умерла и моя любовь к Саше тоже. Я ненавижу себя за то, что не смогла его вернуть. Но жить так я тоже не смога. Просто забрала вещи и уехала к подруге. С неделю я пила успокоительное и почти не ела. Попала в больницу. Оказалось – была беременна. Была. Не смогла выносить. Потом были звонки, угрозы. Но нас развели и теперь я не могу открыться. Это было очень страшно".

Кристина, 31 год:

"Думаю, что все женщины, которые пострадали от домашнего насилия - ненавидят себя за это. Что привело меня в чувства после постоянных побоев и угроз? – Крики в детской комнате. Помню, как я лежала в кухне на полу, все было размыто из-за слез на глазах, а он бил меня ногами по животу. Я вначале пыталась обороняться, потом кричала, потом сопела на полу. Дети кричали "Мамочка, аааа, мамочка, не умирай!" и прятались под одеялом. А этот ублюдок взял мой паспорт и разорвал на части. Еще снял обручалку и сорвал цепочку с шеи, унес и смыл в туалет".

Девушка начинает нервничать, вспоминая этот жизненный этап.

"Бывший, как ни в чем не бывало, ушел в зал смотреть телевизор. Вот так, просто, когда я еле дышала, упершись в стенку спиной и прижав ноги к животу от боли, он насыпал ужин себе в тарелку и пошел к телевизору. Я доползла до детской, взяла телефон перепуганной до ужаса дочери и позвонила отцу. И сразу старшему брату. Папа через 20 минут был в нашей квартире, брат – залетел пулей и просто показал бывшему на примере, как больно получать ногами по животу. Сейчас я с детьми живу у родителей и так комфортно мне не было много лет. Дети быстро приходят в себя, с ними работает специалист, они растут в любви и гармонии. А я - больше не верю мужчинам".

Все пострадавшие в один голос говорят: не бойтесь говорить о проблеме и просить о помощи.

Что делать, если вы столкнулись с домашним насилием

- Во время конфликта старайтесь не поддаваться на провокации: например, если вас начали оскорблять, надо пытаться сохранять спокойствие, насколько это возможно;

- Если вы живете в ситуации домашнего насилия и понимаете, насколько реальна угроза жизни - продумайте план безопасности на экстренный случай.

- Приготовьте документы, деньги, найдите безопасное место для жилья, чтобы пережить стресс и принять решение в безопасности, договориться с соседями, родственниками.

- Носите при себе телефон, чтобы вызвать полицию или позвонить соседям. Сделайте "тревожную кнопку" - горячую клавишу с номером друга или родственника.

- В критической ситуации времени может не быть вообще. Бегите.

- Обратитесь в полицию - это самый важный пункт;

- Расскажите о ситуации родным и близким, не пытайтесь самостоятельно решить вопрос.

‏Как оградить себя от преследований насильника

- Смените номер телефона, интернет-пароли, замки в квартире или же еще лучше – смените место жительства;

- Не принимайте звонки с незнакомых номеров;

- Постарайтесь не оставаться в одиночестве:

- Если существует необходимость встретиться с насильником, делайте это в публичном месте и не в одиночестве;

- Если он угрожает навредить вам или вашим детям - сразу обязательно сообщите в полицию.

Куда обращаться в Днепре, если вы столкнулись с домашним насилием

Поддержку и защиту жертвы домашнего насилия могут найти, позвонив:

- на круглосуточную Национальную "горячую линию" - 0800500335 или 116123 с мобильного;

- на "горячую линию" Днепропетровского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи - (056) 370 48 19 с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу;

- в бесплатную правовую помощь юридической клиники "Истина" - 0800 50 14 44;

- по единому телефонному номеру системы правовой помощи - 0800213103;

- в полицию - 102.

Кроме того, в Днепропетровской области работают пять мобильных бригад социально-психологической помощи жертвам домашнего насилия. Специалисты консультируют по телефону, проводят личные встречи с жертвами домашнего насилия. Они помогают восстановить веру в себя и выйти из затруднительного положения.

Контактные данные

- Днепр 063-335-91-09

- Каменское 066-455-92-45, 073-052-55-41

- Кривой Рог 063-338-38-72

- Никополь 063-026-88-29

- Павлоград 063-335-83-90.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, где женщинам в Днепре спрятаться от домашнего насилия, наркотиков и алкоголя.

Яна Коваль

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