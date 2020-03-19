Как собрать ребенка в детский сад: список вещей и их стоимость в Днепре

Детский сад – новый этап в жизни ребенка. Чтобы отправить туда малыша, необходимо приобрести множество важный вещей и потратиться на них.

OBOZREVATEL подробно расскажет, какие вещи нужны для ребенка в детский сад, и во сколько они обойдутся в Днепре.

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Список вещей в детский сад

Чтобы отправить ребенка в детский сад, необходимо приобрести следующие вещи:

Нижнее белье (два-три комплекта);

Футболку, колготки, носочки, штаны/леггинсы;

Комнатные тапочки;

Чешки;

Спортивный костюм;

Пижама;

Панамка или кепка;

Рюкзак, в который будет складываться пижама и форма для занятий.

Стоимость вещей в Днепре

Если покупать нижнее белье поштучно, то в Днепре средняя цена за маечку составит от 30 до 60 гривен. Стоимость детских трусиков варьируется от 25 до 60 гривен.

Отметим, что можно приобрести целый комплект нижнего белья. Его цена составляет 100-200 гривен.

Нижнее белье

Затем необходимо приобрести детскую футболку, средняя цена которой до 200 гривен. Стоимость носочков составляет 25-50 гривен, колготки – 100-125 гривен, удобные штаны или леггинсы – 250 гривен.

Футболки

Носочки

Колготки

Штаны

К этому всему нужно купить сменные комнатные тапочки. В Днепре их цена составляет 200-250 гривен.

Тапочки

Кроме этого, необходимо приобрести танцевальные чешки, стоимость которых 150 гривен.

Чешки

Для занятий спортом нужно купить удобный спортивный костюм. Средняя стоимость в Днепре – 400 гривен.

Спортивный костюм

Для обеденного сна в детский сад ребенку необходимо приобрести пижаму. Стоимость удобной и хорошего качества пижамы в Днепре варьируется от 200 до 400 гривен.

Пижама

В теплую солнечную погоду ребенку обязательно нужно купить на голову панамку или кепку. Средняя стоимость этой вещи – 150-200 гривен.

Панамки

Кепки

Чтобы сложить все эти вещи, необходимо приобрести рюкзак или небольшую сумку. Их средняя стоимость в Днепре составляет 300 гривен.

Рюкзаки

Так, за все эти вещи в Днепре придется отдать около 2 тысяч гривен. Но не забывайте, что цены на вещи зависят от качества и материала.

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