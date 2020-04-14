Как получить пособие по безработице во время карантина в Днепре

Житель Днепра, который остался без работы, имеет законное право получить государственную компенсацию в виде пособия по безработице. Но в данном вопросе есть много особенностей.

Как встать на учет в центр занятости и получить выплаты в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Карантин в Днепре: как получить пособие ua.depositphotos

Многие днепряне переживают, что во время карантина могут быть уволены работодателем, что повлечет за собой много проблем. Но есть немало нюансов в данном вопросе, о которых мы расскажем ниже.

Карантин в Днепре: могут ли уволить из-за коронавируса

Во время карантина из-за COVID-19 работодатель не имеет право увольнять работников. За такие действия по отношению к недобросовестному работодателю будет предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 172 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение законодательства о труде. Ему грозит наказание в виде штрафа от 34 до 51 тысяч гривен либо исправительные работы на срок до двух лет.

Важно помнить: во время карантина в Днепре вы не должны писать заявление на увольнение по собственному желанию из-за карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом. Если же вы все-таки по собственным причинам остались без работы – подумайте о возможности получать пособие.

Кто имеет право получать пособие

Важно помнить, что получать пособие имеют право только днепряне, которые были официально трудоустроены и сейчас находятся в статусе безработного.

Согласно части 1 статьи 43 Закона Украины "Про занятость населения" статус безработного предоставляется:

Людям трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности, на льготных условиях или за выслугу лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности;

Лицам, младше 16 лет, которые работали и были уволены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением численности штата;

Людям с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста и получают социальную помощь.

Как встать на учет в Центр занятости и получить статус безработного

Чтобы зарегистрироваться в центре занятости, необходимо собрать и подать все обязательные документы:

паспорт гражданина Украины;

учетную карточу плательщика налогов;

трудовую книжку или гражданско-правовой договор;

документ об образовании (диплом, свидетельство, сертификат и т.д.);

военный билет с указанием даты постановки на учет;

справку с последнего места работы о размере заработной платы (требуется, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее полугода).

заявление о предоставлении или обновления статуса безработного;

заявление о назначении или возобновления выплаты пособия по безработице.

Заявление о назначении или возобновлении статуса безработного Днепропетровский областной центр занятости

Заявление о назначении или возобновлении выплат Днепропетровский областной центр занятости

Регистрируют безработных не только по месту жительства или прописки: в Украине действует Единая информационно-аналитическая система государственной службы занятости.

Во время карантина по причине коронавируса зарегистрироваться в службе занятости можно только в онлайн-режиме. Для получения пособия по безработице нужно отправить фото или скан-копии всех вышеперечисленных документов на адрес электронной почты Государственного центра занятости – cz450@dnpocz.gov.ua.

Как зарегистрироваться в центре занятости онлайн Днепропетровский областной центр занятости

Центры занятости в Днепре: куда можно обратиться

Если у вас возникли вопросы – в любой из центров занятости можно позвонить или обратиться лично. На время карантина личный прием граждан в центрах занятости ограничено. Одновременно в местах предоставления услуг не может находиться более 10 человек:

Днепропетровский областной центр занятости: ул. Княгини Ольги, 2. Телефон: 056-770-60-49.

Днепровский городской центр занятости: ул. Авиационная, 41. Телефон: 068-357-96-91.

Отделение предоставления социальных услуг в Шевченковском районе: ул. Михаила Грушевского, 70. Телефон: 056-745-32-27.

Центр занятости в Центральном районе: ул. Владимира Антоновича, 26. Телефон: 056-232-10-56.

Левобережный районный центр занятости: проспект Слобожанский, 29. Телефон: 056-760-06-76.

Днепровский районный центр занятости: ул. Василия Сухомлинского, 69. Телефон: 056-753-75-34.

Пособие в Днепре: сколько можно получить и как рассчитывают сумму

В Украине центры занятости используют разные калькуляторы при расчете пособий для безработных, официального онлайн-калькулятора нет. Минимальная сумма выплат помощи по безработице в Украине в 2020 году составляет 610 гривен.

Для тех, у кого стаж работы на момент увольнения больше одного года, размер выплат по безработице такой:

50 % от суммы заработной платы (при стаже до двух лет);

55 % от суммы заработной платы (при стаже от двух до шести лет);

60 % от суммы заработной платы (при стаже от шести до десяти лет);

70 % от суммы заработной платы (при стаже больше десяти лет).

Кроме того, на официальном сайте Днепропетровского центра занятости вы можете самостоятельно найти свободную вакансию или пройти тест на профессиональную ориентацию.

На сайте можно самостоятельно найти работу Днепропетровский областной центр занятости

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