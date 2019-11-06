Как получить больничный в Днепре и почему в частных клиниках его не выдают

Как оказалось, возможность получить больничный лист в Днепре имеет несколько нюансов.
Что это за особенности - OBOZREVATEL расскажет ниже.
Как получить больничный в Днепре
Как получить больничный лист
Для получения пособия по нетрудоспособности необходимо в первый день ухудшения самочувствия обратиться к своему участковому доктору или семейному врачу, с которым у вас подписана декларация. Больничный лист оформляется в поликлинике по месту проживания. Заверенный больничный лист (с печатью) предоставляется отделу кадров, а затем - бухгалтерии для начисления оплаты.
Как подписать декларацию с семейным врачом
Процедура достаточно простая и имеет свои "плюшки". Пациент приходит на прием, взяв с собой паспорт, ИНН и мобильный телефон. Врач или медсестра вносят данные в электронную базу, пациент указывает свой фактический адрес проживания. На мобильный телефон поступает пароль, по которому медработник входит в электронную систему и заносит туда данные пациента. Теперь и сам человек может по номеру своего мобильного пользоваться системой HELSI, например, чтобы записаться к врачу на прием. После этого декларацию распечатывают в двух экземплярах, которые подписывают врач и пациент. Один экземпляр остается в медучреждении, а второй - у пациента. Все это - абсолютно бесплатно.
Подписание декларации гарантирует, что, кроме консультации со специалистом, человек сможет бесплатно сдать общие анализы крови и мочи, проверить уровень глюкозы и холестерина в крови. Не придется платить за кардиограмму и флюорографию. Также можно будет пройти тесты на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты.
Правила выдачи больничного листа
Больничный лист выписывается в поликлинике у участкового врача в день обращения. При лечении в стационаре первым днем больничного считается дата госпитализации. Выписывает лист нетрудоспособности лечащий врач стационара или заведующий отделением.
После получения и закрытия больничного, его необходимо сдать в бухгалтерию и ждать выплаты.
Сколько дней можно быть на больничном
По диагнозу определяется на сколько дней выдается больничный. При обращении в поликлинику больничный выписывается на срок от 1 до 5 дней, потом, по решению доктора, может быть продлен еще на 5 дней. После реабилитаций, серьезных травм, послеоперационного периода беспрерывным больничный может быть не больше 12 месяцев.
Больничный выписывается на срок до 5 дней
Электронные больничные
В ходе новой реформы планируется ввести электронный реестр листков временной нетрудоспособности. Над созданием реестра работают Минздрав, Минсоцполитики, Фонд социального страхования. Цель - облегчить и сделать прозрачным назначение, ведение и получение больничного листа.
Имеют ли право частные клиники отказать в больничном листе
В Днепре частные клиники не имеют права отказывать пациентам в выдаче больничных листов. Согласно законодательству, медицинские учреждения всех форм собственности являются равными в правах, что и дает им возможность выполнять одинаковые функции.
В свою очередь, многие горожане жалуются на невозможность получения больничного листа в частных клиниках:
"Я обратился в частную клинику, которая находится прямо возле моего дома. Врач сказал, что выпишет мне лечение, но для получения больничного мне нужно обратиться в государственную поликлинику по месту прописки", - рассказал Артем.
В итоге житель Днепра Артем обратился в поликлинику, не смотря на свою законную возможность получить больничный в частном медучреждении.
"В клинике мне сказали, что на сегодня у них отсутствуют больничные листы и выписали обычную справку. Почему так произошло - не объяснили", - поделилась Виктория.
Частные клиники не имеют права отказывать пациентам в выдаче больничных листов
Почему в частных клиниках не выдают больничные листы
По словам семейных врачей, не все частные клиники могут выдавать больничные листы:
"В государственных клиниках они есть, а частные - просто не все могут выдавать. Лучше звонить и узнавать, так проще и быстрее".
В частных хирургических клиниках таких вопросов не возникает. Вот что указано на сайте одной из клиник в Днепре:
"Только лечебные учреждения с наивысшей степенью аккредитации могут оформлять больничный лист. Наша клиника обладает наивысшей степенью аккредитации, мы выдаем больничный лист на время пребывания в стационаре, после выписки, при необходимости, его можно продлить в ЛПУ по месту жительства. Для получения больничного листа перед госпитализацией необходимо заполнить соответствующую форму заявления".
Но это касается тех пациентов, которые находятся на стационаре.
Вот что по этому поводу в 2018 году заявлял заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк:
"Частные клиники могут выписывать больничный, запрета им нет, но им не достается бланков больничных листов. В частных клиниках, где собственники в хороших отношениях с местными властями, больничные можно получить, но это происходит в ручном режиме. Бланки больничных листов являются источником ручного управления. Мы хотим изменить порядок распределения этих бланков, чтобы исключить ручное управление".
В свою очередь, глава Национальной службы здоровья Олег Петренко так прокомментировал данный вопрос:
"Ничто не запрещает законом выдавать больничные листы частным учреждениям, они также могут получать бланки больничных листов. Но иногда случаются эксцессы на местах - некоторые местные управления не выдают их, не могут сделать процедуру. Поэтому есть частные больницы, которые получают больничные и есть те, кто нет", - разъяснил Петренко.
Некоторые частные медучреждения в Днепре все-таки выдают больничные листы. Процедура оформления больничного листа (открытие и закрытие) бесплатная. Стоимость приема семейного врача - согласно прайсу.
"Наш Лечебно-диагностический центр аккредитован МОЗ Украины и является одним из немногих частных медицинских центров, где можно оформить лист нетрудоспособности", - заявляют в одной из частных клиник Днепра.
Важно понимать заранее, в какие клиники по данному вопросу стоит обращаться, а в какие нет. Для этого достаточно зайти на сайт клиники либо же проконсультироваться по телефону, который указан на сайте.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что из больниц Украины исчезнут бумажные медкарты.
Яна Коваль
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