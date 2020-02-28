Как "откосить" от армии в Днепре: сколько это стоит и работает ли схема

В Днепре и области ожидается самый массовый призыв в армию: на срочную службу должны направиться 1520 молодых людей.

О том, как пытаются "откосить" жители Днепра и какие методы для этого используют – расскажет OBOZREVATEL.

Призыв 2020: методы жителей Днепра shutterstock

Днепропетровская область стала лидером по количеству призывников весной 2020 года. Об этом свидетельствует распоряжение правительства. Не смотря на это, жители Днепра "не горят желанием" посвятить год жизни службе.

Кто может получить отсрочку от армии

Отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам по их желанию предоставляется призывникам, которые имеют:

– Нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца (одинокую трудоспособного мать) или нетрудоспособных лиц, под опекой или на иждивении которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если они не имеют других трудоспособных лиц - граждан Украина, обязанных в соответствии с законодательством их содержать. Нетрудоспособность указанных лиц определяется в порядке, установленном законодательством;

– Несовершеннолетних родных братьев и сестер или нетрудоспособных родных братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

– Одинокого отца или одинокую мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника;

– Ребенка в возрасте до трех лет или ребенка старше трех лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда;

– Двух и более детей;

– Ребенка с инвалидностью;

– Жену с инвалидностью;

– Беременную жену.

Кто может получить отсрочку 24tv.ua

Если призывник не попадает в перечень вышеуказанных лиц, то приходит время включать смекалку. О самых популярных способах Обозревателю рассказали жители Днепра.

Способ 1: не получать повестку

Повестка считается официально полученной тогда, когда документ вручен лично и на нем стоит подпись призывника. Несмотря на то, что игнорирование повесток приводит к визитам правоохранителей, мало кого волнует такой нюанс. Зачастую молодые жители Днепра не живут по месту прописки, арендуя жилье. В данном варианте их отыскать практически невозможно.

"Домой приходили повестки, пытались узнать у мамы, где я живу. Мама сказала, что не знает, что не общается со мной. Пытались передать повестку через маму, на что получили отказ. Давно живу на съемной и не планирую идти в армию", – рассказал 24-летний житель Днепра Сергей.

Способ 2: придумать проблемы со здоровьем

Есть подробный перечень болезней, которые дают право получить освобождение от службы. А в интернете и среди знакомых – масса объявлений "помогу откосить от службы по состоянию здоровья". Но вариант не надежный, ведь часто это заканчивается тем, что деньги оказываются у мошенника в кармане, а призывник – в армии.

Болезни, которые дают право освобождения от военной службы lawportal.com.ua

"Способ не очень вдохновляющий. Легче поступить на магистратуру, больше гарантий. Лично я так и делаю. Учусь, потом хочу уехать в другую страну. Так в жизни больше толку, чем год в армии потратить абсолютно зря", – поделился 22-летний днепрянин Алексей.

Способ 3: отсрочка от армии по учебе

Отсрочка от призыва для получения образования на весь период обучения предоставляется гражданам призывного возраста, которые учатся:

– в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях с дневной формой обучения. В случае достижения такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка теряет силу;

– в высших учебных заведениях с дневной формой обучения, в том числе, во время получения следующего высшего образовательно-квалификационного уровня высшего образования;

– в средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения;

– в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

– в учебных заведениях других государств.

Способ 4: предложить взятку

Вариант не добросовестный, но достаточно популярный. При этом не стоит забывать, что взятка влечет за собой серьезные проблемы, так что стоит подумать о целесообразности данного варианта.

"Вам никто точно не скажет, какая цифра прячется в конверте со взяткой. Одни "отделываются" бутылкой коньяка, так как у родителей серьезные связи, другие – платят суммы в долларах. Это тупой выход и из ситуации, ненадежный. Нынешнее поколение молодежи не слишком приветствует такой метод", – считает 25-летний днепрянин Богдан.

Почему взятка не решит проблему

Причины, по которым "откос" от армии в Украине не работает и почему давать взятки не нужно – разъясняет военный юрист Глеб Дубров.

"Даже если вам на практике предлагают "решение" этого вопроса – вам грозит ряд опасных исходов: как вариант, может грозить уголовная ответственность за дачу взятки. В данном вопросе ответственность наступает не только с момента передачи денег, а с момента предложения дать взятку. Наказания за такие действия предусмотрены статьей 369 Уголовного кодекса Украины, а именно – штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет" –рассказал военный адвокат Глеб Дубров.

По словам специалиста, сотрудникам военкомата, которые берут деньги, грозит статья 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом взятки в любом виде. Наказание по данной статье серьезное – штраф от 75 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Если же упомянутые выше последствия вас не коснулись, то вас точно ждет одна из следующих неприятностей, которая сведет "на нет" весь смысл затеи. Про такие случаи я регулярно слышу и это тенденция, из которой нет исключений. Вас запомнят, и через полгода/год к вам обязательно придут из военкомата и заявят о том, что вы подлежите призыву. По достижению 27 лет вас точно призовут, чтобы выполнить план призыва. Если же к тому времени у вас появятся основания для отсрочки – есть вариант, что их проигнорируют".

Военный адвокат рекомендует не идти по пути "решения вопроса" через знакомых и друзей, а если сотрудник военкомата предложит вам "решить вопрос" – сразу же обращайтесь в компетентные органы.

Взятка несет за собой серьезную уголовную ответственность 24tv.ua

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