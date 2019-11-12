Как Олейник сделал всю страну заложниками Коломойского

Монополия - это всегда плохо для любой отрасли экономики. Особенно, когда монопольные права на что-либо принадлежат не чистым на руку бизнесменам в спайке с коррумпированными политиками.

В украинской реальности подобных примеров достаточно – как на общеукраинском уровне, так и на региональном.

Коломойский и Олейник depo.ua

Но хуже всего, когда монополия устанавливается в отраслях, которые можно назвать стратегическими. Это дает владельцу ценного актива возможность буквально выкручивать руки целой стране, городу, региону, и диктовать свои условия.

Ярким и показательным примером подобного с недавнего времени стала ситуация вокруг Аульской хлоропереливной станции на Днепропетровщине. Это единственное в Украине предприятие, которое занимается расфасовкой жидкого хлора для очистки питьевой воды. Сама станция не производит, а только хранит и перевозит хлор, который поставляется в железнодорожных цистернах с предприятия "Днепразот", находящегося в Каменском. На станции жидкий хлор переливается в более мелкую тару и поставляется в водопроводно-канализационные хозяйства Украины.

Остановка станции, как ни крути, сродни масштабной экологической катастрофе. Чистая питьевая вода – стратегический продукт, базовая потребность населения. Сколько может протянуть большой город без этого ресурса? Влияние на его распределение – большой козырь, как крупный медиа-ресурс или энергетическое предприятие.

И здесь в нашей истории появляются знакомые всем лица. Дело в том, что "Днепроазот" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. А у Коломойского есть хорошие "друзья" -подельники в Днепропетровском облсовете, например, заместитель главы Святослав Олейник.

Однажды олигарху очень понадобилась Аульская хлорпереливная станция. Причина проста – обладая и единственным в стране производством жидкого хлора, и единственной в стране станцией его распределения ты, по сути, можешь держать всю Украину в заложниках. Все дело Святослав Олейник традиционно провернул, подключив своих вассалов – депутатов от "Слуги Народа" Сергея Северина, Владислава Бородина и Сергея Демченко. О деятельности этой четверки СМИ писали много – послужной список коррупционных схем, которые они реализовывали, неприлично большой.

В итоге важнейшее стратегическое предприятие досталось олигарху Коломойскому за смешную сумму порядка 1 миллиона евро. Но обо всем по порядку.

Борьба за стратегическое предприятие

В 2006 году Аульская хлопереливная станция перешла в управление трудового коллектива. Еще в декабре 2004 года руководство тогда еще коммунального предприятия АХПС получило письмо, в котором говорилось, что фирма "Інтермаш" хочет взять в аренду мощности предприятия. На станции это предприятие связывали с представителями "Партии Регионов". Руководитель станции Виктор Алексеенко созвал трудовой коллектив и на собрании приняли решение создать свое предприятие. Согласно действующего на тот момент закона об аренде государственного и коммунального имущества, трудовой коллектив имел первоочередное право на аренду мощностей станции.

Именно с этого момента началась длительная история проблем АХПС. Когда станция обратилась к облсовету с просьбой, чтобы тот передал комплекс в аренду, там начали активно этому противостоять. Пошли проверки и аудиты, были арестованы счета станции, против руководства завели уголовные дела. И только через два года облсовет своим решением передал имущество в аренду, что сразу было оспорено в суде. Только в 2008 году Верховный суд окончательно поставил точку в этих тяжбах. С того времени директор АХПС не имел права без разрешения облсовета продать имущество, стоимостью более 2 тыс. гривен.

Искусственный кризис

В начале июля 2018 года на "Днепроазоте" заявили о прекращении производства и поставок жидкого хлора на АХПС. Предприятие выкатило совершенно новый ценник, который сильно отличался в большую сторону. При этом, как уже упоминалось, "ДнепроАзот" — единственный производитель хлора в Украине, то есть, фактически, монополист.

Пока с этим вопросом разбирались в Кабмине, на АХПС были вынуждены подписать контракты на поставку жидкого хлора в Румынии – по значительной большей цене, но которая всеравно выгодно отличалась от той, которую выкатили на "Днепроазоте". При этом такая сделка была крайне неудобна с точки зрения логистики, да и румынские мощности не справлялись с потребностями Украины.

Как заявило тогда руководство АХПС, подобная ситуация раньше ни разу не возникала, поскольку "ДнепроАзот" производил жидкий хлор в избытке, а им оставалось его только хранить и успевать отгружать заказчикам.

В середине июля ситуация стала критической. Например, по состоянию на 17 июля 2018 года на АХПС оставалось хлора всего на три дня. В тот же день в Кабмине прошло совещание, на котором ситуация таки была разрешена.

Цены на жидкий хлор являются свободными и не регулируются государством. Поэтому "ДнепроАзот" без особых последствий мог повысить цены. Но, по словам заместителя председателя Днепропетровского облсовета Валерия Безуса, ситуация с производством жидкого хлора на "ДнепроАзоте" была создана искусственно. И дальнейшие события эту точку зрения подтвердили.

В марте 2019 года сотрудники Аульской хлоропереливной станции публично обратились к власти с просьбой помешать приватизации предприятия. Обеспокоенность коллектива предприятия вызвало решение депутатов Днепропетровского областного совета о включении станции в перечень объектов, подлежащих приватизации.

В обращении предприятия отмечалось, что с таким предложением за день до сессии облсовета выступил депутат Павел Кравченко, и большинство депутатов областного совета проголосовали. Как заявили тогда на предприятии, вопрос приватизации хлоропереливной станции вынесли на голосование без необходимой экспертизы и предварительного обсуждения.

Именно тогда, после решения облсовета, был сделан ключевой шаг к созданию монополии и потере контроля над производством хлора для очистки питьевой воды. Организация нужного решения была поручена Святославу Олейнику и его команде. У каждого была своя роль. Олейник занимался общим руководством процесса, его помощник, а нынешний депутат от "Слуги Народа", Бородин запугивал депутатов перед сессией облсовета, Северин платил за голоса по 1 тыс долларов, а Демченко готовил все юридические решения, чтобы сделка состоялась.

Чем грозит приватизация АХПС?

19 сентября 2019 года на аукционе Prozorro Аульская хлорпереливная станция была продана. Стартовая цена составила всего 11 млн 457 тыс. грн.

Весь имущественный комплекс со складами контейнеров с хлором, подъездными путями, кузницей, фонтаном, свинарником, зерно- и сенохранилищем, зданием кормоцеха, теплицей и помещением по производству шлакоблока перешел в собственность фирмы "АГЕНЦІЯ "МЕГА ПЛЮС" за 30 млн 150 тыс. грн. По данным аналитической платформы YouControl, фирма-победитель, зарегистрированная в Днепре, на ул. Набережная Победы, 120, занималась арендой машин и оборудования. Ее учредителем и руководителем значился некий Андрей Житников. Человек с таким именем и фамилией также числится среди директоров и руководителей "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "ЖИТНІКОВ, БОРОДЕНКО І ПАРТНЕРИ" и "КРЕМЕНЧУЦЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ". Последняя имеет отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

При этом по всем финансовым показателям, Аульская хлорпереливная станция - успешное предприятие. Например, в 2018 году выиграла государственных подрядов на 95 млн 358 тыс. 287 грн. Но в следствие давления, организованного в Днепропетровском областном совете, а также искусственно созданного кризиса с поставками хлора, больше не принадлежит государству.

Таким образом, сделка по продаже стратегического предприятия за символическую сумму в 1 миллион евро, организованная Олейником и его командой, состоялась. Теперь и производство хлора, и станция по его хранению и распределению находится в одних руках.

Какие будут последствия этой аферы? Возможно, вся страна ощутит уже очень скоро. Когда Коломойскому понадобится весомый козырь в решении своих бизнес-вопросов, контроль над стратегически важным жидким хлором, а значит и чистой питьевой водой, вне сомнений, пригодится – для наращивания влияния, выбивания преференций в бизнесе, расстановки своих людей во власти. В общем, для чего угодно. Методы ведения бизнеса "по-коломойски" известны, и от этого факта становится действительно страшновато.

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