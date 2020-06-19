Как обезопасить детей на пляжах Днепра: о первой помощи и обязательной аптечке

Лето – долгожданное время года для жителей Днепра. Несмотря на то, что сезон теплый, для детей он может быть опасным.

О том, как безопасно отдыхать на пляжах у водоемов и что может угрожать вашему ребенку в летний период – расскажет OBOZREVATEL.

Многие до сих пор не хотят рисковать, поэтому посещение пляжей переносят на более надежное время. При этом, как заявил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, исследования подтверждают, что солнечное излучение и морская вода уничтожают коронавирус.

Можно ли купаться в Днепре и в морях Украины

"Мы провели консультации с Институтом эпидемиологи и инфекционных заболеваний НАН. Они подтвердили: морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому пляжный сезон в Украине открыт", – пояснил Ляшко.

При этом главный санитарный врач добавил, что хотя в пресной воде вирус и может выжить, но инфицироваться в проточной речной воде очень сложно, поэтому речные пляжи тоже открыты.

Как сообщила OBOZREVATEL Начальник отдела санэпиднадзора в Днепре Неля Полюхович, по результатам исследований, в реке Днепр можно купаться:

"Наши специалисты проверили все возможные лабораторные результаты исследования водоемов и воды в питьевых фонтанчиках в Днепре. Во время купального сезона также следует еженедельно проводить такие же исследования: за собственный счет или нет, но лабораторные исследования владельцы пляжей должны проводить в обязательном порядке".

Несмотря на то, что вода в Днепре безопасна, в случае с детьми на пляжах может возникнуть много неприятностей. О том, как не допустить серьезные проблемы и что делать, если с вашим ребенком что-то случилось – расскажем ниже.

Будьте внимательнее к детям во время отдыха на пляже pixabay

Что делать, если ребенок перегрелся. Как обезопасить от солнечного удара

Как рассказала педиатр из Днепра Любовь Ермакова, самый важный аспект при отдыхе на пляже с детьми – это внимательность:

"В ваших силах держать ситуацию под контролем. Обращайте внимание на состояние ребенка в период жарких летних дней, введите это в привычку. Для начала важно помнить: на пляже ребенок должен находиться в панамке светлого цвета, лучше всего – белого. Не забываем использовать защиту с высоким уровнем SPF и контролировать нахождение ребенка в тени".

По мнению специалиста, важно соблюдать несколько правил, чтобы ребенок не перегрелся на солнце:

Ребенок должен быть в головном уборе ;

Каждый час и после каждого купания – обновляем слой крема или спрея с защитой от солнца на коже;

Чередуем купание и отды х : 10 минут в воде, 20 минут на берегу;

Вода должна быть достаточной температуры: не ниже 20°;

Во время жаркого периода дня часто даем ребенку воду, компот или травяной чай. Никаких газировок ;

Отдыхать ребенку на пляже рекомендуется до 10:00 и после 17:00, чтобы не подвергать организм опасности.

"Если вы увидели, что у ребенка резко выражена адинамия (нежелание двигаться) и возникает спутанное сознание, состояние оглушенности, неуверенные движения, частое дыхание и сухая кожа – это перегрев".

Что делать, если ребенок перегрелся

Перенесите ребенка в тень или прохладное проветриваемое место;

Снимите верхнюю одежду с малыша, освободите шею и грудную клетку. Плотную или синтетическую одежду лучше вовсе снять;

Ребенка нужно тщательно выпаивать водой. Воду давать мелкими порциями, но часто. Вода должна быть не сильно холодной, так как это может спровоцировать спазм желудка и рвоту. Лучше выпаивать минеральной водой или специальными солевыми растворами, такими как Регидрон или Нормогидрон;

Намочите прохладной водой любую материю и приложите ее ко лбу, шее или затылку. Оботрите тело малыша мокрой тканью. Можно постепенно все больше обливать тело водой с температурой около 20°С. Резко заносить разгоряченного ребенка в море или другой водоем нельзя;

Приложите ко лбу или затылку холодный компресс – пакет или бутылку с холодной водой. Совсем маленького ребенка можно обернуть мокрой пеленкой или простыней.

Обеспечьте приток свежего воздуха. Обмахивайте его веерообразными движениями.

При тошноте или уже начавшейся рвоте – голову поверните набок, чтобы ребенок не поперхнулся рвотными массами. Наличие таких симптомов очень опасно, поэтому в срочном порядке вызывайте скорую помощь.

Старайтесь не отдыхать с детьми под палящим солнцем pixabay

Укус насекомого на пляже: как помочь ребенку

Педиатр Любовь Ермакова акцентирует: укусы насекомого могут вызвать неизвестную реакцию организма:

"Если вы отдыхаете на морском побережье – прежде всего проверьте песок на наличие затаившихся пауков. Отдыхая у реки, расстилайте белую простыню или полотенце: так вы сразу заметите приближение тех же клещей. Кроме того, не забывайте о средствах защиты от укусов насекомых, их нужно брать с собой в обязательном порядке".

Если вас укусил клещ, то одного укуса достаточно, чтобы заразиться пятью инфекциями, самые страшные из которых – клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Поэтому, относитесь к данному вопросу очень ответственно, особенно отдыхая с детьми.

Что делать, если ребенка укусило насекомое

Как только вы поняли, что вас или вашего ребенка укусило насекомое, нужно промыть рану холодной кипяченой водой и промокнуть салфеткой. Ни в коем случае не нужно тереть полотенцем. Просто слегка придавливая салфетку, обсушите кожу. Чтобы удалить бактерии, кожу следует обработать раствором мыла.

Не нужно трогать место укуса, не расчесывать его и не давать это делать ребенку;

Приложить к месту укуса лед, завернутый в мягкую салфетку. Он поможет снять отек и зуд;

Если льда нет, то приложить салфетки, смоченные очень холодной водой, периодически их меняя;

Обработать место укуса любым антисептиком: водкой, спиртом или препаратами, содержащими спирт, раствором фурацилина, борным спиртом, хлоргексидином и другими;

Если боль и зуд сильные – нужно принять любое антигистаминное и обезболивающее средство;

Если спустя несколько часов на коже появились волдыри и сыпь – обратитесь к врачу.

"При укусе клеща – сразу же обращайтесь к специалисту, подойдет даже ближайший медпункт. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно достать клеща – медицинский работник проведет манипуляцию, согласно безопасным правилам".

Если не трогать присосавшегося клеща, то через несколько дней он отвалится, выпив крови столько, сколько сможет. При этом, если клещ несет в себе вирус, то чем дольше он кормится, тем большую дозу возбудителя получит ребенок, и вероятность заболеть повысится.

При осложнениях - сразу обращайтесь к специалисту pixabay

Аптечка в отпуске: что стоит взять на пляж

Если вы хотите обезопасить себя и своих близких во время отдыха на пляже, специалисты рекомендуют запастись мини-аптечкой, которая поможет в "полевых" условиях. Вам понадобятся:

Средство для обработки ран, антисептик;

Сорбенты (на случай диареи или отправления);

Крем (лосьон, молочко) для защиты от солнца с высоким уровнем SPF;

Средства после загара (в виде крема, лосьона, молочка);

Средство от укуса насекомых;

Стерильный перевязочный пакет.

"Самое важное, что я могу посоветовать родителям – это быть внимательными. Не забывайте, что благополучие вашего ребенка зависит от вас самих", – подытожила специалист.

Мини-аптечка всегда пригодится pixabay

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