Как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса. Япония

Многие жители Днепра не успели вернуться в Украину во время эпидемии коронавируса, другие – остались на заработках или же давно проживают в других странах.

OBOZREVATEL подготовил для вас серию материалов, в которых днепряне, которые остались за границей во время карантина, эксклюзивно расскажут о ситуациях в своих странах.

Коронавирус в Японии: как живется днепрянам

Согласно данным последних суток, в Японии зарегистрировано более 2700 инфицированных COVID-19 и 69 жертв вируса.

Сейчас Япония находится на грани введения чрезвычайного положения, ведь уровень распространения коронавирусной инфекции продолжает повышаться.

1 апреля Япония ужесточила правила въезда: так, Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что страна расширила круг государств, гражданам которых будет временно закрыт въезд в страну в связи с пандемией. Также все, кто въезжает в страну, должны будут пройти 14-дневный добровольный карантин.

Днепрянин Александр Добарин уже два года живет в городе Хиросима – это современный город, который находится на крупнейшем острове Японского архипелага Хонсю.

По словам Александра, японцы достаточно спокойно относятся к мировой вспышке коронавируса. Параллельно все жители Хиросимы в обязательном порядке носят медицинское маски на улицах (как акцентировал днепрянин, в Японии это привычно в любое время) и моют руки. Антисептики в стране также используют всегда, даже без карантина и вспышки вируса.

Коронавирус в Японии распространяется очень медленно по простой причине: японцы – заядлые мизофобы. Это означает, что боязнь микробов, бактерий, грязи и инфекций для них обычное дело. Так, соблюдение дистанции в более чем 1 метр и наличие маски с антисептиком у японца скорее норма, чем исключение. Именно по этой причине COVID-19, который начал распространятся в Японии еще в середине января 2020 года, не забрал огромное количество жизней. Личная безопасность для каждого японца – самый важный аспект.

"Дефицита продуктов питания и туалетной бумаги в Японии нет. В обычном порядке – полные полки и поддоны с продукцией во всех супермаркетах, стандартные цены, отсутствие очередей. Для японцев все идет своим чередом, изменений нет".

В первые дни японцы раскупали туалетную бумагу, но теперь дефицита нет

Жизнь в японских городах не изменилась с приходом коронавируса

В супермаркетах и продуктовых магазинах достаточно еды и непродовольственных товаров

Как акцентирует Александр Добарин, с полок магазинов быстро пропадают только медицинские одноразовые маски:

"Нет только масок и спирта для рук. Разнообразные антибактериальные гели и мыло можно купить в любом магазине по доступной цене. В первые дни, когда во всех новостях говорили только о коронавирусе, был дефицит туалетной бумаги – ее раскупали с огромной скоростью. Это продлилось не более двух дней, сейчас бумага в обилии".

Ограничения в Японии все же есть: так, в стране во время вируса закрыт доступ к некоторым достопримечательностям. На сегодня страна живет в привычном для себя режиме.

"Пока мы все работаем как всегда, транспорт по городу курсирует без изменений. Школы, конечно же, закрыты. Дома никто не сидит, все занимаются своими делами. Остается ждать, что предпримут власти страны в ближайшее время. Возможно, введут аналогичные ограничения, как и в Днепре. Но это никого не удивит, ведь здоровье и безопасность – на первом месте".

Пока Хиросима живет в обычном ритме

Весенний город Хиросима

Цветущая Япония глазами днепрянина

Жители города гуляют у Японского моря без ограничений

Жизнь протекает так же, как и всегда

Власти Японии практикуют определенную тактику при борьбе с вирусом: так, запреты и принудительный карантин вводят только тогда, когда инфекцию уже невозможно сдержать.

Главная особенность японского метода борьбы с инфекцией заключается в том, что тест на новый коронавирус свободно пройти в стране нельзя – людей с температурой выше 37,5, кашлем и насморком призывают не менее четырех дней сидеть дома. Для пожилых этот срок сокращен до двух дней. Если симптомы не исчезают – нужно позвонить в один из специальных центров и пройти заочное собеседование.

Японцы всегда очень внимательны к своему здоровью Pinterest

Для жителей Японии личная безопасность на первом месте Pinterest

Маски на лицах - привычное дело в любой день Bloomberg

Коронавирус в Японии не вызывает панику Bloomberg

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса в Польше, Франции и Германии.

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