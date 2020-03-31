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31 марта • обновлено в 18:08
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Яна Коваль

Как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса. Франция

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Многие жители Днепра не успели вернуться в Украину во время эпидемии коронавируса, другие – остались на заработках или же давно проживают в других странах.

OBOZREVATEL подготовил для вас серию материалов, в которых днепряне, которые остались за границей во время карантина, эксклюзивно расскажут о ситуациях в своих странах.

Коронавирус во Франции: как проходит карантин для днепрян и украинцев

Коронавирус во Франции: как проходит карантин для днепрян и украинцев

Facebook: Lyly Liliana

По данным Министерства здравоохранения Франции, за последние сутки в европейской стране от COVID-19 умерли 418 человек. С начала эпидемии во Франции зарегистрировано 3024 смерти.

С симптомами коронавируса в больницах Франции сейчас находится почти 21 000 пациентов. В течение последних суток это количество выросло на 1600 человек.

Днепрянка Ксения Пивоварова акцентирует: вся Франция находится на строгом карантине. Так, в городе Шатель-Гийон (регион Овернь) выходить из дома можно только по определенным причинам:

  • в супермаркет за продуктами;

  • в аптеку или к врачу;

  • по неотложным семейным обстоятельствам;

  • на работу (в основном все на удаленной работе, где это возможно);

  • разрешен выгул собак;

  • можно сходить к родственникам, которые требуют неотложного ухода;

  • есть возможность отправиться на пробежку (только 1 раз в день, на 1 час, в радиусе 1 км от дома).

"Когда выходишь из дома, по всем вышеперечисленным причинам без исключения, с собой необходимо иметь заполненный специальный документ, где указываешь свои данные, время и дату выхода. Если нарушить карантин – действует система штрафов. Полиция контролирует выполнение карантинных мер", – рассказала Ксения Пивоварова.
Документ, который нужно заполнить для выхода на улицу во Франции

Документ, который нужно заполнить для выхода на улицу во Франции

service-public.fr

Пустой Шатель-Гийон

Пустой Шатель-Гийон

По словам девушки, жители города Шатель-Гийон к ситуации с коронавирусом относятся очень серьезно:

"Население, в основном, понимает необходимость принятых мер и серьезность ситуации. Также, судя по пустым улицам и соблюдению мер в общественных местах (магазины, аптеки), мы все часть одного большого дела в борьбе с вирусом. Люди это понимают и осознают".
Город в регионе Овернь

Город в регионе Овернь

Стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров и лекарственных средств во Франции не стала выше:

"Цены на лекарства и еду не повысили. Такие же, как и до карантина - мы регулярно закупаемся едой и товарами первой необходимости".
Горожане практически не выходят на улицу

Горожане практически не выходят на улицу

Во французской столице сегодня достаточно спокойное настроение среди жителей. Как рассказала Наталья Корниенко, которая уже много лет проживает в Париже, власти страны выполняют свой долг и контролируют ситуацию, на сколько это сегодня возможно:

"В первый день перед карантином был ажиотаж в плане покупки продуктов, скупали весь рис и макароны. Но министр выступил по телевидению и попросил не беспокоиться, на складах много продуктов – их хватит на целый год. Людям стало все понятно и все вошло в свой ритм. Жители Франции поняли, что паниковать не нужно, необходимо принять меры предосторожности и оставаться дома, соблюдая все рекомендации".
Ситуация в начале карантина

Ситуация в начале карантина

Facebook: Lyly Liliana

Кроме того, чтобы выйти на улицу – житель Франции обязан заполнить и по надобности предоставить декларацию:

Декларация, которую нужно заполнить перед выходом на французские улицы (для тех, кто работает)

Декларация, которую нужно заполнить перед выходом на французские улицы (для тех, кто работает)

"Полиция контролирует, куда и зачем выходят граждане страны. Если ты выходишь на улицу без повода, то тебя ждет штраф от 200 €. Всегда шумные и многолюдные улицы Парижа стали пустыми и тихими".
Париж, район 17

Париж, район 17

На площади Шарля де Голля до карантина всегда было многолюдно

На площади Шарля де Голля до карантина всегда было многолюдно

Французы верят, что общими усилиями вирус будет побежден

Французы верят, что общими усилиями вирус будет побежден

Соблюдайте меры безопасности

Соблюдайте меры безопасности

Как рассказала Наталья Корниенко, в Париже действуют социальные службы, в которые можно обратиться и бесплатно получить базовые продукты питания: молоко, макаронные изделия, овощи, фрукты, крупы.

"Многие парижане перешли на удаленную работу. Некоторых работников уволили (мотив – короновирус), но это коснулось в основном тех, у кого временный контракт, а не постоянный. Те, у кого в контракте был прописан вирус, имеют право стать на биржу труда и получать сумму, равную примерно половине стандартной зарплаты. К примеру, если ты получал 2000 € – на бирже будут выплачивать 1000 €".

Как и в Украине, дошкольники, школьники и студенты Франции обучаются дистанционно. Кроме того, один из родителей во время карантина имеет право взять отпуск уходу за ребенком. В данном случае государство также оплачивает такой отпуск.

Метро пустует

Метро пустует

Люди не хотят рисковать жизнью

Люди не хотят рисковать жизнью

Оставайтесь дома и берегите свое здоровье

Оставайтесь дома и берегите свое здоровье

Медицинские маски, перчатки и антисептики в продаже есть. Парижане редко выходят на улицы, поэтому дефицит защитных средств в аптеках не наблюдается.

В аптеках Парижа достаточно масок и антисептиков

В аптеках Парижа достаточно масок и антисептиков

Жительница Парижа Lyly Liliana передала атмосферу пустого города в своих фото:

Во Франции большое количество смертей из-за коронавируса

Во Франции большое количество смертей из-за коронавируса

Facebook: Lyly Liliana

В Париже приняты жесткие карантинные меры

В Париже приняты жесткие карантинные меры

Facebook: Lyly Liliana

Люди практически не выходят на улицы

Люди практически не выходят на улицы

Facebook: Lyly Liliana

Всегда шумный Париж опустел

Всегда шумный Париж опустел

Facebook: Lyly Liliana

Но все же, весенняя Франция удивляет своей красотой

Но все же, весенняя Франция удивляет своей красотой

Facebook: Lyly Liliana

Полиция Франции контролирует горожан

Полиция Франции контролирует горожан

Facebook: Lyly Liliana

Французы доверяют властям и сохраняют спокойствие

Французы доверяют властям и сохраняют спокойствие

Facebook: Lyly Liliana

На улице Риволи совсем нет людей

На улице Риволи совсем нет людей

Facebook: Lyly Liliana

Патруль выполняет свой долг

Патруль выполняет свой долг

Facebook: Lyly Liliana

Не забывайте помогать людям преклонного возраста

Не забывайте помогать людям преклонного возраста

Facebook: Lyly Liliana

Выгул собак разрешен

Выгул собак разрешен

Facebook: Lyly Liliana

Безопасность на первом месте

Безопасность на первом месте

Facebook: Lyly Liliana

И только голуби гуляют по городу

И только голуби гуляют по городу

Facebook: Lyly Liliana

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как живут днепряне в Германии во время карантина.

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Читайте все новости по теме "Украина - Франция" на OBOZREVATEL.

Автор
Яна Коваль
Темы
Украина - Франция Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
Путешествия по Европе путешествия заробитчане карантин безопасность новости
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