Как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса. Франция

Многие жители Днепра не успели вернуться в Украину во время эпидемии коронавируса, другие – остались на заработках или же давно проживают в других странах.

OBOZREVATEL подготовил для вас серию материалов, в которых днепряне, которые остались за границей во время карантина, эксклюзивно расскажут о ситуациях в своих странах.

Коронавирус во Франции: как проходит карантин для днепрян и украинцев Facebook: Lyly Liliana

По данным Министерства здравоохранения Франции, за последние сутки в европейской стране от COVID-19 умерли 418 человек. С начала эпидемии во Франции зарегистрировано 3024 смерти.

С симптомами коронавируса в больницах Франции сейчас находится почти 21 000 пациентов. В течение последних суток это количество выросло на 1600 человек.

Днепрянка Ксения Пивоварова акцентирует: вся Франция находится на строгом карантине. Так, в городе Шатель-Гийон (регион Овернь) выходить из дома можно только по определенным причинам:

в супермаркет за продуктами;

в аптеку или к врачу;

по неотложным семейным обстоятельствам;

на работу (в основном все на удаленной работе, где это возможно);

разрешен выгул собак;

можно сходить к родственникам, которые требуют неотложного ухода;

есть возможность отправиться на пробежку (только 1 раз в день, на 1 час, в радиусе 1 км от дома).

"Когда выходишь из дома, по всем вышеперечисленным причинам без исключения, с собой необходимо иметь заполненный специальный документ, где указываешь свои данные, время и дату выхода. Если нарушить карантин – действует система штрафов. Полиция контролирует выполнение карантинных мер", – рассказала Ксения Пивоварова.

Документ, который нужно заполнить для выхода на улицу во Франции service-public.fr

Пустой Шатель-Гийон

По словам девушки, жители города Шатель-Гийон к ситуации с коронавирусом относятся очень серьезно:

"Население, в основном, понимает необходимость принятых мер и серьезность ситуации. Также, судя по пустым улицам и соблюдению мер в общественных местах (магазины, аптеки), мы все часть одного большого дела в борьбе с вирусом. Люди это понимают и осознают".

Город в регионе Овернь

Стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров и лекарственных средств во Франции не стала выше:

"Цены на лекарства и еду не повысили. Такие же, как и до карантина - мы регулярно закупаемся едой и товарами первой необходимости".

Горожане практически не выходят на улицу

Во французской столице сегодня достаточно спокойное настроение среди жителей. Как рассказала Наталья Корниенко, которая уже много лет проживает в Париже, власти страны выполняют свой долг и контролируют ситуацию, на сколько это сегодня возможно:

"В первый день перед карантином был ажиотаж в плане покупки продуктов, скупали весь рис и макароны. Но министр выступил по телевидению и попросил не беспокоиться, на складах много продуктов – их хватит на целый год. Людям стало все понятно и все вошло в свой ритм. Жители Франции поняли, что паниковать не нужно, необходимо принять меры предосторожности и оставаться дома, соблюдая все рекомендации".

Ситуация в начале карантина Facebook: Lyly Liliana

Кроме того, чтобы выйти на улицу – житель Франции обязан заполнить и по надобности предоставить декларацию:

Декларация, которую нужно заполнить перед выходом на французские улицы (для тех, кто работает)

"Полиция контролирует, куда и зачем выходят граждане страны. Если ты выходишь на улицу без повода, то тебя ждет штраф от 200 €. Всегда шумные и многолюдные улицы Парижа стали пустыми и тихими".

Париж, район 17

На площади Шарля де Голля до карантина всегда было многолюдно

Французы верят, что общими усилиями вирус будет побежден

Соблюдайте меры безопасности

Как рассказала Наталья Корниенко, в Париже действуют социальные службы, в которые можно обратиться и бесплатно получить базовые продукты питания: молоко, макаронные изделия, овощи, фрукты, крупы.

"Многие парижане перешли на удаленную работу. Некоторых работников уволили (мотив – короновирус), но это коснулось в основном тех, у кого временный контракт, а не постоянный. Те, у кого в контракте был прописан вирус, имеют право стать на биржу труда и получать сумму, равную примерно половине стандартной зарплаты. К примеру, если ты получал 2000 € – на бирже будут выплачивать 1000 €".

Как и в Украине, дошкольники, школьники и студенты Франции обучаются дистанционно. Кроме того, один из родителей во время карантина имеет право взять отпуск уходу за ребенком. В данном случае государство также оплачивает такой отпуск.

Метро пустует

Люди не хотят рисковать жизнью

Оставайтесь дома и берегите свое здоровье

Медицинские маски, перчатки и антисептики в продаже есть. Парижане редко выходят на улицы, поэтому дефицит защитных средств в аптеках не наблюдается.

В аптеках Парижа достаточно масок и антисептиков

Жительница Парижа Lyly Liliana передала атмосферу пустого города в своих фото:

Во Франции большое количество смертей из-за коронавируса Facebook: Lyly Liliana

В Париже приняты жесткие карантинные меры Facebook: Lyly Liliana

Люди практически не выходят на улицы Facebook: Lyly Liliana

Всегда шумный Париж опустел Facebook: Lyly Liliana

Но все же, весенняя Франция удивляет своей красотой Facebook: Lyly Liliana

Полиция Франции контролирует горожан Facebook: Lyly Liliana

Французы доверяют властям и сохраняют спокойствие Facebook: Lyly Liliana

На улице Риволи совсем нет людей Facebook: Lyly Liliana

Патруль выполняет свой долг Facebook: Lyly Liliana

Не забывайте помогать людям преклонного возраста Facebook: Lyly Liliana

Выгул собак разрешен Facebook: Lyly Liliana

Безопасность на первом месте Facebook: Lyly Liliana

И только голуби гуляют по городу Facebook: Lyly Liliana

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как живут днепряне в Германии во время карантина.

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