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Как бесплатно проверить кредитную историю в Днепре и улучшить рейтинг

Яна Коваль
Яна Коваль
Днепр в деталях
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Как бесплатно проверить кредитную историю в Днепре и улучшить рейтинг

Как улучшить кредитный рейтинг

Каждый житель Днепра в той или иной мере связан с кредитами. Многие берут кредитные средства в банках для крупных покупок или незапланированных расходов.

Несмотря на то, что кредиты в наше время стали спасательной лодкой для многих днепрян, один неверный шаг в виде просрочки платежа может весомо испортить ваш кредитный рейтинг. О том, как узнать свою кредитную историю и рейтинг – расскажет OBOZREVATEL.

Что такое кредитная история

Кредитная история – это информация о ваших кредитах и история их погашения, которую Украинское бюро кредитных историй получает от партнеров: банков, финансовых и лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых институтов. Кредитная история хранится в базе данных бюро в течение 10 лет с момента исполнения заемщиком кредитного договора.

Кредитную историю может запросить только ее владелец и организации, имеющие специальное разрешение. При обращении за кредитом и оформлении договора кредитор обязательно получает согласие заемщика на проверку его данных в бюро для согласования кредита и мониторинга состояния кредитной истории на время наличия активного кредитного договора.

Как рассказал кредитный эксперт из Днепра Николай Иванчук, многие люди безответственно относятся к своим кредитам, а позже винят себя в этом:

"Многие жители Днепра вначале берут, а лишь потом осознают. В вопросе с кредитом важно понимать свои возможности, быть уверенным в том, что этот путь будет под силу. Часто встречаются и те, кто берет очередной кредит, чтобы погасить другую задолженность. Кредитный рейтинг в таком случает быстро портится, особенно при наличии просроченных платежей".

Как получить свою кредитную историю в онлайн режиме и по почте

Для того, чтобы узнать свою кредитную историю – достаточно пройти авторизацию на сайте с помощью номера телефона и указать необходимые данные при регистрации: номер паспорта и идентификационный код. С помощью этих данных бюро получит возможность предоставить полную информацию по запросу. Один раз в год такую информацию вы имеете право запросить бесплатно. Повторный запрос обойдется в 50 гривен.

Первый шаг - авторизация по номеру телефона

Первый шаг - авторизация по номеру телефона Украинское бюро кредитных историй

Отчет можно не только посмотреть на сайте, но и переадресовать себе на почтовый ящик

Отчет можно не только посмотреть на сайте, но и переадресовать себе на почтовый ящик Украинское бюро кредитных историй

Запросы о кредитной истории и рейтинге хранятся в архиве вашего профиля на УБКИ

Запросы о кредитной истории и рейтинге хранятся в архиве вашего профиля на УБКИ Украинское бюро кредитных историй

Совершив запрос, вы можете ознакомиться с подробной информацией о вашей кредитной истории на сегодня

Совершив запрос, вы можете ознакомиться с подробной информацией о вашей кредитной истории на сегодня Украинское бюро кредитных историй

Если по каким-либо причинам вы не можете зайти на сайт бюро – вам необходимо отправить заявку на почтовый адрес ООО "Украинское бюро кредитных историй", 49044, Днепр, а/я 2733.

"В заявлении обязательно нужно указать подробную информацию: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный код, юридический адрес, адрес проживания. Если вся информация подана верно – кредитная история будет отправлена к вам заказным письмом максимум через 2 дня после запроса. Если у вас нет кредитной истории – вам отправят справку об этом с мокрой печатью", – рассказал кредитный эксперт Николай Иванчук.

Пример заявления на получение кредитной истории по почте

Пример заявления на получение кредитной истории по почте Украинское бюро кредитных историй

Что делать, если вы не согласны с данными в кредитной истории

Вы имеете право обжаловать данные в кредитной истории. Коррективы в историю могут быть внесены, если кредитор подтверждает ошибочность информации. В противном случае – вы имеете право включить в свою кредитную историю комментарий размером до 100 слов по информации, которая оспаривалась. Подать заявку на обжалование кредитной истории можно в специальном разделе на сайте Украинского бюро кредитных историй. Все полученные ранее отчеты можно найти в разделе Архив-Заказ.

На сайте также есть раздел "Журнал Ваших обращений"

На сайте также есть раздел "Журнал Ваших обращений" Украинское бюро кредитных историй

Вы можете обжаловать свою кредитную историю с помощью нескольких шагов

Вы можете обжаловать свою кредитную историю с помощью нескольких шагов Украинское бюро кредитных историй

Как повысить кредитный рейтинг и улучшить кредитную историю

Хорошая кредитная история формируется в случае активного пользования кредитными продуктами и их своевременным погашением:

"Влияние просрочек, допущенных в прошлом, будет уменьшаться со временем, а недавнее погашение очередного кредитного договора улучшит текущее состояние кредитной истории. Также важно помнить, что большое количество одновременно открытых кредитов снизит ваш текущий кредитный рейтинг", – подытожил специалист.

Для улучшения кредитной истории нужно:

  • погасить текущие задолженности, если они есть;

  • минимизировать количество одновременно открытых договоров;

  • активно пользоваться кредитными продуктами (преимущественно –

    небольшие краткосрочные кредиты);

  • своевременно выполнять платежи.

Как узнать свой кредитный рейтинг

В отличии от кредитной истории, узнать кредитный рейтинг бесплатно не получится. На сайте УБКИ есть специальный раздел "кредитный рейтинг", в котором вы можете узнать всю необходимую информацию. Стоимость получения информации – 50 гривен. Вам необходимо пройти авторизацию на сайте, о которой мы рассказали выше.

Оплатить услугу можно в онлайн-режиме

Оплатить услугу можно в онлайн-режиме Украинское бюро кредитных историй

По какой причине может быть понижен кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг включает в себя более 10 факторов, влияющих на его показатель. Большое количество запросов кредитной истории или большое количество открытых кредитов может временно немного снизить рейтинг. Для улучшения кредитной истории и повышения кредитного рейтинга стоит сначала погасить текущие просрочки (если они есть), минимизировать количество одновременно открытых договоров, активно пользоваться кредитными продуктами и самое главное – своевременно выполнять платежи по кредитам.

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