Как бесплатно проверить кредитную историю в Днепре и улучшить рейтинг

Каждый житель Днепра в той или иной мере связан с кредитами. Многие берут кредитные средства в банках для крупных покупок или незапланированных расходов.

Несмотря на то, что кредиты в наше время стали спасательной лодкой для многих днепрян, один неверный шаг в виде просрочки платежа может весомо испортить ваш кредитный рейтинг. О том, как узнать свою кредитную историю и рейтинг – расскажет OBOZREVATEL.

Что такое кредитная история

Кредитная история – это информация о ваших кредитах и история их погашения, которую Украинское бюро кредитных историй получает от партнеров: банков, финансовых и лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых институтов. Кредитная история хранится в базе данных бюро в течение 10 лет с момента исполнения заемщиком кредитного договора.

Кредитную историю может запросить только ее владелец и организации, имеющие специальное разрешение. При обращении за кредитом и оформлении договора кредитор обязательно получает согласие заемщика на проверку его данных в бюро для согласования кредита и мониторинга состояния кредитной истории на время наличия активного кредитного договора.

Как рассказал кредитный эксперт из Днепра Николай Иванчук, многие люди безответственно относятся к своим кредитам, а позже винят себя в этом:

"Многие жители Днепра вначале берут, а лишь потом осознают. В вопросе с кредитом важно понимать свои возможности, быть уверенным в том, что этот путь будет под силу. Часто встречаются и те, кто берет очередной кредит, чтобы погасить другую задолженность. Кредитный рейтинг в таком случает быстро портится, особенно при наличии просроченных платежей".

Как получить свою кредитную историю в онлайн режиме и по почте

Для того, чтобы узнать свою кредитную историю – достаточно пройти авторизацию на сайте с помощью номера телефона и указать необходимые данные при регистрации: номер паспорта и идентификационный код. С помощью этих данных бюро получит возможность предоставить полную информацию по запросу. Один раз в год такую информацию вы имеете право запросить бесплатно. Повторный запрос обойдется в 50 гривен.

Первый шаг - авторизация по номеру телефона Украинское бюро кредитных историй

Отчет можно не только посмотреть на сайте, но и переадресовать себе на почтовый ящик Украинское бюро кредитных историй

Запросы о кредитной истории и рейтинге хранятся в архиве вашего профиля на УБКИ Украинское бюро кредитных историй

Совершив запрос, вы можете ознакомиться с подробной информацией о вашей кредитной истории на сегодня Украинское бюро кредитных историй

Если по каким-либо причинам вы не можете зайти на сайт бюро – вам необходимо отправить заявку на почтовый адрес ООО "Украинское бюро кредитных историй", 49044, Днепр, а/я 2733.

"В заявлении обязательно нужно указать подробную информацию: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный код, юридический адрес, адрес проживания. Если вся информация подана верно – кредитная история будет отправлена к вам заказным письмом максимум через 2 дня после запроса. Если у вас нет кредитной истории – вам отправят справку об этом с мокрой печатью", – рассказал кредитный эксперт Николай Иванчук.

Пример заявления на получение кредитной истории по почте Украинское бюро кредитных историй

Что делать, если вы не согласны с данными в кредитной истории

Вы имеете право обжаловать данные в кредитной истории. Коррективы в историю могут быть внесены, если кредитор подтверждает ошибочность информации. В противном случае – вы имеете право включить в свою кредитную историю комментарий размером до 100 слов по информации, которая оспаривалась. Подать заявку на обжалование кредитной истории можно в специальном разделе на сайте Украинского бюро кредитных историй. Все полученные ранее отчеты можно найти в разделе Архив-Заказ.

На сайте также есть раздел "Журнал Ваших обращений" Украинское бюро кредитных историй

Вы можете обжаловать свою кредитную историю с помощью нескольких шагов Украинское бюро кредитных историй

Как повысить кредитный рейтинг и улучшить кредитную историю

Хорошая кредитная история формируется в случае активного пользования кредитными продуктами и их своевременным погашением:

"Влияние просрочек, допущенных в прошлом, будет уменьшаться со временем, а недавнее погашение очередного кредитного договора улучшит текущее состояние кредитной истории. Также важно помнить, что большое количество одновременно открытых кредитов снизит ваш текущий кредитный рейтинг", – подытожил специалист.

Для улучшения кредитной истории нужно:

погасить текущие задолженности, если они есть;

минимизировать количество одновременно открытых договоров;

активно пользоваться кредитными продуктами (преимущественно – небольшие краткосрочные кредиты);

своевременно выполнять платежи.

Как узнать свой кредитный рейтинг

В отличии от кредитной истории, узнать кредитный рейтинг бесплатно не получится. На сайте УБКИ есть специальный раздел "кредитный рейтинг", в котором вы можете узнать всю необходимую информацию. Стоимость получения информации – 50 гривен. Вам необходимо пройти авторизацию на сайте, о которой мы рассказали выше.

Оплатить услугу можно в онлайн-режиме Украинское бюро кредитных историй

По какой причине может быть понижен кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг включает в себя более 10 факторов, влияющих на его показатель. Большое количество запросов кредитной истории или большое количество открытых кредитов может временно немного снизить рейтинг. Для улучшения кредитной истории и повышения кредитного рейтинга стоит сначала погасить текущие просрочки (если они есть), минимизировать количество одновременно открытых договоров, активно пользоваться кредитными продуктами и самое главное – своевременно выполнять платежи по кредитам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как обезопасить детей на пляжах Днепра. Что делать, если ребенок перегрелся и как его уберечь от солнечного удара.