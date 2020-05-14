Уже открыто: как соблюдают безопасность кафе и рестораны Днепра во время карантина

С 11 мая в Днепре началось ослабление карантинных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

О том, соблюдают ли правила безопасности кафе, летние площадки и рестораны в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Выход из карантина в Днепре: как соблюдают правила кафе и рестораны

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, первый этап послабления карантинных мер продлится до 22 мая. По правилам, на входе в заведение торговли или сферы услуг должны быть организованы места для дезинфекции рук, клиентов и посетителей можно допускать только в масках или респираторах, сотрудники учреждения и работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки, а также проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Многие предприятия во время карантина в Днепре очень пострадали. Как рассказал экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко, только по официальным данным, за первый месяц карантина уровень безработицы вырос с 8% до 12%. Это не считая тех работников, которые ушли в отпуск за свой счет и тех, кто не зарегистрировался в центре занятости:

"Кафе, рестораны и кофейни города столкнулись с большими потерями. Те, кто работает не только на локации, но и занимается доставкой, пострадали немного меньше. При этом, в среднем в отпуск за свой счет ушло около 2/3 персонала. Многие уволились. Пострадали не только заведения, но и вся связующая цепь. К примеру, те же службы по доставке воды перестали получать заказы от предприятий, а клининговые компании – заказы по уборке. Ущерб был нанесен всем без исключения".

Сейчас в Днепре реализуется первый этап выхода из карантина, и никому не выгодно нарушать правила, установленные на государственном уровне. Во всех кофейнях, которые работают в Днепре, соблюдают безопасность. Так, к прилавку посетителям подходить нельзя: на входах в заведения установлен столы, преграждающие путь.

Между барной стойкой и клиентом - более 3 метров

Бесконтактная оплата - еще одна возможность обезопасить себя и своих близких

На столах установлены санитайзеры или антисептические гели для рук, боксы с одноразовыми салфетками, терминалы для бесконтактной оплаты, упакованные крышки и трубочки для напитков. К слову, вы можете совершенно не контактировать с продавцом, находясь от него на безопасном расстоянии. Бариста и кассир – в медицинских масках и перчатках.

Продавцы и кассиры соблюдают все правила

Все для удобства и безопасности

Все для безопасности клиентов и работников

На входе в заведения установлены санитайзеры

Конечно же, меню кафе и кофеен в период карантина менее обширные. Так, если вы привыкли покупать свежую выпечку или сладкие десерты в любимых кафе, о них пока не стоит мечтать: вам предоставят только основные позиции.

"У нас только кофе, чай и лимонад, пока больше ничего предложить не можем. Выпечка будет позже, когда разрешат полностью открыть заведения на государственном уровне. Радует, что уже можно выйти на работу", – поделилась работник кафе в центре Днепра Виктория.

Многие рады вернуться на работу

В остальном кафе работают так же, как и всегда: в заведении принимают заказ, покупатель оплачивает наличными или картой и к столику на входе вам приносят ваш напиток или блюдо.

Кроме того, на входе в кофейни расположены информационные стенды или листы, в которых говорится об ограничениях из-за COVID-19. Даже обслуживая ваш заказ на улице, у вас могут попросить надеть маску и перчатки.

Данного рода информация размещена на всех заведениях Днепра

В таких крупных ресторанах быстрого питания в Днепре, как KFC и McDonald’s, соблюдение правил безопасности стало главным условием для посещения локаций клиентами. Чтобы сделать заказ в KFC, заходить внутрь можно только в маске и перчатках. Лицам, которые не достигли 16 лет, вход после 22:00 без сопровождения родителей – запрещен. На входе установлен бокс с антисептическим гелем.

В KFC нельзя заходить без маски и перчаток

Основной зал в McDonald’s закрыт до конца карантина. При этом, вы все так же можете сделать заказ в окне экспресс обслуживания или на МакДрайв. У входа к окну нанесена разметка, которая напоминает о соблюдении безопасной дистанции в 1,5 метра между клиентами.

В McDonald’s соблюдают безопасное расстояние между клиентами

Во время карантина в Днепре из-за COVID-19 рестораны, кафе и кофейни призывают посетителей делать заказ в онлайн режиме и совершать оплату с помощью банковской карты – так минимизируется риск заразиться вирусом. Многие рестораны организовали бесплатную доставку блюд и напитков на дом с помощью собственных служб или курьеров популярных в Днепре сервисов.

В интернете можно найти информацию о том, какие заведения совершают бесплатную доставку по вашему району menu.ua

На официальных сайтах ресторанов вы можете ознакомиться с информацией о том, в какие районы Днепра осуществляется доставка и сколько стоит услуга. К примеру, стоимость доставки составляет 40 грн, если сумма заказа более 100 грн, и вы находитесь в радиусе 2,5 км от заведения. Если сумма вашего заказа меньше 100 грн, стоимость доставки увеличивается на 10 грн. Стоимость доставки увеличивается вместе с радиусом. При плохих погодных условиях, ливне, граде – стоимость доставки увеличивается еще на 10 гривен.

Радиус доставки по Днепру McDonald’s

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;

Не паникуйте. Все будет хорошо!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, соблюдают ли карантинные меры на рынках Днепра.