Изнасилование 13-летнего мальчика из Каменского: появились новые подробности о подозреваемом

Мужчина, который подозревается в изнасиловании 13-летнего мальчика из Каменского, два года назад избил на улице несовершеннолетнюю девушку.

Тогда суд первой инстанции назначил ему полгода ареста, но апелляционный суд отменил арест и принял решение наказать мужчину штрафом. Уже в июле 2020 года этот же мужчина заманил 13-летнего подростка к себе на дачу и там надругался над мальчиком. Правоохранители задержали по подозрению в изнасиловании Сергея Стрельцова, которого опознал ребенок, и на сегодняшний день он находится в СИЗО. Об этом OBOZREVATEL стало известно из источников в полиции.

Сергей Стрельцов на суде в Каменском в 2019 году "Событие"

В апреле 2018 года Стрельцов посреди улицы без каких-либо причин напал на незнакомую ему 17-летнюю Анну Губу. Мужчина грязно приставал к девушке, а когда та ответила ему пощечиной, нанес ей несколько ударов бутылкой по голове и лицу, после чего ударил ногой в живот и скрылся.

Вот как описывала тогда эти события Анна:

Анна Губа рассказала журналистам о нападении

"В тот день я гуляла с подружкой, дорогу перешла первой. Таня осталась на той стороне, а я перешла и подумала, что подожду ее в тени. Возле бордюра замедляюсь, тут идут три мужчины навстречу, один из них обходит меня, подходит вплотную и говорит: "Девушка, а что у вас грудь и попа закрыты, показывайте, что у вас там", – рассказала Аня о начале конфликта.

Девушка попыталась аккуратно обойти их и не спровоцировать на конфликт, однако у мужчин были свои "планы". Как только она обогнала их, мужчина, одетый в зеленую футболку, догнал ее и "с силой схватил за ягодицы".

"После того как он схватил меня за ягодицы, я поворачиваюсь, пытаюсь дать пощечину, и тогда он как озверел. Когда он попытался ударить меня бутылкой первый раз, мне удалось отмахнуться. Второй раз он ударил уже с большей силой и попал бутылкой в лицо. Удар был сильным, на лице разбились солнечные очки. Пока я приходила в себя от произошедшего и открыла глаза, он уже налетел на меня и ногой с размаху ударил в бок живота. Слава богу, тут начала кричать моя подруга. Я крикнула ей, чтобы она вызывала полицию. После этого нападавший убежал", - рассказала девушка.

Все происходящее зафиксировали камеры наблюдения и нападавшего удалось идентифицировать. Из-за побоев девушка попала в больницу с сотрясением мозга.

Судебные разбирательства продолжались полтора года и вызвали бурную реакцию общественности Каменского: люди выходили на митинги под здание суда и требовали посадить Стрельцова за решетку.

Митинг под зданием Днепровского суда в Каменском

Митингующие выражают свое отношение к Стрельцову

Днепровским районным судом города Днепродзержинска Днепропетровской области Стрельцов был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка с мотивом явного неуважения к обществу, которое сопровождается особенной дерзостью или исключительным цинизмом) с назначением наказания в виде ареста сроком на 6 месяцев.

Сергей Стрельцов на суде в Каменском

Стрельцов подал апелляцию, заседание по которой прошло 4 ноября 2019 года в Днепре. Днепровский апелляционный суд в лице судей Коваленко Н.В., Слоквенко Г.П. и Джерелейко О.Е. заменил Стельцову 6 месяцев ареста на административный штраф – 1000 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 17 тысяч гривен.

Менее чем через год Стрельцова снова задержали уже по подозрению в нападении на несовершеннолетнего. В этот раз ему инкриминируют часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование малолетнего. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как рассказал правоохранительным органам ребенок, он познакомился с мужчиной в социальной сети на свой день рождения, 18 июля 2020 года. Подозреваемый предложил мальчику встретиться, чтобы отметить праздник. При встрече мужчина заманил ребенка в автомобиль и увез в поселок городского типа Петриковка. Инцидент произошел на даче у подозреваемого.

По информации, которую OBOZREVATEL сообщил источник, знакомый со следствием, вместе со Стрельцовым на даче находился еще один мужчина, который вместе с подозреваемым употребляли наркотики и предлагали их ребенку.

Правоохранители задержали Стрельцова на следующий день, 19 июля, и мальчик опознал в нем своего обидчика. Как рассказал наш источник, мужчина на коленях просил у родителей мальчика забрать заявление. Сейчас Стрельцов находится в следственном изоляторе Днепра в ожидании очередного суда, а родители ребенка ищут адвоката.

По информации OBOZREVATEL первые слушания дела должны пройти в ноябре этого года.

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