Истории веб-моделей из Днепра: от унижений до уголовной ответственности (18+)

Бывшие работницы онлайн-студий с дрожью вспоминают о фетишах клиентов.

Единственное, что удерживало их на такой работе - неплохой и легкий заработок.

OBOZREVATEL пообщался с бывшими веб-моделями, которые поделились очень откровенными и неприятными воспоминаниями.

Откровенные истории веб-моделей

Какую зарплату предлагают "вебкам"

На всевозможных сайтах работодатель указывает суммы от 25 000 грн до 80 000 грн. Девушкам обещают комфортный офис для работы, выплаты два раза в месяц наличными и часто в иностранной валюте.

Чаще всего, по факту, девушкам предоставляют комнату, компьютер, диван и пустые стены, чтоб "не палить контору". Как поделились девушки, их доход в данной сфере не превышал 20 000 гривень.

Вот что указывают на сайтах по поводу графика работы:

"График для наших веб-моделей составлен так, что теперь вы без труда сможете совместить работу и учебу. А самое главное - что проблем с прогулами не будет и преподаватели определенно будут довольны вами!"

Чаще всего встречаются объявления с возможностью работать в одну из трех смен: утро (09:00-15:00), вечер (15:00-21:00) и ночь (21:00-03:00).

Кроме того, работать можно в паре с подругой. На вопрос "нужно ли раздеваться?" работодатель отвечает так:

"Уровень откровенности общения девушка выбирает сама. Разумеется, чем более расслабленным будет собеседник, тем больше денег он оставит за общение с девушкой".

Конечно же, ни на одном из сайтов мы не нашли информацию по поводу реальной картины, которая ждет девушек. Бывшие веб-модели с уверенностью говорят о том, что раздеваться и выполнять прихоти клиента нужно, иначе делать на такой работе нечего. Без демонстрации прелестей не обходится практически ни одно общение с клиентом. Лишь изредка мужчины хотят просто поговорить или высказаться.

Истории бывших веб-моделей

"В комнате диван, компьютер и стол. Больше ничего. Есть много сайтов с иностранцами, общение происходит на этих площадках. Заходишь на сайт, включаешь камеру. В начале это общий чат – там, где ты не раздеваешься. Если кто-то хочет тебя "в приват" - то он платит тебе деньги, в углу экрана указана сумма. Далее вы вдвоем переходите в приватное общение и там вы уже модель делает то, что он скажет", - рассказала 20-летняя Виктория, проработавшая веб-моделью полгода.

Девушка акцентировала, что некоторые обмениваются контактами и потом общаются между собой самостоятельно, без сайтов и работодателя. Бывшие клиенты часто помогают деньгами взамен на фото или общение.

"Студия забирала свои 50-60%, остальное - моя зарплата. Мой средний заработок варьировался в пределах 15 000 - 20 000 гривен. Платили каждые две недели. Обычно туда приходят девочки, у которых тяжелое финансовое положение. Одним не помогают родители, другим банально нечего есть. Это не та работа, о которой мечтаешь и идешь получать удовольствие", - добавила наша собеседница.

Не смотря на заработок выше среднего, работа в виртуальных порностудиях опасна. В первую очередь – это шантаж со стороны недовольного клиента и угроза собственной репутации:

"У меня был случай, когда меня "спалили". На тот момент я училась в университете и работала в студии. Однажды утром я вижу, что в одной из соцсетей была сделана рассылка с моими обнаженными фотками в самом разгаре рабочего процесса, так сказать. Фото были отправлены моим друзьям. Мне было очень стыдно, ведь об этом узнали все вокруг. После такого позора я перестала этим заниматься", - рассказала Виктория.

Алина провела в сфере два года. Девушка была довольна заработком, но теперь ей сложно построить здоровые отношения.

"Конечно, все зависит от стрессоустойчивости и отношению к тому, что делаешь. Но после двух лет работы "вебкой" я просто не могу подпустить к себе мужчину. Как представлю, что у него в голове – сразу отбивает желание строить отношения. Знаю, что это неправильно".

По словам Оксаны, не стоит воспринимать то, что делаешь на камеру, как что-то особенное. Девушка с уверенностью говорит о том, что это такая же работа, как и все остальные:

"Хочешь заработать много – снимай трусы. В этой сфере данная схема работает на 100%. Делай, что скажут, старайся удержать клиента, будь для него реальной сексуальной фантазией, о которой он никогда не скажет любимой женщине. В таких чатах мужики выпускают наружу все, что спит в них в обычной жизни", - поделилась Оксана.

О фетишах клиентов

Девушки рассказали, что в процессе общения в приватных чатах клиенты часто выпускают на волю все свою фантазии и фетиши.

"Однажды один из моих клиентов попросил меня завязать на шею платок и скулить как собака, пока он будет мастурбировать. Во время процесса он зацепил прищепки на свои соски и матерился", - рассказывает Алина.

Девушка акцентирует, что клиентов с необычными эротическими фантазиями достаточно много.

"Больше всего мне запомнился клиент из США. Во время общения он назвал себя моим хозяином и приказал бить себя по щекам и внутренней стороне бедер. Далее, когда бедра покраснели, пожелал "золотой дождь". Начал мочится сам на себя и приказал сделать то же самое и мне. Перед эякуляцией приказал назвать его "слишком плохой и непослушной девочкой". Это было унизительно, даже слишком", - поделилась Алина.

Как рассказала Виктория, один из ее клиентов уж очень любил, когда его унижают и обзывают:

"Было такое, что просили мастурбировать с помощью вибратора, а позже – облизывать его. Часто просили обзываться, материться. Или же наоборот: говорить клиенту нежные и ласковые слова, хвалить его в процессе".

Какая уголовная ответственность грозит работодателю и моделям

Не забывайте, что согласно статье 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) закон предусматривает до 7 лет лишение свободы. Также, по статье 301-й могут быть привлечены веб-модели, если будет доказано, что при выполнении пожеланий клиентов за деньги, они распространяли через интернет порнографию. В таком случае им грозит до 5 лет лишения свободы.

Яна Коваль

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