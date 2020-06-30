Ипотека, кредит или рассрочка: как выгоднее купить жилье в Днепре

Многие жители Днепра мечтают о собственном жилье, но в условиях нынешних реалий накопить крупную сумму очень сложно.

О том, какой из вариантов покупки жилья в Днепре самый выгодный и почему – расскажет OBOZREVATEL.

Ипотека или кредит: в чем разница

Потребительский кредит – это вид кредитования, при котором банк дает заемщику некую сумму денег на покупку товаров, работ или услуг. Ипотека – тот же кредит, но под залог недвижимости. Ипотечный кредит – это банковская ссуда, обеспеченная залогом недвижимости. Из важного – по договору клиент сразу становится собственником жилья. Но, если он будет нарушать условия договора, банк может изъять недвижимость, продать ее и направить вырученные деньги на погашение долга.

Кроме того, между ипотекой и обычным потребительским кредитом есть еще ряд отличий:

Оформление ипотечного кредита занимает длительный период, а обычный кредит можно быстро оформить;

Кредит в Днепре в среднем выдают на 3-5 лет, в то время как ипотеку можно получить на 10-20 лет;

Ипотечный займ привлекает крупными суммами и обширным выбором государственных программ. Особенно для молодых семей с детьми.

Есть разница в ставках: ставки по ипотеке в Украине варьируются в пределах 14-24%. Исключение – ипотека по партнерским программам застройщиков: по ней проценты снижаются до уровня в 11–12 % годовых. Правда, действуют льготные ставки обычно только первый год и затем возвращаются к средним по рынкам. Средняя процентная ставка по потребительскому кредиту в Украине – от 11,20% до 30,0% годовых (в зависимости от суммы, которую вы берете в кредит, и банка, который его предоставляет) на менее короткий временной период.

"Ипотека – самый выгодный вариант из всех возможных. В данном случае под залогом находится недвижимость, поэтому кредитор более лояльно подходит к срокам выплат и процентным ставкам. Ипотеку можно оформить и на 20 лет, оплачивая равными суммами с фиксированной годовой ставкой. При этом, важно понимать, сможете ли вы стабильно выплачивать сумму", – рассказал экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко.

Чтобы получить ипотечный кредит, в большинстве случаев заемщик должен внести первоначальный взнос от 30% стоимости приобретаемого объекта. Потребительский кредит, как правило, выдается без первоначального взноса.

Что выгоднее: ипотека или потребительский кредит

Чтобы решить, что лучше – нужно сравнить основные параметры данных вариаций:

При ипотеке необходимо накопить на первоначальный взнос – часть суммы заемщик должен внести в счет оплаты за объект;

Годовая процентная ставка по ипотеке ниже, чем по потребительскому кредиту;

Благодаря продолжительному периоду погашения ипотечного займа, ежемесячный платеж по ипотеке ниже, чем по потребительскому кредиту;

При одном и том же доходе одобренная в ипотеку сумма будет выше;

Потребительский кредит в Украине нельзя взять более, чем на 6 лет.

"Если говорить о покупке жилья – потребительский кредит не является самым выгодным вариантом. Во-первых, вам необходимо погасить кредит в достаточно короткий срок – 2-5 лет. Во-вторых, процентные ставки на потребительские кредиты в Украине слишком высоки, вы можете сильно переплатить – в три раза или больше".

Сколько нужно переплатить при ипотеке

Для примера возьмем покупку жилья на сумму в 600 000 гривен. В большинстве случаев, покупателю необходимо внести первый взнос за жилье, в среднем, это 30% от общей стоимости недвижимости. Представим, что оформляем ипотеку на срок в 10 лет при средней процентной ставке в 18%.

Итак, при классической схеме погашения ипотечного кредита (в данном случае проценты начисляются на остаток тела кредита, соответственно, в начале срока погашения размер ежемесячного платежа будет значительно больше, чем в последние месяцы), платеж будет составлять 9713 гривен 70 копеек в первый месяц и понижаться до 3551 гривен 78 копеек в последний. Сумма кредита составит 420 000 гривен. 180 000 гривен оплатить нужно сразу, при составлении договора. Переплата по кредиту составит 381 150 гривен.

При аннуитетной схеме размер платежа будет одинаковым в течение всего срока погашения кредита, но если в первые месяцы в составе платежа будут преобладать проценты, то в последние – тело кредита. Ежемесячный платеж в течение 10 лет будет составлять 7567 гривен 78 копеек, а переплата по кредиту – 488 133 гривны 40 копеек. При этом, первоначальный взнос в 180 000 гривен покупателем – никто не отменяет.

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Что необходимо для получения ипотеки

Чтобы данный вид кредитования был одобрен, необходимо соответствовать многим требованиям:

Обязательная прописка в регионе, где оформляется кредит;

Наличие украинского гражданства у заемщика;

Возрастные рамки – от 21 года;

Трудовой стаж от 1 года на последнем месте работы;

Положительная кредитная история.

В разных финансовых учреждениях могут быть разные условия предоставления ипотечного займа: это зависит как от условий договора, так и от кредитной политики банка.

Тем не менее, базовый перечень необходимых документов выглядит следующим образом:

Заявление на получение ипотечного кредита, заполненное заемщиком;

Паспорт гражданина Украины;

Идентификационный код налогоплательщика;

Справка о доходах;

Копия трудовой книжки;

Паспорт и идентификационный код супруги или супруга, если заемщик состоит в браке;

При оформлении ипотеки банк вправе требовать и другие документы, вплоть до водительских прав и бумаг, подтверждающих дополнительные доходы.

Рассрочка от застройщика: условия и подводные камни

В Днепре практически все застройщики предлагают краткосрочную рассрочку. В данном случае, сумма за объект выплачивается до окончания строительства или ввода в эксплуатацию (от нескольких месяцев до 3 лет), а первоначальный взнос составляет не менее 25%, в среднем по городу – 30-50%. На практике большинство застройщиков предлагают рассрочку при оплате 50% от стоимости жилья. Чаще всего она предлагается с нулевой процентной ставкой, но стоимость квадратного метра может повышаться со временем в зависимости от степени готовности объекта.

Рассчитывается рассрочка очень просто: к примеру, возьмем квартиру площадью 50 квадратных метров и стоимостью 900 000 гривен (18 000/1 кв.м) с рассрочкой на 5 лет и первоначальным взносом в 50%.

Вы делаете первый взнос в 450 000 гривен, выкупая половину квартиры. За 60 месяцев вам необходимо погасить остальную часть суммы. Ежемесячно, при фиксированной стоимости квадратного метра, нужно выплачивать 7200 гривен.

Первый взнос - 30-50% dom.ria

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С какими подводными камнями при рассрочке от застройщика можно столкнуться

Есть несколько нюансов, которые часто "отбивают желание" покупать жилье в рассрочку от застройщика:

Привязка стоимости жилплощади к курсу доллара. Она необходима для того, чтобы компания не несла убытки: дом строится, а с ростом доллара растут и расходы на строительство, соответственно нужен пересмотр стоимости квадратного метра;

Отсутствие фиксации стоимости квадратного метра. Чем выше стадия строительства, тем дороже квартира. В данном случае платежи будут расти и с ростом стоимости квадратного метра;

Пока не погашена рассрочка, оформить право собственности на квартиру нельзя. Застройщик должен быть уверен в том, что вы выплатите всю сумму.

Что нужно, чтобы оформить рассрочку от застройщика:

При поэтапной оплате и рассрочке от застройщика вам нужны те же документы, что и при обычной покупке квартиры:

Паспорт гражданина Украины;

Идентификационный код;

У вас не потребуют справку о зарплате и прочие документы, которые мог бы запросить банк.

"Конечно же, самый выгодный вариант – копить собственные средства, но в современных реалиях это практически невозможно. В стране анонсировали запуск двух государственных программ, одна из которых — ипотека под 10% годовых. Если запустят такое ипотечное кредитование до конца 2020 года – для многих это станет выгодным предложением и хорошим шансом обзавестись жилплощадью", – подытожил экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко.

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